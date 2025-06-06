Ціна Pi Network готова до вибухового відновлення: чи станеться прорив на $0,77 у 2025 році?

Pi Network на межі: Чи готовий PI до зростання після падіння на 78%?

PI Network сподівається на драматичне відновлення після падіння на 78%. Чи зможе бічний паттерн привести до прориву вище $0.77? Все, що вам потрібно знати.

Швидкі факти: Ціна PI обрушилася на 78% від свого рекорду в лютому 2024 року.

від свого рекорду в лютому 2024 року. Поточна підтримка: $0.65 – чи втримається?

$0.65 – чи втримається? Потенційна ціль зростання: $0.77, якщо імпульс стане позитивним.

$0.77, якщо імпульс стане позитивним. MACD сигналізує про зміну на позитивний імпульс.

Після місяців безперервного продажу, криптовалюта PI Network демонструє ознаки надії, які можуть вказувати на початок потужного відновлення. У 2025 році, коли волатильність криптовалют зростає, всі очі звернені на наступні кроки PI.

Цифрова валюта, що є рідною для швидко зростаючої Pi Network, бореться з моментумом з моменту досягнення свого рекорду в $2.98 в лютому 2024 року. Після жорсткого розвороту, PI впав на вражаючі 78%, доходячи до $0.65. Але зміни можуть бути на горизонті.

Класичний паттерн спадного клина тепер проявляється на щоденному графіку PI/USD, часто передуючи бічним розворотам у світі криптовалют. З початком зростання обсягів, оптимістичні трейдери уважно слідкують за PI, запитуючи: Чи зможе монета звільнитися від своїх ведмежих ланцюгів і запалити нову ралі?

Що сприяє надіям на відновлення PI Network?

Паттерн спадного клина, визначений звуженими нижніми максимуми і мінімумами, утворився після різкого коригування активу. Історично ці паттерни сигналізують про можливий бічний прорив — якщо, і лише якщо, ціна стрімко злетить вище верхньої лінії з сильними обсягами.

Досвід попереднього графічного руху викликає захоплення. Коли PI раніше пробив опір у подібному налаштуванні, він зріс на 115%, підскочивши з $0.58 до $1.25. Наразі PI знову стикається з критичною зоною опору, з ціною, що коливається від $0.70. Якщо покупці активізуються, на горизонті може з’явитися прорив до $0.77 і навіть $0.90.

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Як змінюється імпульс у PI?

Індикатори імпульсу підсилюють можливість відновлення PI. На двогодинному графіку MACD (Середнє зсуву конвергенції та дивергенції) подав сигнал на зростання — важливий перетин 12-періодної EMA над 26-періодною EMA. Це технічне «зелене світло» часто є першим знаком бадьорого повернення.

Ще більш обнадійливо, що Chaikin Money Flow (CMF) став позитивним, сигналізуючи про відновлення купівельної сили, коли PI формує вищі мінімуми в рамках висхідного каналу. Це позиціонує PI для можливого прориву вище золотого співвідношення на $0.70, а якщо імпульс збережеться, зростання до $0.77 поблизу 0.382 Фібоначчі.

Питання та відповіді: Ваші найважливіші питання про ціну Pi Network на 2025 рік

Чи ймовірно, що PI відновиться у 2025 році?

Якщо поточна підтримка утримається на рівні $0.65 і покупці збережуть тиск, технічні дані вказують на можливий рух до $0.77–$0.90.

Що може спровокувати нову хвилю?

Підтверджений прорив вище опору спадного клина, в поєднанні із збільшенням обсягів, може призвести до зростання PI.

Які ризики залишаються?

Якщо продавці активізуються і проб’ють підтримку на $0.65, PI може впасти до $0.60 або нижче. Як завжди, криптовалюти залишаються високоволатильними.

Як я можу відстежувати цінові рухи PI?

Відвідайте основні платформи, такі як Binance та CoinMarketCap, щоб моніторити живі графіки та останні тенденції.

Як підготуватися до наступного кроку PI

– Вивчайте щоденні та 2-годинні трендові лінії для підтвердження прориву.

– Слідкуйте за зростанням обсягів торгівлі та сигналами на підвищення імпульсу.

– Встановіть чіткі рівні купівлі/продажу на основі підтримки ($0.65) і опору ($0.77-$0.90).

– Будьте в курсі останніх новин від Pi Network через офіційні канали.

Готові до наступного зростання Pi Network?

Список перевірки для відстеження відновлення PI у 2025 році:

✔ Слідкуйте за підтримкою $0.65 та проривом спадного клина

✔ Моніторте індикатори імпульсу MACD та CMF

✔ Слідкуйте за сплесками обсягу для сигналів входу/виходу

✔ Перевіряйте авторитетні сайти для отримання оновлень в реальному часі

Будьте уважні — 2025 рік може стати вирішальним для PI Network.

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