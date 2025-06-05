Pi Ağı Fiyatı Patlayıcı Bir Geri Dönüş İçin Hazırlanıyor: $0,77’lik Sıçrama Rally’si 2025’te Gerçekleşecek mi?

Pi Network Tehlike Altında: PI, %78’lik Çökmenin Ardından Yükselişe Geçebilir Mi?

PI Network, %78’lik bir düşüşün ardından dramatik bir toparlanma umuduyla bakıyor. Boğa flaması, $0.77’nin üzerine çıkışa ivme katabilir mi? Bilmeniz gereken her şey.

Hızlı Bilgiler: PI fiyatı, Şubat 2024’teki tüm zamanların en yüksek seviyesinden %78 düştü.

Mevcut destek: $0.65 – bu seviye tutar mı?

$0.65 – bu seviye tutar mı? Potansiyel yukarı yönlü hedef: Momentum boğa yönlü dönerse $0.77.

Momentum boğa yönlü dönerse $0.77. MACD, pozitif momente geçiş sinyali veriyor.

Aylar süren durmaksızın satışı takiben, PI Network kripto parası güçlü bir toparlanmanın başlangıcını işaret edebilecek umut ışıkları gösteriyor. 2025 yılında, kripto volatilitesi artarken tüm gözler PI’nın bir sonraki hamlesine çevrildi.

Hızla büyüyen Pi Network’ün yerel dijital para birimi, Şubat 2024’teki $2.98’lik tüm zamanların en yüksek seviyesini takiben sıkıntı yaşıyor. Sert bir tersine dönüşle, PI göz alıcı bir şekilde %78 düştü ve yaklaşık $0.65 seviyesine geriledi. Ancak havada bir değişiklik olabilir.

Klasik bir düşen flama, PI/USD günlük grafiğinde açığa çıkıyor; bu, kripto dünyasında genellikle boğa dönüşlerinin öncüsüdür. Hacmin artmaya başlamasıyla birlikte, iyimser trader’lar PI’yı dikkatle izliyor ve şöyle düşünüyor: Para, düşüş eğilimini atlatıp yeni bir yükselişe mi geçecek?

PI Network Kurtuluş Umutlarını Neler Besliyor?

Düşen bir flama modeli, varlığın dik düzeltmesinden bu yana, daralan alt yüksekler ve alt düşükler ile oluşturulmuş durumda. Tarihsel olarak, bu tür örüntüler, fiyatın üst trend çizgisinin güçlü bir hacimle üzerinde yükselmesi durumunda muhtemel bir boğa çıkışını işaret eder.

Geçmiş grafik hareketleri heyecan verici nedenler sunuyor. PI, geçmişte benzer bir yapı içinde direncin üzerinden sıçradığında %115 oranında yükselerek $0.58’den $1.25’e fırlamıştı. Şu anda, PI kritik bir direnç bölgesiyle tekrar karşı karşıya; fiyat $0.70’nin hemen altında dalgalanıyor. Eğer alıcılar devreye girerse, $0.77 ve hatta $0.90’a doğru bir çıkış mümkün.

Kripto grafik örüntüleri ve teknik analiz hakkında daha fazla bilgi için CoinMarketCap ya da CoinDesk‘ı ziyaret edin.

Momentum PI’da Nasıl Değişiyor?

Momentum göstergeleri, PI dönüşüm olasılığını pekiştiriyor. İki saatlik grafik üzerinde, MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı) boğa sinyali verdi – kritik 12 dönemli EMA’nın 26 dönemli EMA’nın üstünde geçiş yapması. Bu teknik yeşil ışık, çoğu zaman coşkulu bir geri dönüşün ilk işaretidir.

Daha umut verici bir şekilde, Chaikin Para Akışı (CMF) pozitif hale geçerek, PI’nın yükselen bir kanalda daha yüksek düşükler oluştururken yeniden alım gücünü işaret ediyor. Bu, PI’yı $0.70’deki altın oranın üzerine çıkma ve momentum devam ederse $0.77’ye kadar bir hareket için konumlandırıyor.

Soru & Cevap: 2025 İçin En Popüler Pi Network Fiyat Sorularınız

PI’nin 2025’te toparlanma olasılığı nedir?

Eğer mevcut destek $0.65’te tutulursa ve alıcılar baskıyı korursa, teknikler $0.77–$0.90’a doğru bir hareketin mümkün olduğunu gösteriyor.

Yeni bir ralliyi tetikleyen ne olabilir?

Düşen flamanın direncinin üzerinde onaylı bir çıkış, hızlanan hacimle birleşirse PI’yı yükseltebilir.

Kalan riskler nelerdir?

Eğer satıcılar devreye girerse ve $0.65 desteğini kırarsa, PI $0.60’ın veya daha alt seviyelerin yolunu tutabilir. Her zamanki gibi, kripto son derece volatildir.

PI’nın fiyat hareketini nasıl takip edebilirim?

Canlı grafikler ve en son trendleri izlemek için Binance ve CoinMarketCap gibi büyük platformları ziyaret edin.

PI’nın Bir Sonraki Hamlesine Nasıl Hazırlanabilirsiniz?

– Çıkış onayı için günlük ve 2 saatlik trend çizgilerini inceleyin.

– Yükselen ticaret hacimlerini ve boğa momentum sinyallerini izleyin.

– Destek ($0.65) ve direnç ($0.77-$0.90) temelinde net alım/satım seviyeleri belirleyin.

– Resmi kanallar aracılığıyla Pi Network gelişmelerini takip edin.

Bir sonraki PI Network yükselişine hazır mısınız?

2025’te PI’nin geri dönüşünü takip için kontrol listesi:

✔ $0.65 desteğini ve düşen flama çıkışını izleyin

✔ MACD ve CMF momentum göstergelerini takip edin

✔ Giriş/çıkış ipuçları için hacim artışlarını izleyin

✔ Gerçek zamanlı güncellemeler için güvenilir siteleri kontrol edin

Dikkatli olun—2025, PI Network için dönüm noktası olabilecek bir yıl olabilir.

Kaynaklar