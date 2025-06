Rynek rozwiązań depozytowych dla kryptowalut 2025: Szybki wzrost napędzany przez adopcję instytucjonalną i innowacje w zakresie bezpieczeństwa

Raport o rynku rozwiązań powierniczych dla kryptowalut 2025: Szczegółowa analiza czynników wzrostu, trendów bezpieczeństwa i dynamiki konkurencyjnej. Poznaj kluczowe prognozy, informacje regionalne i strategiczne możliwości kształtujące następne 3–5 lat.

Podsumowanie i przegląd rynku

Rynek rozwiązań powierniczych dla kryptowalut w 2025 roku doświadcza dynamicznego wzrostu, napędzanego rosnącą adopcją przez instytucje, ewoluującymi ramami regulacyjnymi oraz wzmożonym zapotrzebowaniem na bezpieczne przechowywanie aktywów cyfrowych. Rozwiązania powiernicze odnoszą się do usług świadczonych przez strony trzecie, które bezpiecznie przechowują i zarządzają kryptowalutami w imieniu osób i organizacji, minimalizując ryzyka związane z zarządzaniem kluczami prywatnymi oraz zagrożeniami cybernetycznymi.

Globalny rynek powierniczy dla kryptowalut szacowany jest na ponad 10 miliardów dolarów do 2025 roku, co odzwierciedla skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) przekraczający 25% od 2020 roku, według Grand View Research. Ekspansja ta jest spowodowana wejściem tradycyjnych instytucji finansowych, takich jak BNY Mellon i Fidelity Investments, obok wyspecjalizowanych powierników kryptowalutowych, takich jak Coinbase i BitGo. Gracze ci inwestują znaczne środki w zaawansowane protokoły zabezpieczeń, ubezpieczenie oraz infrastrukturę zgodności, aby spełnić rygorystyczne wymagania klientów instytucjonalnych.

Jasność regulacyjna jest kluczowym czynnikiem napędzającym rynek w 2025 roku. Jurysdykcje takie jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska oraz Singapur wprowadziły lub poprawiły regulacje dotyczące przechowywania aktywów cyfrowych, co stwarza bardziej przewidywalne środowisko dla dostawców usług i klientów. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Europejski Bank Centralny (EBC) wydały już wytyczne dotyczące przechowywania aktywów cyfrowych, co skłoniło powierników do zwiększenia transparentności i standardów operacyjnych.

Popyt instytucjonalny pozostaje głównym silnikiem wzrostu. Fundusze emerytalne, fundusze hedgingowe i skarbce korporacyjne coraz częściej inwestują w aktywa cyfrowe, jednak wymagają rozwiązań powierniczych o standardzie przedsiębiorstwa, aby sprostać potrzebom bezpieczeństwa, zgodności oraz raportowania. Wzrost aktywów tokenizowanych oraz protokołów zdecentralizowanej finansów (DeFi) dodatkowo poszerzył zakres usług powierniczych, a dostawcy zaczęli oferować wsparcie dla stakowania, zarządzania i interakcji z inteligentnymi kontraktami.

Podsumowując, rynek rozwiązań powierniczych dla kryptowalut w 2025 roku charakteryzuje się szybkim postępem innowacji, dojrzewaniem regulacyjnym oraz intensyfikacją konkurencji zarówno wśród tradycyjnych instytucji finansowych, jak i firm rodzimych kryptowalut. W miarę jak aktywa cyfrowe stają się coraz bardziej zintegrowane z głównym nurtem finansów, rola powierników jako zaufanych pośredników ma szansę stać się jeszcze bardziej kluczowa.

Kluczowe trendy technologiczne w rozwiązaniach powierniczych dla kryptowalut

Rozwiązania powiernicze dla kryptowalut szybko ewoluują w 2025 roku, napędzane adopcją przez instytucje, regulacyjnym nadzorem oraz potrzebą zaawansowanego bezpieczeństwa. Te rozwiązania, które chronią aktywa cyfrowe w imieniu osób i organizacji, są na czołowej pozycji innowacji technologicznych, aby sprostać unikalnym wyzwaniom ekosystemu kryptowalut.

Jednym z najważniejszych trendów jest integracja technologii obliczeń wieloczęściowych (MPC). MPC umożliwia rozdzielenie kontroli nad kluczami prywatnymi między wiele stron, co zmniejsza ryzyko pojedynczych punktów awarii i ogranicza zagrożenia związane z atakami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi. Wiodący powiernicy, tacy jak Fireblocks i Copper, przyjęli MPC w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji i elastyczności operacyjnej.

Kolejnym kluczowym trendem jest wzrost zastosowania modułów bezpieczeństwa sprzętowego (HSM) oraz technologii bezpiecznych okienek. Te rozwiązania oparte na sprzęcie zapewniają odporną na manipulacje środowisko do przechowywania kluczy i operacji kryptograficznych, zapewniając jednocześnie ochronę kluczy prywatnych nawet w przypadku naruszenia systemu. Duże firmy, takie jak Gemini i Coinbase, kontynuują inwestowanie w infrastrukturę HSM, aby sprostać standardom bezpieczeństwa na poziomie instytucjonalnym.

Zgodność regulacyjna również wpływa na rozwój technologii powierniczych. W 2025 roku powiernicy coraz częściej integrują automatyczne narzędzia zgodności dla procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i identyfikacji klientów (KYC). Narzędzia te korzystają z sztucznej inteligencji i analityki blockchain do monitorowania transakcji na bieżąco, oznaczania podejrzanej działalności oraz generowania śladów audytowych, dostosowując się do ewoluujących regulacji globalnych, takich jak ramy MiCA w UE oraz zasady dotyczące przechowywania SEC w USA (Deloitte).

Interoperacyjność i wsparcie dla szerszego zakresu aktywów cyfrowych, w tym NFT i tokenizowanych papierów wartościowych, stają się standardem. Powiernicy rozwijają interfejsy API oraz rozwiązania międzyłańcuchowe, aby ułatwić płynne transfery i integracje z protokołami DeFi, giełdami oraz tradycyjnymi systemami finansowymi (BNY Mellon).

Na koniec, pojawienie się powiernictwa zabezpieczonego ubezpieczeniem zyskuje na znaczeniu. Powiernicy współpracują z ubezpieczycielami, aby oferować pokrycie przeciwko kradzieży, utracie i cyberatakom, co daje dodatkowe zabezpieczenie klientom instytucjonalnym (Marsh).

Te trendy technologiczne razem odzwierciedlają dojrzewanie rozwiązań powierniczych dla kryptowalut, lokując je jako kluczową infrastrukturę dla głównego nurtu adopcji aktywów cyfrowych w 2025 roku.

Krajobraz konkurencyjny i wiodący dostawcy

Krajobraz konkurencyjny rozwiązań powierniczych dla kryptowalut w 2025 roku charakteryzuje się szybkim rozwojem innowacji, adaptacją regulacyjną oraz pojawieniem się zarówno tradycyjnych instytucji finansowych, jak i firm powstałych na rynku kryptowalut. W miarę jak adopcja aktywów cyfrowych przez instytucje rośnie, zapotrzebowanie na bezpieczne, zgodne i skalowalne usługi powiernicze wzrasta, co skłania do fali konsolidacji i strategicznych partnerstw w całym sektorze.

Wiodący dostawcy w tej przestrzeni to uznani powiernicy kryptowalut, tacy jak Coinbase Custody, BitGo oraz Fireblocks. Firmy te rozszerzyły swoją ofertę, aby wspierać szerszy zakres aktywów cyfrowych, usługi stakowania oraz integrację z protokołami zdecentralizowanej finansów (DeFi). Coinbase Custody pozostaje dominującym graczem, wykorzystując swoje zatwierdzenia regulacyjne oraz solidne pokrycie ubezpieczeniowe, aby przyciągać klientów instytucjonalnych na całym świecie. BitGo wciąż innowuje dzięki technologii portfeli wielopodpisowych i staje na czołowej pozycji w dostarczaniu kwalifikowanych rozwiązań powierniczych dla funduszy i giełd.

Tradycyjne instytucje finansowe również weszły na rynek, albo poprzez przejęcia, albo uruchamiając własne platformy powiernicze. BNY Mellon i State Street wprowadziły usługi przechowywania aktywów cyfrowych, wykorzystując swoje reputacje w zakresie bezpieczeństwa i zgodności, aby zdobyć zaufanie ostrożnych inwestorów instytucjonalnych. Te firmy stale współpracują z dostawcami technologii, aby połączyć istniejące systemy z infrastrukturą blockchain.

W Azji firmy takie jak Hex Trust i OSL zdobywają uznanie, szczególnie wśród regionalnych banków i menedżerów aktywów szukających regulowanych rozwiązań. Tymczasem startupy zorientowane na technologię, takie jak Anchorage Digital, zdobyły zezwolenia na zaufanie oraz zatwierdzenia regulacyjne, lokując się jako pełnozakresowe banki aktywów cyfrowych.

Kluczowe czynniki konkurencyjne w 2025 roku obejmują zgodność regulacyjną, pokrycie ubezpieczeniowe, wsparcie dla nowo powstających klas aktywów (takich jak NFT i tokenizowane papiery wartościowe) oraz płynne integracje z platformami handlowymi i rozliczeniowymi. W miarę dojrzewania rynku dostawcy coraz bardziej koncentrują się na interoperacyjności, doświadczeniu użytkownika oraz zaawansowanych funkcjach bezpieczeństwa takich jak moduły bezpieczeństwa sprzętowego (HSM) i obliczenia wieloczęściowe (MPC).

Ogólnie rzecz biorąc, rynek rozwiązań powierniczych ma szansę na dalszy wzrost i konsolidację, a wiodący dostawcy inwestują znaczne środki w technologię i zgodność, aby przechwycić rosnącą część przepływów aktywów cyfrowych instytucji zgodnie z prognozami Gartnera.

Prognozy wzrostu rynku (2025–2030): CAGR, przychody i wskaźniki adopcji

Rynek rozwiązań powierniczych dla kryptowalut jest gotowy na dynamiczną ekspansję w latach 2025–2030, napędzany rosnącą adopcją przez instytucje, jasnością regulacyjną oraz proliferacją produktów inwestycyjnych aktywów cyfrowych. Według prognoz Grand View Research, globalny rynek kryptowalut ma zarejestrować skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wynoszący około 12–15% w tym okresie, z usługami powierniczymi stanowiącymi istotny i rosnący segment tego rynku.

Przychody generowane przez rozwiązania powiernicze dla kryptowalut prognozowane są na ponad 15 miliardów dolarów do 2030 roku, w porównaniu do szacowanych 5,5 miliarda dolarów w 2025 roku. Ten wzrost oparty jest na rosnącym popycie ze strony menedżerów aktywów, funduszy hedgingowych oraz biur rodzinnych poszukujących bezpiecznego i zgodnego przechowywania aktywów cyfrowych. MarketsandMarkets przewiduje, że segment instytucjonalny będzie odpowiadał za ponad 60% całkowitych przychodów usług powierniczych do 2030 roku, co odzwierciedla przesunięcie sektora od inwestorów detalicznych do profesjonalnych.

Wskaźniki adopcji mają przyspieszyć w miarę jak ramy regulacyjne dojrzeją w kluczowych jurysdykcjach, takich jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Azja-Pacyfik. Wprowadzenie kompleksowych regulacji dotyczących aktywów cyfrowych, takich jak ramy MiCA w UE, ma skłonić instytucje skoncentrowane na zgodności do korzystania z powierników zewnętrznych. Deloitte wskazuje, że do 2027 roku ponad 70% inwestorów instytucjonalnych zajmujących się aktywami cyfrowymi będzie korzystać z zewnętrznych rozwiązań powierniczych, w porównaniu do mniej niż 40% w 2024 roku.

Ameryka Północna ma utrzymać prowadzenie, stanowiąc ponad 40% globalnych przychodów z usług powierniczych do 2030 roku, napędzana wejściem dużych instytucji finansowych oraz zatwierdzeniem ETF-ów na kryptowaluty.

ma utrzymać prowadzenie, stanowiąc ponad 40% globalnych przychodów z usług powierniczych do 2030 roku, napędzana wejściem dużych instytucji finansowych oraz zatwierdzeniem ETF-ów na kryptowaluty. Azja-Pacyfik ma prawdopodobnie najszybszy CAGR, przekraczający 17%, ponieważ jasność regulacyjna i innowacje fintechowe napędzają adopcję zarówno wśród klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych.

ma prawdopodobnie najszybszy CAGR, przekraczający 17%, ponieważ jasność regulacyjna i innowacje fintechowe napędzają adopcję zarówno wśród klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Europa będzie doświadczać stabilnego wzrostu, szczególnie w miarę jak wdrożenie MiCA zachęca banki i menedżerów aktywów do współpracy z regulowanymi powiernikami.

Ogólnie rzecz biorąc, okres 2025–2030 prawdopodobnie przyniesie ewolucję rozwiązań powierniczych dla kryptowalut od niszowych ofert do niezbędnej infrastruktury, wspierającej mainstreamową adopcję aktywów cyfrowych w globalnych finansach.

Analiza regionalna: Ameryka Północna, Europa, Azja-Pacyfik i rynki wschodzące

Globalny krajobraz rozwiązań powierniczych dla kryptowalut w 2025 roku jest zróżnicowany regionalnie, kształtowany przez ramy regulacyjne, adopcję instytucjonalną oraz innowacje technologiczne. Cztery kluczowe regiony—Ameryka Północna, Europa, Azja-Pacyfik oraz rynki wschodzące—każdy z nich ma odrębne dynamiki rynkowe i trajektorie wzrostu.

Ameryka Północna pozostaje największym i najbardziej rozwiniętym rynkiem dla rozwiązań powierniczych dla kryptowalut. Stany Zjednoczone, w szczególności, korzystają z silnego ekosystemu inwestorów instytucjonalnych, zaawansowanej infrastruktury fintechowej oraz jasności regulacyjnej zapewnianej przez agencje, takie jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w USA oraz FINRA. Główne firmy, takie jak Coinbase i BitGo, nadal rozszerzają swoje oferty, obsługując zarówno klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych. Skupienie regionu na bezpieczeństwie, ubezpieczeniu i zgodności przyczyniło się do adopcji portfeli wielopodpisowych oraz rozwiązań chłodniczych, a aktywa pod zarządem mają przekroczyć 500 miliardów dolarów do końca 2025 roku, według Gartnera.

Europa charakteryzuje się szybko ewoluującym środowiskiem regulacyjnym, szczególnie z wdrożeniem regulacji dotyczących rynków aktywów kryptograficznych (MiCA) przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. To przyczyniło się do wejścia tradycyjnych instytucji finansowych, takich jak Deutsche Bank i BBVA, na rynek powierniczy. Europejscy powiernicy kładą nacisk na interoperacyjność i zgodność transgraniczną, z rosnącym zapotrzebowaniem na przechowywanie aktywów tokenizowanych. Oczekuje się, że w regionie skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) aktywów powierniczych przekroczy 20% do 2025 roku, zgodnie z raportami Statista.

Azja-Pacyfik staje się dynamicznym rynkiem, napędzanym wysokim uczestnictwem detalicznym oraz rządowymi inicjatywami związanymi z aktywami cyfrowymi, szczególnie w krajach takich jak Singapur, Japonia i Korea Południowa. Ramy regulacyjne oraz systemy licencjonowania od takich władz jak Monetary Authority of Singapore sprzyjają innowacjom, przyciągając zarówno globalnych powierników, jak i lokalne fintechy. Oczekuje się, że rynek tego regionu osiągnie 150 miliardów dolarów w aktywach powierniczych do 2025 roku, według Boston Consulting Group.

staje się dynamicznym rynkiem, napędzanym wysokim uczestnictwem detalicznym oraz rządowymi inicjatywami związanymi z aktywami cyfrowymi, szczególnie w krajach takich jak Singapur, Japonia i Korea Południowa. Ramy regulacyjne oraz systemy licencjonowania od takich władz jak Monetary Authority of Singapore sprzyjają innowacjom, przyciągając zarówno globalnych powierników, jak i lokalne fintechy. Oczekuje się, że rynek tego regionu osiągnie 150 miliardów dolarów w aktywach powierniczych do 2025 roku, według Boston Consulting Group. Rynki wschodzące—w tym Ameryka Łacińska, Afryka oraz części Bliskiego Wschodu—doświadczają szybkiej adopcji rozwiązań powierniczych jako odpowiedzi na zmienność walut i ograniczony dostęp do tradycyjnego bankowości. Firmy takie jak Mercado Bitcoin oraz Luno rozwijają swoje usługi powiernicze, często koncentrując się na rozwiązaniach mobilnych i przechowywaniu stablecoinów. Choć niepewność regulacyjna nadal występuje, potencjał wzrostu w tym regionie jest znaczący, a aktywa powiernicze mają szansę podwoić się do 2025 roku, według McKinsey & Company.

Podsumowując, podczas gdy Ameryka Północna i Europa dominują w zakresie adopcji instytucjonalnej i jasności regulacyjnej, Azja-Pacyfik oraz rynki wschodzące napędzają innowację i poszerzają dostęp, kolektywnie kształtując przyszłość rozwiązań powierniczych dla kryptowalut na całym świecie.

Perspektywy przyszłości: Innowacje, zmiany regulacyjne i ewolucja rynku

Perspektywy rozwoju rozwiązań powierniczych dla kryptowalut w 2025 roku kształtowane są przez szybkie innowacje technologiczne, ewoluujące ramy regulacyjne oraz dojrzewanie popytu instytucjonalnego. W miarę jak aktywa cyfrowe stają się coraz bardziej mainstreamowe, dostawcy usług powierniczych inwestują znaczne środki w zaawansowane protokoły bezpieczeństwa, takie jak obliczenia wieloczęściowe (MPC), moduły bezpieczeństwa sprzętowego (HSM) oraz uwierzytelnianie biometryczne, aby sprostać nieustannemu zagrożeniu cyberatakami i ryzyku wewnętrznemu. Oczekuje się, że te innowacje ustanowią nowe standardy przemysłowe, a wiodące firmy, takie jak Coinbase i Fireblocks, już integrują te technologie, aby zwiększyć ochronę aktywów i efektywność operacyjną.

Zmiany regulacyjne mają odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu powierniczego. W 2025 roku jurysdykcje takie jak Unia Europejska i Stany Zjednoczone mają wdrożyć bardziej kompleksowe ramy dotyczące przechowywania aktywów cyfrowych, opierając się na inicjatywach takich jak regulacja MiCA w UE oraz ewoluujących wytycznych od Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Te regulacje prawdopodobnie będą wymagały surowszych wymagań kapitałowych, standardów przejrzystości i segregacji aktywów klientów, co zmusi powierników do modernizacji infrastruktury zgodności i przyjęcia solidnych praktyk zarządzania ryzykiem. Wejście tradycyjnych instytucji finansowych, takich jak BNY Mellon i Fidelity, do przestrzeni powierniczej kryptowalut ma przyspieszyć profesjonalizację i standaryzację usług powierniczych.

Tokenizacja i interoperacyjność: Wzrost tokenizowanych aktywów rzeczywistych (RWA) napędza popyt na powierników zdolnych do wspierania szerszego zakresu instrumentów cyfrowych. Interoperacyjność między blockchainami a tradycyjnymi systemami finansowymi będzie kluczowym czynnikiem wyróżniającym dla dostawców usług powierniczych.

Wzrost tokenizowanych aktywów rzeczywistych (RWA) napędza popyt na powierników zdolnych do wspierania szerszego zakresu instrumentów cyfrowych. Interoperacyjność między blockchainami a tradycyjnymi systemami finansowymi będzie kluczowym czynnikiem wyróżniającym dla dostawców usług powierniczych. Integracja DeFi: W miarę dojrzewania platform zdecentralizowanej finansów (DeFi), powiernicy eksplorują modele hybrydowe, które oferują bezpieczny dostęp do protokołów DeFi, jednocześnie zachowując zgodność z regulacjami, jak to ma miejsce w programach pilotażowych przez Anchorage Digital.

W miarę dojrzewania platform zdecentralizowanej finansów (DeFi), powiernicy eksplorują modele hybrydowe, które oferują bezpieczny dostęp do protokołów DeFi, jednocześnie zachowując zgodność z regulacjami, jak to ma miejsce w programach pilotażowych przez Anchorage Digital. Konsolidacja rynku: Oczekuje się, że krajobraz konkurencyjny będzie konsolidował się, z przejęciami i fuzjami wśród startupów powierniczych oraz uznanych instytucji finansowych, gdyż skala i zaufanie stają się kluczowe dla długoterminowej rentowności.

Ogólnie rzecz biorąc, prognozy dla rozwiązań powierniczych dla kryptowalut w 2025 roku zakładają dynamiczną ewolucję, przy czym innowacje i regulacje napędzają sektor w kierunku większego bezpieczeństwa, przejrzystości i integracji z szerszym ekosystemem finansowym. Uczestnicy rynku, którzy potrafią dostosować się do tych zmian, mają szansę na znaczący wzrost wraz z przyspieszeniem adopcji aktywów cyfrowych przez instytucje i inwestorów detalicznych.

Wyzwania i możliwości: Bezpieczeństwo, zgodność i popyt instytucjonalny

Krajobraz rozwiązań powierniczych dla kryptowalut w 2025 roku kształtowany jest przez dynamiczne powiązania między imperatywami bezpieczeństwa, ewoluującymi wymaganiami zgodności oraz rosnącym popytem instytucjonalnym. W miarę jak aktywa cyfrowe stają się coraz bardziej mainstreamowe, powiernicy stają w obliczu zwiększonej kontroli w celu ochrony aktywów przed zaawansowanymi zagrożeniami cybernetycznymi. Głośne włamania w ostatnich latach podkreśliły konieczność stosowania solidnych, wielowarstwowych protokołów bezpieczeństwa, w tym portfeli wielopodpisowych, modułów bezpieczeństwa sprzętowego (HSM) oraz zaawansowanych standardów szyfrowania. Wiodący powiernicy, tacy jak Coinbase i Fireblocks, odpowiadają, intensywnie inwestując w własną infrastrukturę bezpieczeństwa oraz systemy ciągłego monitorowania, aby zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu oraz oszustw wewnętrznych.

Zgodność pozostaje poważnym wyzwaniem, ponieważ globalne ramy regulacyjne dotyczące aktywów cyfrowych nadal ewoluują. W 2025 roku powiernicy muszą nawigować w złożonym układzie wymagań jurysdykcyjnych, w tym przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), identyfikacji klientów (KYC) oraz obowiązków raportowania. Wprowadzenie regulacji dotyczącej rynków aktywów kryptograficznych (MiCA) w Unii Europejskiej oraz trwająca poprawa zasady „Travel Rule” przez Grupę Roboczą ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) zmusiły powierników do zwiększenia przejrzystości oraz mechanizmów raportowania. Firmy takie jak BitGo oraz Anchorage Digital opracowały oferty zgodności jako usługi, integrując monitorowanie transakcji w czasie rzeczywistym oraz automatyczne raportowanie regulacyjne, aby pomóc klientom w spełnieniu tych rygorystycznych standardów.

Z drugiej strony, popyt instytucjonalny na bezpieczne i zgodne rozwiązania powiernicze rośnie. Wejście tradycyjnych instytucji finansowych i menedżerów aktywów, takich jak BNY Mellon oraz Fidelity Digital Assets, do przestrzeni powierniczej kryptowalut sygnalizuje rosnące zaufanie do dojrzałości sektora. Te instytucje poszukują powierników, którzy mogą zaoferować nie tylko bezpieczeństwo i zgodność, ale również płynne integracje z istniejącą infrastrukturą finansową, pokrycie ubezpieczeniowe oraz wsparcie dla coraz szerszego zakresu aktywów cyfrowych, w tym tokenizowanych papierów wartościowych i stablecoinów. Według prognoz Gartnera, rynek powiernictwa kryptowalutowego dla instytucji ma szansę podwoić się do 2026 roku, napędzany popytem na regulowane rozwiązania klasy przedsiębiorstwa.

Innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa to ciągły wyścig zbrojeń, w którym powiernicy inwestują w zarówno technologię, jak i ubezpieczenia, aby zapewnić klientom poczucie bezpieczeństwa.

Złożoność zgodności prowadzi do konsolidacji, ponieważ mniejsze firmy mają trudności, aby dotrzymać kroku wymaganiom regulacyjnym.

Adopcja instytucjonalna napędza dywersyfikację produktów, w której powiernicy rozszerzają swoje usługi, aby obejmować stakowanie, pożyczanie oraz dostęp do DeFi.

Źródła i odniesienia