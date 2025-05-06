人工智能的繁荣：为什么博通和ServiceNow抢占了焦点

博通和ServiceNow是助推华尔街关注的关键企业，尽管面临经济挑战，但它们在人工智能领域的角色引人注目。

博通在数据中心中至关重要，收入增长25%，接近150亿美元，AI收入增长77%，主要受到高速数据传输需求的推动。

尽管取得成功，博通的高收益倍数和周期性芯片行业引发估值担忧。

ServiceNow受益于人工智能驱动的工作流自动化，订阅收入增长19%，履约义务达221亿美元。

美国联邦对技术的需求促进了ServiceNow的发展，按59倍未来收益交易，并预计到2026年市场将达到2750亿美元。

虽然估值较高，但投资者对博通和ServiceNow在AI未来中的关键角色的关注激发了投资兴趣，风险管理至关重要。

AI is everywhere, but this is why people come to ServiceNow

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在经济动荡之中，博通和ServiceNow这两家人工智能（AI）行业的巨头正以令人瞩目的势头吸引着华尔街的关注。尽管它们的高估值初看可能令人畏惧，但不可否认的是，这些公司在快速发展的AI领域中扮演着重要角色。

博通是数据中心复杂世界中的关键，提供满足不断增长的AI工作负载所需的关键硬件。该公司在供应链挑战面前的能力证明了其价值，在对AI芯片解决方案需求急剧上升的背景下，成功地应对了这一挑战。其收入同比猛增25%，接近150亿美元，AI相关收入更是飙升77%，达到41亿美元，博通的增长故事不容小觑。这样的增长主要源于对高速度数据传输和先进计算硬件需求的激增，巩固了博通在AI基础设施热潮中的地位。

然而，博通的高收益倍数引发了谨慎。以97倍的前期收益交易，市场对其当前估值存在怀疑，特别是考虑到芯片行业的周期性特征。经济衰退往往会导致需求放缓，如果芯片市场的增长停滞，可能会带来潜在的下行风险。

与博通并行，ServiceNow正在利用AI驱动的工作流自动化转型浪潮。该公司专注于提升组织内的运营效率，凭借其强大的订阅模型，ServiceNow的表现也颇为亮眼。今年第一季度，订阅收入增长了19%，履约义务达到了221亿美元。美国联邦部门对高效、低成本技术解决方案的需求进一步推动了ServiceNow的发展轨迹。

ServiceNow的估值反映了投资者对其AI能力的信心，目前的交易价格为59倍的未来收益。公司预计到2026年将拥有2750亿美元的可寻址市场，为那些追求长期增长潜力的投资者提供了一个吸引人的前景。分析师预测，ServiceNow的收益每年可能增长近30%，这在一定程度上可以缓解经济软化带来的风险。

虽然这些股票的高估值可能让人有所顾虑，但对于博通和ServiceNow的投资者而言，潜在的收益与它们在AI革命中不可或缺的角色息息相关。对未来技术充满期待的人士，密切关注这些行业领导者或许是明智之举。总结一下？在飞速变化的技术世界中，博通和ServiceNow展现出大胆进入数字前沿所带来的潜在回报，并突显了在这一过程中存在的风险。

为什么博通和ServiceNow主导着AI领域

探讨博通对AI基础设施的影响

数据中心主导地位：

博通在AI行业中至关重要，因其先进的半导体解决方案对于日益复杂的数据中心至关重要。随着AI工作负载的增加，对健壮且高效的数据传输基础设施的需求日益增强，从而将博通定位为行业的关键支柱。

财务表现：

博通令人印象深刻的财务表现，其收入同比增长25%，AI相关收入激增77%，这体现了其实力。这一增长表明全球对高速和可靠的数据处理能力日益增长的需求。

挑战与市场周期性：

尽管增长强劲，但博通的高估值——以97倍的前期收益交易——引发了怀疑。投资者对半导体行业的周期性特征保持警惕，历史上该行业在经济衰退期间通常面临下滑。

实际使用案例：

博通的硬件对于希望使用AI进行大数据分析、实时处理和先进机器学习应用的公司至关重要。其产品支持从金融到医疗保健的各个行业，展示了在实际应用中的多样性。

ServiceNow在工作流自动化中的角色

基于订阅的收入模型：

ServiceNow凭借基于订阅的收入模型表现突出，其第一季度的订阅收入增长了19%。各个行业的组织越来越多地采用AI驱动的解决方案来提高运营效率。

不断增长的可寻址市场：

该公司专注于工作流自动化，使其置身于一个预计到2026年将达到2750亿美元的市场。这个广阔的潜在市场受到私营和公共部门对简化、经济高效技术解决方案需求的驱动。

经济韧性：

尽管估值较高，以59倍的未来收益倍数交易，但ServiceNow潜在的年收益增长近30%为其提供了经济衰退时期的缓冲。其对AI的重视使得组织能够优化运营，与当前技术趋势直接对接。

如何实施ServiceNow解决方案：

组织可以首先评估现有工作流程，识别瓶颈。利用ServiceNow在AI驱动自动化方面的能力，公司可以采取战略性措施，减少效率低下，提高生产力。

争议与局限性

博通：

虽然博通的进展使其成为行业领导者，但定价模式和潜在过高估值的问题仍然存在。此外，地缘政治紧张局势可能会扰乱供应链并影响国际商业往来。

ServiceNow：

对于ServiceNow而言，限制可能来自与现有企业系统的集成障碍。随着AI技术的发展，确保兼容性和无缝功能变得至关重要。

专家见解与预测

博通预测：

市场分析师预计，随着对AI需求的激增，博通将继续增长。然而，关注原材料成本和地缘政治稳定性将至关重要。

ServiceNow趋势：

对ServiceNow的预测表明，它将继续扩展其AI能力，巩固其在主要工业部门工作流自动化中的细分市场。

可行的建议

– 多元化投资： 虽然投资于像博通和ServiceNow这样的AI领袖可能会带来丰厚回报，但在不同领域之间进行多元化可以降低与市场波动相关的风险。

– 监测技术趋势： 关注AI技术的进展和可能影响投资结果的监管环境变化。

– 采纳渐进式变更： 对于企业来说，逐步采纳AI解决方案可以提供清晰的改进洞察，并实现平稳的过渡。

相关链接

– 博通

– ServiceNow

了解像博通和ServiceNow这样的公司的战略和市场动态，可以为AI的未来提供宝贵的见解。通过平衡投资风险与新兴机会，利益相关者可以优化在不断发展的技术生态系统中的投资策略。