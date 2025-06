Dogecoin proti Shiba Inu: Katera meme kovanc se bo v letu 2025 razcvrla? Strokovnjaki razkrivajo presenetljivega zmagovalca

Šokanten padec kriptovalut v letu 2025: Je Dogecoin ali Shiba Inu najbolj drzna stava, ko se cene podajajo?

Ko cene meme kovancev padajo v letu 2025, se vlagatelji spopadajo s klasično dilemo – ali kupiti padec Dogecoina ali je Shiba Inu naslednji izbruh?

Hitri dejstva: Dogecoin in Shiba Inu sta upadla za 39% oz. 38% v letu 2025

Dogecoin ostaja ena od 10 največjih kriptovalut po tržni kapitalizaciji

Dobava Shiba Inuja je zmanjšana na ~589T po požigalnih procesih

Posodobitve omrežja Shibarium odklepajo nove možnosti

Svet kriptovalut je v divjem dvoboju. Na eni strani so obljube predsednika Trumpa v podporo kriptovalutam, ki so razburile Wall Street, in nakazujejo prihodnost, kjer bi ZDA postale svetovno središče za digitalne valute. Vendar pa je leto 2025 prineslo resen padec meme kovancev – Dogecoin je letos upadel za 39%, medtem ko je Shiba Inu padel za 38%.

Rastoče obrestne mere, svetovni trgovinski spori in fiskalne težave ZDA so zakrile zabavo. Je to začetek novega bikovskega trenda ali opozorilo, da se izognemo?

Coindesk in CoinMarketCap sta polna razprav, saj izkušeni vlagatelji razpravljajo – ali se postaviti za pse, ali je čas za iskanje novega trenda?

P: Kaj naredi Dogecoin izjemen v letu 2025?

Dogecoin ni le meme – je institucija. Rojen leta 2013 iz misli Billyja Markus in Jacksona Palmerja, je Dogecoin jahal na valovih viralnosti vse do Saturday Night Live, kjer sta Elon Musk in Mark Cuban dodatno podžgala norijo.

Kljub svoji legendarni skupnosti in statusu mema njegovi kritiki opozarjajo na dve veliki napaki za dolgoročno rast:

Neomejena dobava, ki razredčuje dolgoročno vrednost

Pomanjkanje resnične uporabnosti v resničnem svetu, poleg “napitnin” na spletu

In medtem ko je Dogecoin dosegel najvišjo vrednost 0,76 USD med Muskovo norijo, te višine nikoli več ni dosegel. Kljub temu ta internetni ljubljenček še naprej ostaja med 10 največjimi globalnimi kriptovalutami in dokazuje moč svojih zvestih oboževalcev.

P: Ali Shiba Inu ponuja boljšo tehnologijo v letu 2025?

Če je Dogecoin izvirni šala kriptovalut, je Shiba Inu parodija, ki je stvari vzela resno. Lansiran leta 2020 kot ERC-20 žeton na Ethereumu, je Shiba Inu hitro ujel domišljijo – in masivne trgovinske obseg.

Zakaj strokovnjaki zdaj jemljejo Shiba Inu bolj resno?

Končna dobava: 1 kvadrilijon žetonov sprva, sedaj ~589 trilijonov po “žge” s strani ustanovitelja Ethereuma Vitalika Buterina

1 kvadrilijon žetonov sprva, sedaj ~589 trilijonov po “žge” s strani ustanovitelja Ethereuma Vitalika Buterina Shibarium: Leta 2023 je Shiba Inu lansiral svoj lasten Layer-2 blockchain za povečanje hitrosti transakcij in zmanjšanje stroškov

Leta 2023 je Shiba Inu lansiral svoj lasten Layer-2 blockchain za povečanje hitrosti transakcij in zmanjšanje stroškov Nova uporabna primeru: Decentralizirane aplikacije in NFT-ji naredijo SHIB več kot le meme kovanec

Z rednimi zažigi žetonov in živahnim DeFi ekosistemom Shiba Inu se razvija kot potencialni tekmec – ne le meme.

Kako odločiti: Je Dogecoin ali Shiba Inu pametnejša poteza za leto 2025?

Niti Dogecoin niti Shiba Inu ne bosta odstranila Bitcoina ali Ethereuma z prestola. Obe ostajata zelo volatilni, tvegani in sta večinoma odvisni od spekulativnega pojava, ne pa od praktične uporabe.

Vendar pa je v letu 2025 tukaj, kar bi lahko odločilo.

Dogecoin je varnejši, če verjamete v moč viralnih internetnih skupnosti in se ne bojite neomejene dobave.

je varnejši, če verjamete v moč viralnih internetnih skupnosti in se ne bojite neomejene dobave. Shiba Inu pridobiva prednost za premetene vlagatelje, ki iščejo resnično uporabnost, nadgradnje omrežja (Shibarium) in zmanjšano dobavo.

Tehnološke nadgradnje, žigi žetonov in uporabnost so ključne – in Shiba Inu trenutno vodi na vseh treh področjih.

Pogosta vprašanja: Nakup meme kovancev v letu 2025

P: Je zdaj pravi čas za “nakup padca”?

O: Le za vlagatelje z nagnjenjem k tveganju – pričakujte turbulence in stavite le tisto, kar si lahko privoščite izgubiti.

P: Bosta Dogecoin ali Shiba Inu kdaj dosegla nove višine?

O: Pričakujte divje nihaje, vendar, razen če se uporaba strmo poveča ali nova norija pritisne, se vrnitev na prejšnje najvišje vrednosti lahko zdijo mačji posel.

P: Lahko meme kovanci kdaj tekmujejo z BitcoIinom ali Ethereumom?

O: Malo verjetno, glede na pomanjkanje močnih uporabnih primerov in tehnologije. Za resno vlaganje, Coinbase navaja varnejše, bolj uveljavljene možnosti.



Pripravljeni na naslednjo potezo? Opravite raziskave, določite svoj proračun in trikrat preverite svojo pripravljenost na tvegane – sezona meme kovancev je divja!



Seznam opravil za meme kovance v letu 2025:

✔️ Raziskujte tako Dogecoin kot Shiba Inu glede nedavne uspešnosti

✔️ Razumite neomejeno dobavo (DOGE) v primerjavi z žigom in končno dobavo (SHIB)

✔️ Raziščite nove tehnologije – Shibarium in decentralizirane aplikacije (SHIB)

✔️ Spremljajte novice iz najboljših kripto virov za nove trende

✔️ Vlagajte previdno – nikoli ne tvegajte več, kot si lahko privoščite izgubo!