XRP na robu: Ali lahko preživi kripto krvoprolić, ali je naslednji $1?

XRP se sooča s svojim najpomembnejšim testom – bodo bikovci stopili v akcijo ali pa bodo opazovali, kako se zruši pod 2 $?

XRP se balansira na ključni podpori, kupci tekmujejo, da preprečijo kolaps. Tukaj je, kaj je v igri za XRP, ko se pritiski na ceno povečujejo v letu 2025.

Kratke informacije: Trenutna cena: 2,16 $ (spopada se s 200-dnevno EMA)

2,16 $ (spopada se s 200-dnevno EMA) Potencialna slabitev: Naslednja podpora pri 1 $, možen padec za 50 %

Naslednja podpora pri 1 $, možen padec za 50 % Kolaps prometa: Trgovinska aktivnost hitro upada

XRP je na robu, trguje po ceni 2,16 $ in obupno drži svojo 200-dnevno eksponentno drsno povprečje (EMA) – raven, ki ga je zgodovinsko rešila pred globljimi padci. Enthuzijasti za kriptovalute in analitiki menijo, da je to zadnja rešilna bilka XRP pred potencialnim prostim padcem, kar bi lahko zmanjšalo njegovo vrednost za polovico v letu 2025.

Ta 200-dnevna EMA ni le tehnični artefakt; bila je preizkušena obramba XRP že vrsto let. Vsako prejšnje zrušenje je privedlo do poplave kupcev na tej ravni, ki je vrednost žetona ponovno katapultirala. Vendar se leta 2025 razmere spreminjajo. Razpoloženje zbledi, trgovinski volumen dosega nove nizke vrednosti, in apetit trga po rizičnem tveganju izginja.

Zakaj je ta cenovni nivo tako kritičen za XRP?

Meja 2,16 $ je mesto, kjer zgodovina kaže, da XRP bodisi okreva bodisi se razpade. Če bikovci ne stopijo v akcijo kmalu, naslednja pomembna podpora ne bo preden dosežejo 1 $ – kar pomeni, da bi XRP lahko padel za 50 % od nedavnih najvišjih vrednosti. Uporabniki Binance in Coinbase pozorno spremljajo, vsak vzdržen premik pod to mejo bi lahko sprožil široko paniko.

Kaj se dogaja na grafih?

Tehnična nastavitev XRP je zaskrbljujoča. Padajoči trikotnik – kjer se visoke vrednosti neprestano zmanjšujejo, podpora pa se drži, skorajda – signalizira osipanje obrambe. Vsako ponovno skakanje cene se zdi bolj kot agoniziranje kot vrnitev.

Trgovinski volumen je alarmantno nizek, kar slika sliko naraščajoče apatije ali negotovosti. Ko se volumen izsuši, postane vsak oster premik še toliko bolj dramatičen. Če se stvari ne poslabšajo, je relativni moč merilnik (RSI) XRP pod 45, kar pomeni, da še vedno prevladujejo medvedi.

Ali lahko bikovci XRP izvedejo čudežno rast?

Vsa upanja niso izgubljena. Če lahko kupci dvignejo XRP nad območje 2,25–2,26 $, kjer se stikata 50-dnevno in 100-dnevno drsno povprečje, bi se lahko momentum obrnil. Ta rast bi lahko XRP vrnila na 2,50 $ in dlje, z možnostjo izbočenja, če se širši trg kriptovalut, ki ga vodi Bitcoin, ponovno zasveti.

Toda ob vikendih, ki so znani po nizki likvidnosti in mrzlem razpoloženju v kriptovalutah, bi bila lahko vsaka zamuda usodna. Tržni opazovalci na Kraken in v celotni industriji se strinjajo: To je trenutek odločanja.

Kaj naj sedaj naredijo imetniki XRP?

Za tiste, ki so investirali, je pozornost ključna. Bodite pozorni na nivoje podpore in odpornosti, se izogibajte paničnim reakcijam in spremljajte splošno tržno razpoloženje. Če XRP ne uspe zadržati 2,16 $, se pripravite na nerodno vožnjo proti 1 $ – ali razmislite o upravljanju tveganja vašega položaja, preden se stvari razpadejo.

✅ Spremljajte 200-dnevno EMA XRP (2,16 $) za znake moči ali razpok

✅ Poglejte odpor pri 2,25–2,26 $, območje sprožitve bikovske rasti

✅ Prilagodite stop-loss in tveganje, ko trgovinski volumni upadajo

✅ Spremljajte širše trende kriptovalut na uglednih spletnih mestih, kot so Coindesk in Cointelegraph

✅ Ostanejo mirni – volatilni trgi nagrajujejo pripravljene, ne paniko

Odbitki se začenjajo – ali bo XRP zrušil verjetnosti ali je zrušenje neizogibno? Spremljajte to mesto, ko se razpleta kriptodrama leta 2025.