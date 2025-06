Pi Network-prisen klare for eksplosiv tilbakekomst: Vil $0,77 gjennombruddsrallyet skje i 2025?

Pi Network på kanten: Er PI klar til å eksplodere etter et fall på 78%?

PI Network ser på en dramatisk gjenoppretting etter et fall på 78%. Kan den bulliske kile-mønsteret drivstoffe en utbrudd over $0.77? Alt du trenger å vite.

Raske fakta: PI-prisen raste med 78% fra sitt historiske høydepunkt i februar 2024.

fra sitt historiske høydepunkt i februar 2024. Nåværende støtte: $0.65 – vil den holde?

$0.65 – vil den holde? Potensielt oppside mål: $0.77 hvis momentumet blir bullisk.

$0.77 hvis momentumet blir bullisk. MACD signaliserer et skifte til positivt momentum.

Etter måneder med uopphørlig salg viser PI Network kryptovaluta glimt av håp som kan markere starten på en kraftig gjenoppretting. I 2025, ettersom krypto-volatiliteten øker, vender alle blikk mot PIs neste trekk.

Den digitale valutaen, som er innfødt til det raskt voksende Pi Network, har slitt siden den nådde sitt historiske høydepunkt på $2.98 i februar 2024. I et brutalt tilbakeslag raste PI med svimlende 78%, og bunnet ut nær $0.65. Men det kan være endringer på vei.

Et klassisk fallende kile-mønster spiller nå ut på PI/USD dagsdiagrammet, ofte en forløper for bulliske reverser i kryptoverdenen. Med volumer som begynner å bygges, følger optimistiske tradere PI nøye, og lurer på: Kan mynten riste av seg sine bear-messige kjeder og tenne en ny oppgang?

Hva driver gjenopprettingshåpene for PI Network?

Et fallende kile-mønster, definert av strammende høyder og lavere topper, har dannet seg siden eiendelens bratte korreksjon. Historisk sett signaliserer disse mønstrene en mulig bullisk utbrudd—hvis, og bare hvis, prisen stiger over den øvre trendlinjen med sterkt volum.

Tidligere diagramaktiviteter gir grunn til bekymring. Da PI tidligere brøt gjennom motstand i et lignende oppsett, skjøt den opp med 115%, fra $0.58 til $1.25. For øyeblikket konfronterer PI igjen en kritisk motstandsone, med prisen som svever rett under $0.70. Hvis kjøpere strømmer til, er et utbrudd mot $0.77 og til og med $0.90 mulig.

For mer kontekst om krypto-diagrammønstre og teknisk analyse, besøk CoinMarketCap eller CoinDesk.

Hvordan endrer momentumet seg for PI?

Momentumindikatorer forsterker muligheten for en PI-reversering. På to-timers diagrammet har MACD (Moving Average Convergence Divergence) sendt ut et bullisk signal—den avgjørende 12-periodes EMA krysser over 26-periodes EMA. Dette tekniske grønne lyset er ofte det første tegnet på et livlig comeback.

Enda mer lovende er at Chaikin Money Flow (CMF) har blitt positiv, som signaliserer fornyet kjøpsstyrke mens PI bygger høyere bunner inne i en stigende kanal. Dette posisjonerer PI for et mulig push over gullforholdet på $0.70, og hvis momentumet holder, en løpetur til $0.77 nær 0.382 Fibonacci retracement.

Q&A: Dine topp spørsmål om Pi Network-prisen for 2025

Er det sannsynlig at PI vil rebounde i 2025?

Hvis nåværende støtte holder seg på $0.65 og kjøpere opprettholder presset, tyder tekniske analyser på en bevegelse mot $0.77–$0.90 er mulig.

Hva kan utløse en ny oppgang?

Et bekreftet utbrudd over motstanden i den fallende kilen, kombinert med økende volum, kan sende PI til himmels.

Hvilke risikoer gjenstår?

Hvis selgere trer inn og bryter $0.65-støtten, kan PI falle mot $0.60 eller lavere. Som alltid, forblir kryptovaluta svært volatil.

Hvordan kan jeg følge med på PIs prisbevegelser?

Besøk store plattformer som Binance og CoinMarketCap for å overvåke direkte diagrammer og de nyeste trendene.

Slik posisjonerer du deg for PIs neste trekk

– Studer de daglige og 2-timers trendlinjene for bekreftelse av utbrudd.

– Følg med på stigende handelsvolumer og bulliske momentumindikatorer.

– Sett klare kjøpe-/selge nivåer basert på støtte ($0.65) og motstand ($0.77-$0.90).

– Hold deg oppdatert på utviklingen i Pi Network via offisielle kanaler.

Klar til å ri på den neste PI Network-bølgen?

Liste for å følge med på PIs comeback i 2025:

✔ Se etter $0.65 støtte & utbrudd fra den fallende kilen

✔ Overvåk MACD og CMF momentumindikatorer

✔ Følg volumtopper for inn-/utgangsindikatorer

✔ Sjekk pålitelige nettsteder for sanntidsoppdateringer

Hold deg skarp—2025 kan bli et skjebneår for PI Network.

