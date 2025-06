Preço da Pi Network Preparado para um Retorno Explosivo: A Corrida de Rompimento de $0,77 Acontecerá em 2025?

Pi Network à Beira: Será que o PI Está Prestes a Explodir Após uma Queda de 78%?

O PI Network espera uma recuperação dramática após uma queda de 78%. O padrão de cunha de alta pode alimentar uma quebra acima de $0,77? Tudo o que você precisa saber.

Fatos Rápidos: O preço do PI caiu 78% de sua máxima histórica de fevereiro de 2024.

de sua máxima histórica de fevereiro de 2024. Suporte atual: $0,65 – irá se manter?

$0,65 – irá se manter? Meta de alta potencial: $0,77 se o momentum se tornar altista.

$0,77 se o momentum se tornar altista. MACD sinaliza uma mudança para momentum positivo.

Após meses de vendas incessantes, a criptomoeda PI Network está mostrando sinais de esperança que podem marcar o início de uma poderosa recuperação. Em 2025, à medida que a volatilidade das criptomoedas aumenta, todos os olhares estão voltados para o próximo movimento do PI.

A moeda digital, nativa da crescente Pi Network, tem enfrentado dificuldades desde que atingiu sua máxima histórica de $2,98 em fevereiro de 2024. Em uma reversão brutal, o PI despencou inacreditáveis 78%, caindo para perto de $0,65. Mas a mudança pode estar no ar.

Um padrão clássico de cunha descendente está se desenrolando agora no gráfico diário do PI/USD, geralmente um precursor de reversões altistas no mundo das criptos. Com o volume começando a aumentar, traders otimistas estão observando o PI de perto, perguntando: O token pode sacudir suas correntes baixistas e iniciar um novo rali?

O que Está Impulsionando as Esperanças de Recuperação do PI Network?

Um padrão de cunha descendente, definido por máximas e mínimas superiores que se estreitam, se formou desde a acentuada correção do ativo. Historicamente, esses padrões sinalizam uma possível quebra altista—se, e somente se, o preço subir acima da linha de tendência superior com volume forte.

A ação anterior no gráfico oferece razões para entusiasmo. Quando o PI anteriormente ultrapassou a resistência em um setup similar, disparou 115%, saltando de $0,58 para $1,25. Atualmente, o PI está novamente enfrentando uma zona de resistência crítica, com o preço pairando logo abaixo de $0,70. Se os compradores entrarem com força, uma quebra em direção a $0,77 e até $0,90 está na mesa.

Para mais contexto sobre padrões de gráficos de criptomoedas e análise técnica, visite a CoinMarketCap ou CoinDesk.

Como Está a Mudança de Momentum no PI?

Os indicadores de momentum estão reforçando a possibilidade de uma reviravolta do PI. No gráfico de duas horas, o MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis) emitiu um sinal altista—o cruzamento da EMA de 12 períodos acima da EMA de 26 períodos. Este sinal técnico verde é frequentemente o primeiro indicativo de um retorno entusiástico.

Ainda mais promissor, o Chaikin Money Flow (CMF) virou positivo, sinalizando uma nova força de compra à medida que o PI constrói mínimas ascendentes dentro de um canal ascendente. Isso posiciona o PI para um possível impulso acima da razão áurea em $0,70 e, se o momentum se mantiver, uma corrida para $0,77 perto do retrocesso de Fibonacci de 0,382.

P&A: Suas Principais Perguntas de Preço do Pi Network para 2025

O PI é provável que se recupere em 2025?

Se o suporte atual se mantiver em $0,65 e os compradores mantiverem a pressão, os técnicos sugerem que um movimento em direção a $0,77–$0,90 é possível.

O que poderia desencadear uma nova corrida?

Uma quebra confirmada acima da resistência da cunha descendente, combinada com volume crescente, poderia fazer o PI disparar.

Quais riscos permanecem?

Se os vendedores entrarem e quebrarem o suporte de $0,65, o PI poderia despencar em direção a $0,60 ou menos. Como sempre, as criptos permanecem altamente voláteis.

Como posso acompanhar a ação do preço do PI?

Visite plataformas principais como Binance e CoinMarketCap para monitorar gráficos ao vivo e as últimas tendências.

Como se Posicionar para o Próximo Movimento do PI

– Estude as linhas de tendência diárias e de 2 horas para confirmar a quebra.

– Fique atento ao aumento dos volumes de negociação e sinais de momentum altista.

– Defina níveis de compra/venda claros baseados no suporte ($0,65) e resistência ($0,77–$0,90).

– Mantenha-se atualizado sobre os desenvolvimentos do Pi Network por meio de canais oficiais.

Pronto para surfar na próxima onda de alta do PI Network?

lista de Verificação para Acompanhar a Retomada do PI em 2025:

✔ Observe o suporte de $0,65 e a quebra da cunha descendente

✔ Monitore os indicadores de momentum MACD e CMF

✔ Acompanhe os picos de volume para dicas de entrada/saída

✔ Verifique sites respeitáveis para atualizações em tempo real

Fique atento—2025 pode ser um ano decisivo para o PI Network.

