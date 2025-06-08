SoundHound AI акции взлетают с массовой поддержкой институтов: прогноз на 2025 год раскрыт

Большие деньги вливаются: почему SoundHound AI стала любимой акцией Уолл-Стрит в 2025 году

Крупные инвесторы делают ставку на SoundHound AI, поскольку ее акции стремительно растут — узнайте, что это означает для будущего голосовых технологий и вашего портфеля.

Основные факты: Доля институциональных инвесторов: 19,28%

19,28% Капитализация рынка: 4,06 миллиарда долларов

4,06 миллиарда долларов Рост выручки (г/г): +151,2%

+151,2% Недавний скачок акций: увеличение на 6,8% на этой неделе

SoundHound AI, Inc. (NASDAQ:SOUN) бурно всплыла на радарах инвесторов после потока покупок крупных институциональных инвесторов и поразительного роста выручки на 151%. В первом квартале Yarbrough Capital LLC обеспечила значительную долю в 154,936 акций на сумму 1,26 миллиона долларов — это всего лишь последнее в ряду инвестиционных гигантов, стремящихся получить часть этой компании-пионера голосового ИИ.

Крупные игроки, такие как Vanguard Group Inc., увеличили свои доли на 35,6% и теперь контролируют более 32 миллионов акций SOUN, в то время как Invesco Ltd. сделала колоссальный скачок на 1,386% в своей экспозиции. Rockefeller Capital Management и несколько глобальных фондов также вложили миллионы в SoundHound AI, демонстрируя заоблачную уверенность в будущем компании.

Что способствует золотой лихорадке SoundHound AI в 2025 году?

SoundHound AI поражает аналитиков и институты своими передовыми решениями в области голосового ИИ. Их собственная платформа Houndify позволяет брендам в автомобилестроении, телевидении и IoT разрабатывать мощные, разговорные ИИ-ассистенты. Тем временем, их Chat AI интегрирует живые данные, от спортивных результатов до резервирований в ресторанах, изменяя способ взаимодействия потребителей с технологиями.

Акции, которые стремительно растут — почти на 7% на этой неделе — опираются на волатильный диапазон за 52 недели от 3,82 до 24,98 долларов. Уолл-Стрит внимательно следит за ситуацией: средний консенсус аналитиков оценивает SOUN как «Умеренную покупку» с целевой ценой 10,50 долларов на 2025 год, согласно MarketBeat. Недавние отчеты о доходах также произвели впечатление — SoundHound превзошла ожидания, сообщив о потерях в 0,06 доллара на акцию по сравнению с прогнозируемыми 0,09 доллара.

Движения инсайдеров: должны ли инвесторы беспокоиться о продажах руководителей?

Несмотря на то что институциональные инвесторы делают ставку, недавние продажи инсайдеров вызвали вопросы. Генеральный директор Кевин Мохаджер продал акций почти на 1,2 миллиона долларов, что представляет собой сокращение его доли на 5,87%. Другие высокопрофильные инсайдеры также сократили свои доли в марте, но руководство компании по-прежнему активно инвестировано, владея более 9% всех акций.

Такие продажи, распространенные перед сезонами отчетности или крупными запусками продуктов, могут быть просто стратегическими шагами в условиях нестабильного рынка технологий. Исторически, активность инсайдеров не сдерживала восходящую траекторию SoundHound.

Вопрос-ответ: является ли SoundHound AI умной покупкой на 2025 год?

В: Что вызывает энтузиазм институциональных инвесторов?

О: Взрывной рост выручки, собственные технологии ИИ и быстро растущая клиентская база — особенно в автомобилестроении и IoT.

В: Что прогнозируют аналитики?

О: Целевые цены варьируются от 10 до 18 долларов, так как компания стремится к прибыльности в ближайших кварталах. Четыре аналитика оценивают это как «Покупку», в то время как четыре говорят «Держать».

В: Есть ли риски?

О: Отрицательные чистые маржи и возврат капитала показывают существующие операционные проблемы, но мегарастущий доход и победы над клиентами предвещают успех на фоне роста использования ИИ в 2025 году.

Как воспользоваться следующей волной ИИ: добавление SoundHound AI в ваш список наблюдений

Думаете о том, чтобы стать частью этого процесса? Вот как оценить SOUN для вашего портфеля:

Следите за квартальными отчетами и ростом выручки. Отслеживайте покупки/продажи инсайдеров для сигналов уверенности. Сравнивайте оценки аналитиков на Nasdaq и Bloomberg. Анализируйте развитие голосовых ИИ-ассистентов и новые партнерства SoundHound.

Список действий для инвесторов: не пропустите следующий бум ИИ!

Еженедельно проверяйте обновления оценок и целевых цен аналитиков.

Следите за предстоящими запусками продуктов и новыми бизнес-клиентами.

Изучите, как тенденции ИИ влияют на смежные акции для контекста рынка.

Установите ценовые оповещения на вашей предпочтительной торговой платформе.

Готовы сделать свой следующий высоковлияющий инвестиционный шаг? Держите SoundHound AI на радарах — 2025 год может стать годом, когда голосовые технологии превратят портфели в золото.

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