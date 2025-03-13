Разблокируйте будущее: как Sectigo PQC Labs защищает нас от квантовых киберугроз

Лаборатории Sectigo PQC — это передовая платформа для тестирования и перехода на квантово-устойчивую криптографию.

Организации сталкиваются с серьезными рисками от квантовых вычислений, включая атаки «Соберите сейчас, расшифруйте позже».

Целостность долгоживущих цифровых подписей критически важна для различных приложений, включая PKI и IoT.

Технология Crypto4A улучшает цифровую безопасность через безопасное создание и управление ключами.

Crypto4A первой достигла полной сертификации ACVP для вариантов алгоритмов NIST PQC.

Переход на квантово-устойчивые системы является срочным, поскольку NIST планирует вывести текущие алгоритмы из эксплуатации к 2030 году.

Лаборатории Sectigo PQC служат важным ресурсом для организаций, готовящихся к квантовым вызовам.

В революционном шаге Sectigo и Crypto4A представили Лаборатории Sectigo PQC, революционный песочницу для постквантовой криптографии, укрепленную мощным модулем аппаратной безопасности (HSM). Это первая платформа такого рода, предназначенная для того, чтобы дать организациям возможность тестировать, валидировать и бесшовно переходить к квантово-устойчивой криптографии — необходимый шаг в современном цифровом ландшафте.

Поскольку угроза квантовых вычислений нависает, возникают две основные уязвимости. Во-первых, зловещие атаки «Соберите сейчас, расшифруйте позже» позволяют хакерам хранить зашифрованные данные сегодня, чтобы расшифровать их в будущем с помощью мощных квантовых компьютеров. Во-вторых, целостность долгоживущих цифровых подписей — критически важная для инфраструктуры открытых ключей (PKI), IoT и правовых систем — находится под угрозой. Технология HSM от Crypto4A предоставляет безопасное убежище с безопасным созданием и управлением ключами, усиливая устойчивость нашей цифровой защиты.

Crypto4A находится на переднем крае квантово-устойчивой безопасности, недавно став первой, кто получил полную сертификацию ACVP для всех вариантов алгоритмов NIST PQC. Их продукт, QxHSM, предоставляет необходимую поддержку для обновлений прошивки, устойчивых к квантовым атакам, и безопасной связи между модулями.

С учетом того, что NIST планирует вывести текущие криптографические алгоритмы из эксплуатации к 2030 году и ввести запрет к 2035 году, действовать нужно сейчас. Лаборатории Sectigo PQC предлагают важную тестовую площадку и образовательные ресурсы для тех, кто готов принять квантовую эру. Этот запуск — не просто мера предосторожности; это стратегический шаг к защите нашего цифрового будущего от неизбежных угроз, вызванных квантовыми технологиями.

Обеспечьте свои цифровые активы и защитите свою организацию на будущее уже сегодня!

Откройте будущее: Как Sectigo и Crypto4A прокладывают путь к квантовой безопасности

В революционном шаге Sectigo и Crypto4A представили Лаборатории Sectigo PQC, революционный песочницу для постквантовой криптографии, укрепленную мощным модулем аппаратной безопасности (HSM). Эта передовая платформа предназначена для того, чтобы дать организациям возможность тестировать, валидировать и бесшовно переходить к квантово-устойчивой криптографии — необходимый шаг в современном цифровом ландшафте.

Поскольку угроза квантовых вычислений нависает, возникают две основные уязвимости. Во-первых, зловещие атаки «Соберите сейчас, расшифруйте позже» позволяют хакерам хранить зашифрованные данные сегодня, чтобы расшифровать их в будущем с помощью мощных квантовых компьютеров. Во-вторых, целостность долгоживущих цифровых подписей — критически важная для инфраструктуры открытых ключей (PKI), IoT и правовых систем — находится под угрозой. Технология HSM от Crypto4A предоставляет безопасное убежище с безопасным созданием и управлением ключами, усиливая устойчивость нашей цифровой защиты.

Ключевые особенности и инновации

1. Постквантовая криптография: Платформа предлагает поддержку различных алгоритмов постквантовой криптографии (PQC) от NIST, которые были проверены и валидированы на устойчивость к квантовым атакам.

2. Сертификация ACVP: Crypto4A стала первой организацией, получившей полную сертификацию ACVP для всех вариантов алгоритмов NIST PQC, что демонстрирует лидерство в области безопасности.

3. Безопасное управление ключами: Технология QxHSM обещает безопасное создание ключей, управление и обновления прошивки, устойчивые к квантовым атакам, что необходимо для поддержания безопасной связи между устройствами.

4. Образовательные ресурсы: Лаборатории Sectigo PQC — это не только испытательная площадка, но и источник учебных материалов для организаций, переходящих на квантово-устойчивые практики.

Тенденции рынка 2023 года и аспекты безопасности

Рынок постквантовой криптографии прогнозируется к значительному расширению по мере роста опасений по поводу угроз квантовых вычислений. Аналитики предсказывают устойчивый рост, обусловленный спросом предприятий на безопасные цифровые экосистемы. Организации все больше осознают важность интеграции квантово-устойчивых решений для защиты от потенциальных будущих угроз.

Ограничения

Хотя Лаборатории Sectigo PQC представляют собой революционные возможности, организации могут столкнуться с проблемами в:

— Переходе от устаревших систем: Интеграция квантово-устойчивых решений с существующей инфраструктурой может потребовать значительных инвестиций и времени.

— Понимании новых протоколов: Поскольку ландшафт эволюционирует, следить за новыми стандартами и протоколами может быть непросто.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое постквантовая криптография?

Постквантовая криптография относится к криптографическим системам, которые защищены от потенциальных угроз, создаваемых квантовыми компьютерами. Она направлена на защиту конфиденциальных данных и обеспечение долговечности криптографических систем за пределами появления квантовых вычислений.

2. Почему Лаборатории Sectigo PQC важны?

Лаборатории Sectigo PQC предоставляют важную платформу для организаций, чтобы тестировать и валидировать свои криптографические решения против квантовых угроз. Это помогает обучать и подготавливать предприятия к предстоящим изменениям в криптографических стандартах.

3. Как скоро организациям нужно принять квантово-устойчивые решения?

Учитывая намерение NIST вывести устаревшие криптографические алгоритмы к 2030 году, крайне важно, чтобы организации начали переход на квантово-устойчивые практики как можно скорее, чтобы избежать потенциальных уязвимостей безопасности.

Для получения дополнительных сведений и детальной информации посетите основной сайт Sectigo: Sectigo и Crypto4A: Crypto4A.