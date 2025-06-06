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Ціна Pi Network готова до вибухового відновлення: чи станеться прорив на $0,77 у 2025 році?

6 Червня 2025
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Pi Network Price Poised for Explosive Comeback: Will the $0.77 Breakout Rally Happen in 2025?

Pi Network на межі: Чи готовий PI до зростання після падіння на 78%?

PI Network сподівається на драматичне відновлення після падіння на 78%. Чи зможе бічний паттерн привести до прориву вище $0.77? Все, що вам потрібно знати.

Швидкі факти:

  • Ціна PI обрушилася на 78% від свого рекорду в лютому 2024 року.
  • Поточна підтримка: $0.65 – чи втримається?
  • Потенційна ціль зростання: $0.77, якщо імпульс стане позитивним.
  • MACD сигналізує про зміну на позитивний імпульс.

Після місяців безперервного продажу, криптовалюта PI Network демонструє ознаки надії, які можуть вказувати на початок потужного відновлення. У 2025 році, коли волатильність криптовалют зростає, всі очі звернені на наступні кроки PI.

Цифрова валюта, що є рідною для швидко зростаючої Pi Network, бореться з моментумом з моменту досягнення свого рекорду в $2.98 в лютому 2024 року. Після жорсткого розвороту, PI впав на вражаючі 78%, доходячи до $0.65. Але зміни можуть бути на горизонті.

Класичний паттерн спадного клина тепер проявляється на щоденному графіку PI/USD, часто передуючи бічним розворотам у світі криптовалют. З початком зростання обсягів, оптимістичні трейдери уважно слідкують за PI, запитуючи: Чи зможе монета звільнитися від своїх ведмежих ланцюгів і запалити нову ралі?

Що сприяє надіям на відновлення PI Network?

Паттерн спадного клина, визначений звуженими нижніми максимуми і мінімумами, утворився після різкого коригування активу. Історично ці паттерни сигналізують про можливий бічний прорив — якщо, і лише якщо, ціна стрімко злетить вище верхньої лінії з сильними обсягами.

Досвід попереднього графічного руху викликає захоплення. Коли PI раніше пробив опір у подібному налаштуванні, він зріс на 115%, підскочивши з $0.58 до $1.25. Наразі PI знову стикається з критичною зоною опору, з ціною, що коливається від $0.70. Якщо покупці активізуються, на горизонті може з’явитися прорив до $0.77 і навіть $0.90.

Для отримання додаткової інформації про графічні паттерни криптовалют та технічний аналіз відвідайте CoinMarketCap або CoinDesk.

Як змінюється імпульс у PI?

Індикатори імпульсу підсилюють можливість відновлення PI. На двогодинному графіку MACD (Середнє зсуву конвергенції та дивергенції) подав сигнал на зростання — важливий перетин 12-періодної EMA над 26-періодною EMA. Це технічне «зелене світло» часто є першим знаком бадьорого повернення.

Ще більш обнадійливо, що Chaikin Money Flow (CMF) став позитивним, сигналізуючи про відновлення купівельної сили, коли PI формує вищі мінімуми в рамках висхідного каналу. Це позиціонує PI для можливого прориву вище золотого співвідношення на $0.70, а якщо імпульс збережеться, зростання до $0.77 поблизу 0.382 Фібоначчі.

Питання та відповіді: Ваші найважливіші питання про ціну Pi Network на 2025 рік

Чи ймовірно, що PI відновиться у 2025 році?
Якщо поточна підтримка утримається на рівні $0.65 і покупці збережуть тиск, технічні дані вказують на можливий рух до $0.77–$0.90.

Що може спровокувати нову хвилю?
Підтверджений прорив вище опору спадного клина, в поєднанні із збільшенням обсягів, може призвести до зростання PI.

Які ризики залишаються?
Якщо продавці активізуються і проб’ють підтримку на $0.65, PI може впасти до $0.60 або нижче. Як завжди, криптовалюти залишаються високоволатильними.

Як я можу відстежувати цінові рухи PI?
Відвідайте основні платформи, такі як Binance та CoinMarketCap, щоб моніторити живі графіки та останні тенденції.

Як підготуватися до наступного кроку PI

– Вивчайте щоденні та 2-годинні трендові лінії для підтвердження прориву.
– Слідкуйте за зростанням обсягів торгівлі та сигналами на підвищення імпульсу.
– Встановіть чіткі рівні купівлі/продажу на основі підтримки ($0.65) і опору ($0.77-$0.90).
– Будьте в курсі останніх новин від Pi Network через офіційні канали.

Готові до наступного зростання Pi Network?

Список перевірки для відстеження відновлення PI у 2025 році:

  • ✔ Слідкуйте за підтримкою $0.65 та проривом спадного клина
  • ✔ Моніторте індикатори імпульсу MACD та CMF
  • ✔ Слідкуйте за сплесками обсягу для сигналів входу/виходу
  • ✔ Перевіряйте авторитетні сайти для отримання оновлень в реальному часі

Будьте уважні — 2025 рік може стати вирішальним для PI Network.

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PI NETWORK NEW UPDATE: PI NETWORK PRICE PREDICTION JUNE 2025 - 1 PI COIN TO USD ANNOUNCED

Jordan Lusk

Jordan Lusk is an accomplished writer and thought leader in the fields of emerging technologies and fintech. He holds a Bachelor’s degree in Information Technology from the prestigious Stanford University, where he developed a keen interest in the intersection of finance and digital innovation. With over a decade of experience in the tech industry, Jordan has held strategic roles at various startups and established companies, including his tenure as a Senior Analyst at ZeniTech Solutions, where he focused on blockchain applications in financial services. His articles have been published in leading financial journals, and he is dedicated to exploring the transformative power of technology in shaping the future of finance. Jordan's expertise not only reflects his academic background but also his passion for driving meaningful discussions around the evolving landscape of digital finance.

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