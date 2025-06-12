Kriptopara Saklama Çözümleri Pazarı 2025: Kurumsal Benimseme ve Artırılmış Güvenlik Yenilikleri ile Hızlı Büyüme

Kripto Para Custody Çözümleri Pazar Raporu 2025: Büyüme Motorları, Güvenlik Eğilimleri ve Rekabet Dinamiklerinin Derinlemesine Analizi. Ana Tahminler, Bölgesel Görüşler ve Önümüzdeki 3-5 Yılı Şekillendiren Stratejik Fırsatları Keşfedin.

Yönetici Özeti & Pazar Genel Görünümü

Kripto para custodial çözümleri pazarı 2025 yılında güçlü bir büyüme yaşıyor. Bu büyüme, artan kurumsal benimseme, gelişen düzenleyici çerçeveler ve güvenli dijital varlık depolama talebindeki artıştan kaynaklanıyor. Custodial çözümleri, bireyler ve kuruluşlar adına kripto paraları güvenli bir şekilde tutan ve yöneten üçüncü taraf hizmetleri anlamına gelir ve özel anahtar yönetimi ile siber tehditlerle ilişkili riskleri azaltır.

Küresel kripto custody pazarının 2025 yılı itibarıyla 10 milyar doları aşması bekleniyor ve bu, 2020 yılından itibaren yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) %25’in üzerinde olduğunu gösteriyor; rapora göre Grand View Research. Bu genişleme, BNY Mellon ve Fidelity Investments gibi geleneksel finansal kurumların yanı sıra Coinbase ve BitGo gibi özel kripto tabanlı custodial firmaların girişleriyle destekleniyor. Bu oyuncular, kurumsal müşterilerin katı gereksinimlerini karşılamak için gelişmiş güvenlik protokollerine, sigorta kapsamına ve uyum altyapısına büyük yatırımlar yapıyorlar.

Düzenleyici netlik, 2025 yılında kritik bir pazar motoru olmaya devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Singapur gibi yargı alanları, hizmet sağlayıcılar ve müşteriler için daha öngörülebilir bir ortam sağlayan dijital varlık custody düzenlemelerini tanıttı veya geliştirdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital varlıkların güvenliğini sağlama konusunda rehberlik sağlamış ve custodial firmaları şeffaflık ve operasyonel standartları artırmaya yönlendirmiştir.

Kurumsal talep, ana büyüme motoru olmaya devam etmektedir. Emeklilik fonları, hedge fonları ve kurumsal hazine departmanları, dijital varlıklara giderek daha fazla yönelirken, güvenlik, uyum ve raporlama ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal ölçekli custody çözümleri gerekmektedir. Tokenize varlıkların ve merkeziyetsiz finans (DeFi) protokollerinin yükselişi, custodial hizmetlerin kapsamını daha da genişletmiş ve sağlayıcılar artık staking, yönetişim ve akıllı sözleşme etkileşimlerine destek sunmaktadır.

Özetle, 2025 yılı itibarıyla kripto para custodial çözümleri pazarı, hızlı inovasyon, düzenleyici olgunlaşma ve hem geleneksel finansal kurumlar hem de kripto tabanlı firmalar arasında yoğunlaşan rekabet ile karakterizedir. Dijital varlıklar ana akım finansın bir parçası haline geldikçe, güvenilir aracılar olarak custodial firmaların rolü daha da kritik hale gelmektedir.

Kripto Para Custody Çözümlerindeki Ana Teknoloji Eğilimleri

Kripto para custodial çözümleri, 2025 yılında kurumsal benimseme, düzenleyici denetim ve güçlü güvenlik ihtiyacı tarafından yönlendirilen hızla gelişim göstermektedir. Bu çözümler, bireyler ve kuruluşlar adına dijital varlıkları korurken, kripto ekosisteminin benzersiz zorluklarını aşmak için teknolojik inovasyonun ön cephesindedir.

En önemli eğilimlerden biri, çok taraflı hesaplama (MPC) teknolojisinin entegrasyonudur. MPC, özel anahtar kontrolünün birden fazla taraf arasında dağıtılmasını sağlar; bu, tekil arızaların azaltılmasını ve içeriden gelen tehditlerle dış saldırılara karşı risklerin azaltılmasını sağlar. Fireblocks ve Copper gibi önde gelen custodial firmalar, işlem güvenliğini ve operasyonel esnekliği artırmak için MPC’yi benimsemiştir.

Diğer bir ana eğilim ise donanım güvenlik modülleri (HSM’ler) ve güvenli bölge teknolojilerinin yükselişidir. Bu donanım tabanlı çözümler, anahtar depolama ve kriptografik işlemler için sahteciliğe dayanıklı ortamlar sağlar; bu, özel anahtarların sistem ihlali durumunda bile korunmasını garanti eder. Gemini ve Coinbase gibi büyük oyuncular, kurumsal düzeyde güvenlik standartlarını karşılamak için HSM altyapısına yatırım yapmaya devam etmektedir.

Düzenleyici uyum da custodial teknolojiyi şekillendiren bir diğer önemli faktördür. 2025 yılında, custodial firmalar giderek daha fazla otomatik uyum araçları entegre etmektedir; bu araçlar, kara para aklamaya karşı (AML) ve müşteri kimlik tespiti (KYC) süreçlerini destekler. Bu araçlar, yapay zeka ve blok zinciri analitiği kullanarak işlemleri gerçek zamanlı olarak izlemekte, şüpheli etkinlikleri işaretlemekte ve denetim izleri oluşturmaktadır; bu da AB’nin MiCA çerçevesi ve ABD SEC’nin custody kuralları gibi gelişen küresel düzenlemelerle uyumlu hale gelmektedir (Deloitte).

Farklı dijital varlıkların, NFT’ler ve tokenize edilmiş menkul kıymetler dahil, daha geniş bir yelpazede desteklenmesi ve birlikte çalışabilirlik standart haline gelmektedir. Custodial firmalar, DeFi protokolleri, borsalar ve geleneksel finansal sistemlerle uyumlu kesintisiz transferler ve entegrasyonlar sağlamak için API’ler ve çapraz zincir çözümleri geliştirmektedir (BNY Mellon).

Son olarak, sigorta destekli custody merak kabuğuna girmekte. Custodial firmalar, sigortacılarla ortaklıklar kurarak hırsızlık, kayıp ve siber saldırılara karşı koruma sunmakta ve kurumsal müşterilere ek bir teminat sağlamaktadır (Marsh).

Bu teknoloji eğilimleri, kripto para custodial çözümlerinin olgunlaşmasını yansıtmakta ve onları 2025’te dijital varlıkların ana akıma geçişi için kritik altyapı olarak konumlandırmaktadır.

Rekabet Ortamı ve Önde Gelen Sağlayıcılar

2025’te kripto para custodial çözümleri için rekabet ortamı, hızlı inovasyon, düzenleyici adaptasyon ve hem geleneksel finansal kurumlar hem de kripto tabanlı firmaların girişleri ile karakterizedir. Dijital varlıkların kurumsal kabulü hızlandıkça, güvenli, uyumlu ve ölçeklenebilir custody hizmetlerine olan talep artmıştır ve bu durum sektörde bir konsolidasyon dalgasına ve stratejik ortaklıklara yol açmıştır.

Bu alandaki önde gelen sağlayıcılar arasında Coinbase Custody, BitGo ve Fireblocks gibi yerleşik kripto custodial firmaları yer almaktadır. Bu firmalar, daha geniş bir dijital varlık yelpazesini, staking hizmetlerini ve merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolleri ile entegrasyonu desteklemek için bünyelerini genişletmişlerdir. Coinbase Custody, düzenleyici onaylarını ve sağlam sigorta kapsamını kullanarak küresel olarak kurumsal müşterileri çekmede baskın bir oyuncu olmaya devam etmektedir. BitGo, çoklu imza cüzdan teknolojisi ile yenilik yapmaya devam etmekte ve fonlar ile borsalar için nitelikli custodial çözümler sağlama konusunda öncü olmuştur.

Geleneksel finansal kurumlar da ya şirket satın almaları yoluyla ya da kendi custody platformlarını başlatarak pazara girmiştir. BNY Mellon ve State Street, güvenlik ve uyum konusundaki itibarlarından yararlanarak riskten çekinen kurumsal yatırımcıları kazanmak için dijital varlık custody hizmetlerini hayata geçirmiştir. Bu mevcut oyuncular, giderek artan bir şekilde, eski sistemlerle blok zinciri altyapısı arasında köprü kurmak için teknoloji sağlayıcılarıyla ortaklıklar kurmaktadır.

Asya’da, Hex Trust ve OSL gibi firmalar, düzenlemelere tabi çözümler arayan bölgesel bankalar ve varlık yöneticileri arasında özellikle dikkat çekmektedir. Aynı zamanda, Anchorage Digital gibi teknoloji odaklı girişimler, güven likleri alarak ve düzenleyici onaylar ile kendilerini tam hizmet sunan dijital varlık bankaları olarak konumlandırmaktadır.

2025’te temel rekabet farklılaştırıcıları arasında düzenleyici uyum, sigorta kapsamı, yeni varlık sınıflarını (NFT’ler ve tokenize edilmiş menkul kıymetler gibi) destekleme ve ticaret ve uzlaşma platformlarıyla kesintisiz entegrasyon bulunmaktadır. Pazar olgunlaştıkça, sağlayıcılar giderek daha fazla birlikte çalışabilirliğe, kullanıcı deneyimine ve donanım güvenlik modülleri (HSM’ler) ile çok taraflı hesaplama (MPC) gibi gelişmiş güvenlik özelliklerine odaklanmaktadır.

Genel olarak, custody çözümleri pazarının, önde gelen sağlayıcıların teknoloji ve uyum alanlarına büyük yatırımlar yapmasıyla birlikte büyümeye ve konsolidasyona devam etmesi beklenmektedir ve bu, kurumsal dijital varlık akışlarının büyüyen payını yakalamalarına olanak tanımaktadır Gartner.

Pazar Büyüme Tahminleri (2025-2030): CAGR, Gelir ve Benimseme Oranları

Kripto para custodial çözümleri pazarı, 2025 ve 2030 yılları arasında, artan kurumsal benimseme, düzenleyici netlik ve dijital varlık yatırım ürünlerinin yaygınlaşması ile güçlü bir genişleme yaşamaktadır. Grand View Research‘a göre, küresel kripto para pazarının bu dönemde yaklaşık %12-15 civarında bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) kaydetmesi bekleniyor ve custodial hizmetler bu pazarın önemli ve büyüyen bir segmentini temsil etmektedir.

Kripto para custodial çözümleri tarafından üretilen gelirin 2030 yılı itibarıyla 15 milyar doları aşması beklenmekte ve bu, 2025 yılı için tahmini olarak 5.5 milyar dolar değerindedir. Bu büyüme, dijital varlıklar için güvenli ve uyumlu depolama arayan varlık yöneticileri, hedge fonları ve aile ofislerinden gelen artan talep ile desteklenmektedir. MarketsandMarkets, kurumsal segmentin 2030 itibarıyla toplam custodial çözüm gelirlerinin %60’ından fazlasını oluşturacağını tahmin etmekte ve bu, sektörün perakende yatırımcılardan profesyonel yatırımcılara kayma olduğunu göstermektedir.

Benimseme oranlarının, ABD, Avrupa Birliği ve Asya-Pasifik gibi ana yargı alanlarında düzenleyici çerçevelerin olgunlaşmasıyla hızlanması beklenmektedir. Avrupa’nın Kripto Varlıkları Pazarları (MiCA) çerçevesi gibi kapsamlı dijital varlık düzenlemelerinin tanıtılması, uyum odaklı kurumların üçüncü taraf custody sağlayıcılarına yönelmesini teşvik etmesi beklenmektedir. Deloitte, 2027 yılı itibarıyla dijital varlıklarla ilgilenen kurumsal yatırımcıların %70’inden fazlasının dış custodial çözümler kullanacağını belirtmektedir; bu oran 2024 yılında %40’ın altında kalmıştır.

Kuzey Amerika , 2030 yılına kadar küresel custodial çözüm gelirlerinin %40’ından fazlasını hesabına katarak liderliğini koruyacaktır; bu durum, büyük finansal kurumların pazara girişi ve spot kripto ETF’lerinin onaylanması ile desteklenmektedir.

, 2030 yılına kadar küresel custodial çözüm gelirlerinin %40’ından fazlasını hesabına katarak liderliğini koruyacaktır; bu durum, büyük finansal kurumların pazara girişi ve spot kripto ETF’lerinin onaylanması ile desteklenmektedir. Asya-Pasifik , düzenleyici netlik ve fintech inovasyonunun hem perakende hem de kurumsal müşteriler arasında benimsemeyi artırmasıyla en hızlı CAGR’yi aşması beklenmektedir; %17’nin üzerinde bir büyüme öngörülmektedir.

, düzenleyici netlik ve fintech inovasyonunun hem perakende hem de kurumsal müşteriler arasında benimsemeyi artırmasıyla en hızlı CAGR’yi aşması beklenmektedir; %17’nin üzerinde bir büyüme öngörülmektedir. Avrupa, özellikle MiCA uygulaması bankaların ve varlık yöneticilerinin düzenlemelere tabi custodial firmaları ile ortaklık kurmasını teşvik ettikçe istikrarlı bir büyüme kaydedilecektir.

Genel olarak, 2025-2030 dönemi, kripto para custodial çözümlerinin niş tekliflerden kritik altyapı haline gelme sürecine tanıklık edecek ve bu durum dijital varlıkların küresel finansman içindeki yerini sağlamlaştıracaktır.

Bölgesel Analiz: Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Gelişen Pazarlar

2025 yılında kripto para custodial çözümleri için küresel manzara, düzenleyici çerçeveler, kurumsal benimseme ve teknolojik yenilikler tarafından şekillendiği önemli bölgesel farklılıklar ile işaretlenmiştir. Dört ana bölge—Kuzey Amerika, Avrupa, Asya-Pasifik ve Gelişen Pazarlar—her biri kendine özgü pazar dinamikleri ve büyüme yolları sunmaktadır.

Kuzey Amerika, kripto para custodial çözümlerinin en büyük ve en olgun pazarı olmaya devam etmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, kurumsal yatırımcılar için sağlam bir ekosistem, gelişmiş fintech altyapısı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve FINRA gibi ajanslar tarafından sağlanan düzenleyici netlik ile fayda sağlamaktadır. Coinbase ve BitGo gibi büyük oyuncular, hem perakende hem de kurumsal müşterilere hitap etmek için sunumlarını genişletmeye devam etmektedir. Bölgenin güvenlik, sigorta ve uyum konularına odaklanması, çoklu imza cüzdanı ve soğuk depolama çözümlerinin benimsenmesini artırmıştır; Gartner’a göre, yönetim altındaki varlıkların 2025 yılı sonuna kadar 500 milyar doları aşması beklenmektedir.

Avrupa, özellikle Avrupa Menkul Kıymetler ve Pazar Otoritesi tarafından Kripto Varlıkları Pazarları (MiCA) düzenlemesinin uygulanması ile hızla gelişen bir düzenleyici ortam ile karakterizedir. Bu durum, Deutsche Bank ve BBVA gibi geleneksel finansal kurumların custody alanına girmesine yol açmıştır. Avrupa custodial firmaları, birlikte çalışabilirliğe ve sınır ötesi uyuma vurgu yaparken, tokenize varlıklar için artan talep gözlemlenmektedir. Bölgenin 2025 yılına kadar custodial varlıklarda %20’nin üzerinde bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) görmesi beklenmektedir; bu durum Statista tarafından bildirilmiştir.

Asya-Pasifik , yüksek perakende katılımı ve özellikle Singapur, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde hükümet destekli dijital varlık girişimleri ile desteklenen dinamik bir pazar olarak ortaya çıkmaktadır. Singapur Para Otoritesi gibi otoritelerden gelen düzenleyici kum havuzları ve lisanslama rejimleri, inovasyonu teşvik etmekte ve hem küresel custodial firmaları hem de yerel fintech’leri kendine çekmektedir. Bölgenin 2025 yılına kadar custodial varlıklarda 150 milyar dolara ulaşması beklenmektedir; bu da Boston Consulting Group’a göre yapılmaktadır.

, yüksek perakende katılımı ve özellikle Singapur, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde hükümet destekli dijital varlık girişimleri ile desteklenen dinamik bir pazar olarak ortaya çıkmaktadır. Singapur Para Otoritesi gibi otoritelerden gelen düzenleyici kum havuzları ve lisanslama rejimleri, inovasyonu teşvik etmekte ve hem küresel custodial firmaları hem de yerel fintech’leri kendine çekmektedir. Bölgenin 2025 yılına kadar custodial varlıklarda 150 milyar dolara ulaşması beklenmektedir; bu da Boston Consulting Group’a göre yapılmaktadır. Gelişen Pazarlar —Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu’nun bazı bölgeleri dahil- para birimi dalgalanmasına ve geleneksel bankacılığa sınırlı erişim sonucu custodial çözümlerin hızla benimsenmesine tanıklık etmektedir. Mercado Bitcoin ve Luno gibi şirketler, genellikle mobil öncelikli çözümler ve stablecoin custody üzerinde yoğunlaşarak custodial hizmetlerini genişletmektedir. Düzenleyici belirsizlik devam ederken, bu bölgenin büyüme potansiyeli önemli olmakta ve custodial varlıkların 2025 yılına kadar iki katına çıkması beklenmektedir; bu da McKinsey & Company tarafından belirtilmiştir.

Özetle, Kuzey Amerika ve Avrupa düzenleyici netlik ve kurumsal benimsemeyle öne çıkarken; Asya-Pasifik ve Gelişen Pazarlar, yeniliği teşvik etmekte ve erişimi genişleterek kripto para custodial çözümlerinin geleceğini şekillendirmektedirler.

Gelecek Beklentileri: İnovasyonlar, Düzenleyici Değişimler ve Pazar Evrimi

2025 yılı itibarıyla kripto para custodial çözümleri için gelecek beklentileri, hızlı teknolojik yenilikler, gelişen düzenleyici çerçeveler ve kurumsal talebin olgunlaşması ile şekillenmektedir. Dijital varlıklar giderek daha fazla ana akım hale geldikçe, custodial sağlayıcılar siber saldırılar ve içeriden gelen riskler gibi tehditlerle başa çıkmak için çok taraflı hesaplama (MPC), donanım güvenlik modülleri (HSM’ler) ve biyometrik kimlik doğrulama gibi gelişmiş güvenlik protokollerine büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu yeniliklerin, Coinbase ve Fireblocks gibi önde gelen firmalar tarafından, varlık koruma ve operasyonel verimliliği artırmak için entegre edilmesi beklenmektedir.

Düzenleyici değişimlerin, custodial manzarayı şekillendirmede belirleyici bir rol oynaması beklenmektedir. 2025 yılında, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi yargı alanlarının, dijital varlık custody için daha kapsamlı çerçeveleri uygulamaları beklenmektedir; bu çerçeveler, AB’nin Kripto Varlıkları Pazarları Yönetmeliği (MiCA) gibi girişimler üzerine inşa edilecek ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından gelişen rehberlik ile desteklenecektir. Bu düzenlemelerin, daha sıkı sermaye gereksinimlerini, şeffaflık standartlarını ve müşteri varlıklarının ayrılmasını talep etmesi muhtemeldir; bu da custodial firmaları uyum altyapılarını güncellemeye ve sağlam risk yönetimi uygulamalarını benimsemeye zorlayacaktır. BNY Mellon ve Fidelity gibi geleneksel finansal kurumların kripto custody alanına girmesi; custodial hizmetlerin professionalizasyonunu ve standardizasyonunu hızlandırması beklenmektedir.

Tokenizasyon ve Birlikte Çalışabilirlik: Gerçek dünya varlıklarının (RWAs) tokenizasyonunun artması, daha geniş bir dijital enstrüman yelpazesini destekleyebilecek custodianlar için talebi artırmaktadır. Blok zincirleri ile geleneksel finansal sistemler arasındaki beraberlik, custodial sağlayıcıları için önemli bir farklılaştırıcı olacaktır.

Gerçek dünya varlıklarının (RWAs) tokenizasyonunun artması, daha geniş bir dijital enstrüman yelpazesini destekleyebilecek custodianlar için talebi artırmaktadır. Blok zincirleri ile geleneksel finansal sistemler arasındaki beraberlik, custodial sağlayıcıları için önemli bir farklılaştırıcı olacaktır. DeFi Entegrasyonu: Merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları olgunlaştıkça, custodial firmalar regülasyona uyum sağlarken DeFi protokollerine güvenli erişim sunan hibrit modelleri keşfetmektedir; bu da Anchorage Digital gibi pilot programlarda gözlemlenmiştir.

Merkeziyetsiz finans (DeFi) platformları olgunlaştıkça, custodial firmalar regülasyona uyum sağlarken DeFi protokollerine güvenli erişim sunan hibrit modelleri keşfetmektedir; bu da Anchorage Digital gibi pilot programlarda gözlemlenmiştir. Pazar Konsolidasyonu: Rekabet ortamında, ölçek ve güvenin uzun vadeli geçerlilik için kritik hale gelmesiyle, custodial startup’lar ile yerleşik finansal kurumlar arasında birleşmeler ve satın almalar beklenmektedir.

Genel olarak, 2025 yılı kripto para custodial çözümleri için dinamik bir evrim dönemini işaret etmektedir; yenilikçilik ve düzenleme, sektörü daha büyük bir güvenlik, şeffaflık ve daha geniş finansal ekosistemle entegrasyon yönünde yönlendirmektedir. Bu değişikliklere uyum sağlayabilen pazar katılımcıları, dijital varlıkların kurumsal ve perakende benimsenmesinin hızlanmasıyla önemli bir büyüme elde etme fırsatına sahip olacaktır.

Zorluklar ve Fırsatlar: Güvenlik, Uyum ve Kurumsal Talep

2025’te kripto para custodial çözümleri manzarası, güvenlik gereksinimlerinin, gelişen uyum gerekliliklerinin ve artan kurumsal talebin dinamik etkileşimiyle şekillenir. Dijital varlıklar giderek ana akım hale geldikçe, custodial firmalar varlıkları karmaşık siber tehditlere karşı korumak için daha fazla denetime tabi olmaktadırlar. Önceki yıllardaki yüksek profilli ihlaller, çok katmanlı güvenlik protokollerinin, çok imzalı cüzdanlar, donanım güvenlik modülleri (HSM’ler) ve gelişmiş şifreleme standartları dahil, gerekliliğini vurgulamıştır. Coinbase ve Fireblocks gibi önde gelen custodial firmalar, yetkisiz erişim ve iç dolandırıcılık risklerini azaltmak için özel güvenlik altyapısına ve sürekli izleme sistemlerine büyük yatırımlar yapmaktadır.

Uyum, dijital varlıklar için küresel düzenleyici çerçevelerin gelişmeye devam etmesiyle zor bir zorluk olarak kalmaktadır. 2025 yılında, custodial firmalar, kara para aklamaya karşı (AML), kimlik tespiti (KYC) ve raporlama yükümlülükleri dahil olmak üzere yargı alanı gerekliliklerinin karmaşası ile başa çıkmak zorundadır. Avrupa Birliği’nde Kripto Varlıkları Pazarları (MiCA) düzenlemesinin tanıtılması ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından Seyahat Süresi Kuralı’nın sürekli iyileştirilmesi, custodial firmaları şeffaflığı ve raporlama mekanizmalarını artırmaya zorlamıştır. BitGo ve Anchorage Digital gibi firmalar, müşterilerin bu katı standartlarla karşılaşmalarına yardımcı olmak için gerçek zamanlı işlem izleme ve otomatik düzenleyici raporlama entegrasyonu sağlayan uyum hizmetleri geliştirmiştir.

Fırsatlar açısından, güvenli ve uyumlu custodial çözümlere olan kurumsal talep artmaktadır. BNY Mellon ve Fidelity Digital Assets gibi geleneksel finansal kurumların ve varlık yöneticilerinin kripto custody alanına girdiği görmek, sektördeki olgunluğa dair artan bir güvenimi yansıtmaktadır. Bu kurumlar, yalnızca güvenlik ve uyum sunan değil, aynı zamanda mevcut finansal altyapıyla kesintisiz entegrasyon, sigorta kapsamı ve tokenize menkul kıymetler ile stablecoin’ler dahil geniş bir dijital varlık yelpazesinin desteklenmesini vadeden custodial firmaları aramaktadır. Gartner’a göre, kurumsal kripto custody pazarının 2026 yılına kadar iki katına çıkması beklenmektedir; bu, düzenlenmiş ve kurumsal düzeyde çözümlere olan talep ile desteklenmektedir.

Güvenlik yeniliği sürekli bir silahlanma yarışı olarak devam etmektedir; custodial firmalar, müşterilerin güvenini sağlamak için hem teknolojiye hem de sigortaya yatırım yapmaktadır.

Uyum karmaşıklığı, daha küçük sağlayıcıların düzenleyici taleplerle başa çıkmakta zorlanması nedeniyle konsolidasyonu artırmaktadır.

Kurumsal benimseme, custodial firmaların staking, kredi verme ve DeFi erişimi dahil hizmetlerini çeşitlendirmesini teşvik etmektedir.

Kaynaklar & Referanslar