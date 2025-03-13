解锁未来：Sectigo PQC Labs 如何保护我们免受量子网络威胁！

Sectigo PQC Labs 是一个开创性的量子抗性加密测试和过渡平台。

组织面临来自量子计算的重大风险，包括“现在收割，稍后解密”攻击。

长期数字签名的完整性对包括 PKI 和物联网在内的各种应用至关重要。

Crypto4A 的技术通过安全的密钥生成和管理增强数字安全。

Crypto4A 是第一个获得 NIST PQC 算法变体的完整 ACVP 认证的公司。

向量子安全系统的过渡迫在眉睫，NIST 计划在 2030 年之前淘汰当前算法。

Sectigo PQC Labs 是为准备应对量子挑战的组织提供的重要资源。

在一个开创性的举措中，Sectigo 和 Crypto4A 揭幕了 Sectigo PQC Labs，这是一个革命性的后量子加密沙盒，由强大的硬件安全模块 (HSM) 加固。这是同类平台中的第一个，旨在使组织能够 测试、验证和无缝过渡 到量子抗性加密，这是当今数字环境中的重要一步。

随着 量子计算威胁的逼近，出现了两个主要漏洞。首先，恶意的 “现在收割，稍后解密” 攻击允许黑客今天存储加密数据，以便在未来使用强大的量子计算机解密。其次，长期数字签名的完整性——对公钥基础设施 (PKI)、物联网和法律框架至关重要——岌岌可危。Crypto4A 的 HSM 技术 提供了一个安全的避风港，具有安全的密钥生成和管理，加强了我们数字防御的韧性。

Crypto4A 站在量子安全安全的前沿，最近成为第一个获得所有 NIST PQC 算法变体的完整 ACVP 认证的实体。他们的产品 QxHSM 为量子安全固件更新和模块之间的安全通信提供了必要的支持。

随着 NIST 计划在 2030 年之前逐步淘汰当前的加密算法，并在 2035 年之前实施禁令，现在是采取行动的时候。Sectigo PQC Labs 提供了一个重要的测试平台和教育资源，供那些准备迎接量子时代的人使用。这一发布不仅仅是一个预防措施；它是一个 战略性飞跃，旨在保护我们的数字未来，以应对量子技术带来的不可避免的威胁。

今天就保护您的数字资产并为您的组织未来做好准备！

解锁未来：Sectigo 和 Crypto4A 如何开创量子安全

在一个开创性的举措中，Sectigo 和 Crypto4A 揭幕了 Sectigo PQC Labs，这是一个革命性的后量子加密沙盒，由强大的硬件安全模块 (HSM) 加固。这一前沿平台旨在使组织能够 测试、验证和无缝过渡 到量子抗性加密，这是当今数字环境中的重要一步。

随着 量子计算威胁的逼近，出现了两个主要漏洞。首先，恶意的 “现在收割，稍后解密” 攻击允许黑客今天存储加密数据，以便在未来使用强大的量子计算机解密。其次，长期数字签名的完整性——对公钥基础设施 (PKI)、物联网和法律框架至关重要——岌岌可危。Crypto4A 的 HSM 技术 提供了一个安全的避风港，具有安全的密钥生成和管理，加强了我们数字防御的韧性。

关键特性和创新

1. 后量子加密：该平台支持各种经过审查和验证的 NIST 后量子加密 (PQC) 算法，以抵御量子攻击的韧性。

2. ACVP 认证：Crypto4A 已成为第一个获得所有 NIST PQC 算法变体的完整 ACVP 认证的实体，展示了行业领先的安全完整性。

3. 安全密钥管理：QxHSM 技术承诺提供安全的密钥生成、管理和量子安全固件更新，这对维护设备之间的安全通信至关重要。

4. 教育资源：Sectigo PQC Labs 不仅是一个测试平台，还为过渡到量子抗性实践的组织提供学习材料。

2023 年市场趋势与安全方面

随着对量子计算威胁的担忧加剧，后量子加密市场 预计将显著扩展。分析师预测，由于企业对安全数字生态系统的需求，市场将强劲增长。组织越来越认识到整合量子抗性解决方案以保护未来潜在威胁的重要性。

限制

虽然 Sectigo PQC Labs 提供了开创性的机遇，但组织可能面临以下挑战：

– 过渡遗留系统：将量子安全解决方案与现有基础设施集成可能需要大量投资和时间。

– 理解新协议：随着环境的演变，跟上新标准和协议可能会令人不知所措。

常见问题解答

1. 什么是后量子加密？

后量子加密是指能够抵御量子计算机潜在威胁的加密系统。它旨在保护敏感数据，并确保加密系统在量子计算出现后的长期有效性。

2. Sectigo PQC Labs 为什么重要？

Sectigo PQC Labs 提供了一个重要的平台，使组织能够测试和验证其加密解决方案以应对量子威胁。它帮助教育和准备企业应对即将到来的加密标准变化。

3. 组织需要多快采用量子安全解决方案？

鉴于 NIST 打算在 2030 年之前逐步淘汰旧的加密算法，组织尽早过渡到量子安全实践至关重要，以避免潜在的安全漏洞。

有关更多见解和详细信息，请访问 Sectigo 的官方网站：Sectigo 和 Crypto4A：Crypto4A。