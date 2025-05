AI-boomen: Kvifor Broadcom og ServiceNow steler scenen

Broadcom og ServiceNow er nøkkelspillere som får oppmerksomhet på Wall Street midt i økonomiske utfordringer på grunn av deres roller i AI-sektoren.

Broadcom, som er avgjørende for datasentre, har en inntektsøkning på 25 % til nærmere $15 milliarder, med AI-inntektene opp 77 %, drevet av behovet for høghastighetsdataoverføring.

Til tross for suksess, reiser Broadcoms høye inntjeningstall og den sykliske brikkenæringen bekymringer om verdivurdering.

ServiceNow drar nytte av AI-drevet arbeidsflytautomatisering, med en økning på 19 % i abonnementsinntektene og $22,1 milliarder i ytelsesforpliktelser.

Den amerikanske føderale etterspørselen etter teknologi styrker ServiceNow, som handles til 59 ganger forventet inntjening, og ser mot et marked på $275 milliarder innen 2026.

Selv om verdsettingene er høye, er investorinteressen drevet av Broadcoms og ServiceNows kritiske roller i AIs fremtid, selv om risikostyring er avgjørende.

Midt i økonomisk turbulens fanger to titaner innen kunstig intelligens (AI)-sektoren—Broadcom og ServiceNow—oppmerksomheten til Wall Street med imponerende momentum. Deres høye verdivurderinger kan virke skremmende ved første øyekast, men det er ingen tvil om de formidable rollene disse selskapene spiller i det raskt utviklende AI-landskapet.

Broadcom står som en sentral aktør i den sofistikerte verden av datasentre, og tilbyr kritisk maskinvare nødvendig for å møte de økende kravene til AI-arbeidsmengder. Selskapet har bevist sin styrke ved å navigere smidig gjennom forsyningskjedeutfordringer midt i den økende etterspørselen etter AI-brikke løsninger. Med inntekter som har steget 25 % fra år til år til nærmere $15 milliarder, og AI-relaterte inntekter som har økt med 77 % til $4,1 milliarder, er Broadcoms vekstfortelling overbevisende. Denne økningen er stort sett drevet av det voksende behovet for høghastighetsdataoverføring og avansert databehandlingsmaskinvare, noe som sementerer Broadcoms stilling i AI-infrastrukturboomen.

Likevel reiser Broadcoms høye inntjeningsmultiplikator forsiktighet. Selskapet handles til 97 ganger de siste inntjeningsnivåene, og det er skepsis til den nåværende verdivurderingen, spesielt med tanke på den sykliske naturen til brikkenæringen. Økonomiske resesjoner fører ofte til perioder med redusert etterspørsel, noe som medfører potensielle nedside risikoer hvis veksten i brikkemarkedet stopper opp.

Parallelt med Broadcom, utnytter ServiceNow bølgen av AI-drevet transformasjon innen arbeidsflytautomatisering. Med et skarpt fokus på å forbedre driftsytelsen i organisasjoner, surfer ServiceNow på sin robuste abonnementsbaserte modell. I første kvartal så selskapet abonnementinntektene hoppe med 19 % og ytelsesforpliktelser klatre til $22,1 milliarder. Den amerikanske føderale sektorens økende appetitt på strømlinjeformede, kostnadseffektive teknologiløsninger støtter videre ServiceNows bane.

ServiceNows verdivurdering gjenspeiler investorers tillit til selskapets AI-kapasiteter, og handles til 59 ganger fremtidige inntjeningsprognoser. Selskapets omfattende markedsmulighet, med prognoser om et tilgjengelig marked på $275 milliarder innen 2026, gjør det til et attraktivt prosjekt for dem med appetitt for langsiktig vekstpotensial. Analytikere forutser at ServiceNows inntjening kan øke med nesten 30 % årlig, noe som potensielt kan dempe risikoene knyttet til et mykere økonomisk klima.

Selv om den høye verdivurderingen av disse aksjene kan gi en pause, er de potensielle gevinstene for investorer i Broadcom og ServiceNow sammenflettet med deres integrerte roller i AI-revolusjonen. For dem som ser mot fremtiden for teknologi, kan det være klokt å holde et våkent øye med disse bransjelederne. Konklusjonen? I en verden med rask teknologisk fremgang, eksemplifiserer Broadcom og ServiceNow de potensielle belønningene for dristige sprang inn i den digitale grensen—og understreker risikoene ved å navigere i den.

Hvorfor Broadcom og ServiceNow dominerer AI-landskapet

Utforske Broadcoms innvirkning på AI-infrastruktur

Datasenter-dominans:

Broadcom er avgjørende i AI-sektoren på grunn av sine avanserte halvlederspesialiteter som er essensielle for stadig mer sofistikerte datasentre. Etter hvert som AI-arbeidsmengder vokser, intensiveres etterspørselen etter robust og effektiv infrastruktur for dataoverføring, noe som plasserer Broadcom som en industrileder.

Finansiell ytelse:

Broadcoms imponerende finansiell ytelse, med en inntektsøkning på 25 % fra år til år og en kraftig 77 % økning i AI-relaterte inntekter, understreker selskapets styrke. Denne veksten er indikativ for det økende globale behovet for høghastighet og pålitelig databehandling.

Utfordringer og markeds-sykliskhet:

Til tross for robust vekst, reiser Broadcoms høye verdivurdering—som handler til 97 ganger de siste inntjeningsnivåene—skepsis. Investorer er forsiktige på grunn av den sykliske naturen til halvlederindustrien, som historisk har møtt nedgangstider under økonomiske resesjoner.

Virkelige brukstilfeller:

Broadcoms maskinvare er kritisk for selskaper som ønsker å implementere AI for big data-analyse, sanntidsbehandling og avanserte maskinlæringsapplikasjoner. Deres produkter støtter industrier som spenner fra finans til helsevesen, noe som viser allsidighet i praktiske anvendelser.

ServiceNows rolle i arbeidsflytautomatisering

Abonnementsbasert inntektsmodell:

ServiceNow utmerker seg med sin abonnementsbaserte inntektsmodell, som stod for en økning på 19 % i abonnementsinntektene i første kvartal. Organisasjoner på tvers av ulike sektorer tar i økende grad i bruk AI-drevne løsninger for å forbedre driftsytelsen.

Voksende tilgjengelig marked:

Selskapets fokus på arbeidsflytautomatisering plasserer det innenfor et marked som forventes å vokse til en mulighet på $275 milliarder innen 2026. Dette expansive potensielle markedet drives av behovet for strømlinjeformede, kostnadseffektive teknologiløsninger i både private og offentlige sektorer.

Økonomisk motstandskraft:

Til tross for høye verdsettelse med en fremtidig inntjeningsmultiplikator på 59, gir ServiceNows potensial for å øke inntjeningen med nærmere 30 % årlig en buffer mot økonomiske nedgangstider. Deres fokus på AI styrker organisasjoner til å optimalisere driften, noe som direkte samsvarer med dagens teknologitrender.

Hvordan implementere ServiceNow-løsninger:

Organisasjoner kan starte med å vurdere sine eksisterende arbeidsflyter og identifisere flaskehalser. Ved å utnytte ServiceNows kapabiliteter innen AI-drevet automatisering, kan selskaper strategisk redusere ineffektivitet og forbedre produktiviteten.

Kontroverser og begrensninger

Broadcom:

Selv om Broadcoms fremskritt posisjonerer dem som bransjeledere, finnes det bekymringer knyttet til prisingsmodeller og potensiell overvaluering. I tillegg kan geopolitiske spenninger forstyrre forsyningskjeder og påvirke internasjonale forretningsforhold.

ServiceNow:

For ServiceNow kan begrensninger oppstå fra integrasjonsproblemer med eksisterende virksomhetssystemer. Etter hvert som AI-teknologi utvikler seg, blir det avgjørende å sikre kompatibilitet og sømløs funksjonalitet.

Ekspertinnsikter og prognoser

Broadcom-prognoser:

Markedsanalytikere forventer fortsatt vekst for Broadcom i kjølvannet av økende behov for AI. Imidlertid vil oppmerksomhet på råvarekostnader og geopolitisk stabilitet være avgjørende.

ServiceNow-trender:

Prognosene for ServiceNow antyder at selskapet vil fortsette å utvide sine AI-kapasiteter og konsolidere sin nisje innen arbeidsflytautomatisering i viktige industriområder.

Handlingsbaserte anbefalinger

– Diversifisere investeringer: Selv om investering i AI-ledere som Broadcom og ServiceNow kan være lønnsomt, kan diversifisering på tvers av sektorer bidra til å dempe risikoene knyttet til markedsvolatilitet.

– Overvåke teknologitrender: Hold deg oppdatert på fremskritt innen AI-teknologier og endringer i reguleringslandskapet som kan påvirke investeringsresultater.

– Adoptere inkrementelle endringer: For bedrifter kan det å ta i bruk AI-løsninger gradvis tilby klare innblikk i forbedringer og en smidig overgang.

