Yapay Zeka Patlaması: Neden Broadcom ve ServiceNow Gözleri Üzerine Çekiyor

Broadcom ve ServiceNow, yapay zeka (YZ) sektöründeki rolleri sayesinde ekonomik zorluklar ortasında Wall Street’in dikkatini çeken önemli oyuncular.

Veri merkezlerinde kritik bir role sahip olan Broadcom, %25’lik bir gelir artışıyla neredeyse 15 milyar dolara ulaştı ve YZ gelirleri %77 artış gösterdi; bu, yüksek hızlı veri transferi ihtiyaçlarından kaynaklanıyor.

Başarıya rağmen, Broadcom’un yüksek kazanç çarpanı ve döngüsel çip endüstrisi değerleme endişeleri yaratıyor.

YZ destekli iş akışı otomasyonundan faydalanan ServiceNow, abonelik gelirlerinde %19 artış ve 22.1 milyar dolarlık performans yükümlülüğü ile ilerliyor.

ABD federal teknoloji talebinin artması, ServiceNow’u destekliyor; hisse senedi 59 kat ileriye dönük kazançla işlem görmekte ve 2026’ya kadar 275 milyar dolarlık bir piyasa hedefliyor.

Yüksek değerlemelere rağmen, yatırımcıların ilgisi Broadcom ve ServiceNow’un YZ’nin geleceğindeki kritik rolleriyle besleniyor; ancak risk yönetimi de hayati önem taşıyor.

AI is everywhere, but this is why people come to ServiceNow

Watch this video on YouTube

Ekonomik belirsizlikler içinde, yapay zeka (YZ) sektöründeki iki dev—Broadcom ve ServiceNow—olağanüstü bir ivme ile Wall Street’in dikkatini çekiyor. Yüksek değerlemeleri ilk başta göz korkutucu görünebilir, ancak bu şirketlerin hızla gelişen YZ ortamındaki önemli rolleri inkar edilemez.

Broadcom, veri merkezlerinin karmaşık dünyasında merkezi bir konumda durarak, YZ yüklerinin yükselen taleplerini karşılamak için gerekli kritik donanımı sağlıyor. Şirket, YZ çip çözümlerine olan artan talep ortamında tedarik zinciri zorluklarını ustaca aşarak gücünü kanıtladı. Yıllık %25’lik bir gelir artışıyla neredeyse 15 milyar dolara ulaşan ve YZ ile ilgili gelirlerin %77 oranında yükselebileceği 4.1 milyar dolara ulaşan Broadcom’un büyüme hikayesi etkileyici. Bu, büyük ölçüde yüksek hızlı veri transferi ve gelişmiş bilgisayar donanımı ihtiyacına dayanıyor, bu da Broadcom’un YZ altyapı patlamasındaki konumunu sağlamlaştırıyor.

Ancak, Broadcom’un yüksek kazanç çarpanı dikkat gerektiriyor. 97 katlık bir önceki kazanca oranı ile işlem gören hisseler, mevcut değerlemesi konusunda şüphe uyandırıyor; bu durum çip endüstrisinin doğasındaki döngüsellik göz önünde bulundurulduğunda daha da belirginleşiyor. Ekonomik durgunluklar, talepte yavaşlama dönemlerine yol açabildiğinden, çip pazarındaki büyümenin durması potansiyel aşağı yönlü riskler oluşturuyor.

Broadcom’a paralel olarak, ServiceNow, iş akışı otomasyonu alanındaki YZ destekli dönüşüm dalgasından yararlanıyor. Kuruluşların operasyonel verimliliklerini artırmayı hedefleyerek, ServiceNow, güçlü abonelik modeli sayesinde yüksek bir ivmeyle ilerliyor. İlk çeyrekte abonelik gelirleri %19 artarken, performans yükümlülükleri 22.1 milyar dolara yükseldi. ABD federal sektörünün akıllı, maliyet etkin teknoloji çözümlerine artan ilgisi, ServiceNow’un başarısını daha da pekiştiriyor.

ServiceNow’un değerlemesi, yatırımcıların YZ yeteneklerine dair inancını yansıtıyor ve hisse 59 kat ileriye dönük kazançla işlem görüyor. 2026’ya kadar 275 milyar dolarlık bir hitap edebilir piyasa ile geniş pazar fırsatı, uzun vadeli büyüme potansiyeli arayanlar için cazip bir fırsat sunuyor. Analistler, ServiceNow’un kazançlarının yıllık %30 oranında artabileceğini tahmin ederek, yumuşak bir ekonomik iklimdeki riskleri azaltabileceği öngörüsünde bulunuyorlar.

Bu hisse senetlerinin yüksek değerlemesi dikkat çekse de, Broadcom ve ServiceNow’un potansiyel kazançları, YZ devrimindeki temel rollerine bağlı olarak şekilleniyor. Teknolojinin geleceğine bakanlar için, bu endüstri liderlerini dikkatle takip etmek akıllıca olabilir. Sonuç olarak? Hızla ilerleyen bir teknolojik dünyada, Broadcom ve ServiceNow, dijital sınırda cesur atılımların potansiyel ödüllerini temsil ediyor ve bunları yönlendirmenin risklerine işaret ediyor.

Broadcom ve ServiceNow’un YZ Manzarasındaki Hakimiyetinin Nedenleri

Broadcom’un YZ Altyapısına Etkisi

Veri Merkezi Hakimiyeti:

Broadcom, giderek karmaşıklaşan veri merkezleri için gerekli olan ileri düzey yarı iletken çözümleri sayesinde YZ sektöründe kritik bir öneme sahiptir. YZ yükleri arttıkça, sağlam ve verimli veri transfer altyapısına olan talep artarak Broadcom’u sektörde önemli bir konuma getiriyor.

Finansal Performans:

Broadcom’un %25’lik yıllık gelir artışı ve YZ ile ilgili gelirlerdeki %77’lik etkileyici yükselişi, gücünün bir göstergesidir. Bu büyüme, yüksek hızlı ve güvenilir veri işleme yeteneklerine olan küresel ihtiyacın arttığını gösteriyor.

Zorluklar ve Pazar Döngüselliği:

Robust büyümeye rağmen, Broadcom’un 97 katlık yüksek değerlemesi; şüphe uyandırıyor. Yatırımcılar, tarihsel olarak ekonomik durgunluklarda zorluklarla karşılaşan yarı iletken endüstrisinin döngüsel yapısından endişeliler.

Gerçek Dünya Uygulamaları:

Broadcom’un donanımı, büyük veri analizi, gerçek zamanlı işleme ve gelişmiş makine öğrenimi uygulamaları için YZ’yi uygulamak isteyen şirketler için kritik öneme sahiptir. Ürünleri, finans sektöründen sağlık sektörüne kadar uzanan çeşitli endüstrileri destekleyerek pratik uygulamalardaki çok yönlülüğü sergiliyor.

ServiceNow’un İş Akışı Otomasyonundaki Rolü

Abonelik Tabanlı Gelir Modeli:

ServiceNow, ilk çeyrekte %19’luk bir artışla abonelik gelirlerinin artmasına katkıda bulunan abonelik tabanlı bir modelle öne çıkıyor. Farklı sektörlerdeki kuruluşlar, operasyonel verimliliği artırmak için YZ destekli çözümleri giderek daha fazla benimsemektedir.

Büyüyen Hitap Edilebilir Pazar:

Şirketin iş akışı otomasyonuna odaklanması, 2026 yılına kadar 275 milyar dolarlık bir fırsat bekleyen pazarda konumlanmasını sağlıyor. Bu geniş potansiyel pazar, hem özel hem de kamu sektöründeki maliyet etkin teknoloji çözümlerine olan ihtiyaçla yönlendiriliyor.

Ekonomik Dayanıklılık:

59 katlık ileriye dönük kazanç çarpanına sahip olan yüksek değerlemelere rağmen, ServiceNow’un yıllık kazançlarını yaklaşık %30 oranında artırma potansiyeli, ekonomik durgunluklara karşı bir yastık sunuyor. YZ’ye odaklanarak, kuruluşların operasyonlarını optimize etmelerini sağlamakta ve güncel teknoloji eğilimleriyle doğrudan uyum sağlamaktadır.

ServiceNow Çözümleri Uygulama Rehberi:

Kuruluşlar, mevcut iş akışlarını değerlendirerek ve dar boğazları tanımlayarak başlayabilir. ServiceNow’un YZ destekli otomasyon yeteneklerini kullanarak, şirketler stratejik olarak verimsizlikleri azaltabilir ve verimliliği artırabilir.

Tartışmalar ve Sınırlamalar

Broadcom:

Broadcom’un ilerlemeleri onları endüstri liderleri olarak konumlandırsa da, fiyatlandırma modelleri ve olası aşırı değerleme konularında endişeler var. Ayrıca, jeopolitik gerginlikler tedarik zincirlerini olumsuz etkileyebilir ve uluslararası iş ilişkilerini etkileyebilir.

ServiceNow:

ServiceNow için sınırlamalar, mevcut kurumsal sistemlerle entegrasyon zorluklarından kaynaklanabilir. YZ teknolojisi geliştikçe, uyumluluğu ve sorunsuz işlevselliği sağlamak kritik hale geliyor.

Uzman Görüşleri ve Tahminler

Broadcom Tahminleri:

Pazar analistleri, artan YZ ihtiyaçlarının ışığında Broadcom için sürekli bir büyüme bekliyor. Ancak, hammadde maliyetleri ve jeopolitik istikrar üzerindeki dikkat hayati önem taşıyacak.

ServiceNow Eğilimleri:

ServiceNow’un YZ yeteneklerini genişletmeye devam edeceği ve büyük endüstriyel sektörlerde iş akışı otomasyonu konusundaki nişini pekiştireceği öngörülüyor.

Eyleme Geçirilebilir Öneriler

– Yatırımları Çeşitlendirmek: Broadcom ve ServiceNow gibi YZ liderlerine yatırım yapmak kazançlı olabilir, ancak sektörler arası çeşitlendirme; piyasa dalgalanmalarına bağlı riskleri azaltabilir.

– Teknoloji Eğilimlerini İzlemek: YZ teknolojilerindeki gelişmeler ve yatırım sonuçlarını etkileyebilecek düzenleyici değişiklikler hakkında bilgi sahibi olun.

– Kademeli Değişimler Benimsemek: İşletmeler, YZ çözümlerini kademeli olarak benimseyerek iyileştirmelere dair net içgörüler elde edebilir ve sorunsuz bir geçiş sağlayabilir.

İlgili Bağlantılar

– Broadcom

– ServiceNow

Broadcom ve ServiceNow gibi şirketlerin stratejilerini ve piyasa dinamiklerini anlamak, YZ’nin geleceği ile ilgili paha biçilmez içgörüler sunabilir. Yatırım risklerini, ortaya çıkan fırsatlarla dengeleyerek, paydaşlar gelişen teknoloji ekosisteminde en iyi yaklaşımlarını optimize edebilirler.