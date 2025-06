Kryptovalūtu glabāšanas risinājumu tirgus 2025: Strauja izaugsme, ko veicina institucionālā pieņemšana un uzlabotas drošības inovācijas

Kriptovalūtu glabāšanas risinājumu tirgus pārskats 2025: Padziļināta izaugsmes virzītāju, drošības tendences un konkurences dinamika analīze. Izpētiet galvenos prognozes, reģionālās atziņas un stratēģiskās iespējas, kas veido nākamo 3–5 gadu laiku.

Izpildpārskats un tirgus pārskats

Kriptovalūtu glabāšanas risinājumu tirgus 2025. gadā piedzīvo strauju izaugsmi, ko veicina pieaugoša institucionālā pieņemšana, attīstošās regulatīvās struktūras un palielināta prasība pēc drošas digitālo aktīvu uzglabāšanas. Glabāšanas risinājumi attiecas uz trešo pušu pakalpojumiem, kas droši glabā un pārvalda kriptovalūtas personu un organizāciju vārdā, mazinot riskus, kas saistīti ar privāto atslēgu pārvaldību un kibernoziedzības draudiem.

Globālais kriptovalūtu glabāšanas tirgus līdz 2025. gadam prognozēts, pārsniedzot 10 miljardus dolāru, atspoguļojot gada vidējo izaugsmes tempu (CAGR) virs 25% kopš 2020. gada, saskaņā ar Grand View Research. Šo izaugsmi veicina tradicionālo finanšu iestāžu, piemēram, BNY Mellon un Fidelity Investments, iebraukšana, kā arī specializēto kripto-native glabātāju, piemēram, Coinbase un BitGo, pieeja. Šie uzņēmumi intensīvi iegulda modernizētā drošības protokolos, apdrošināšanas segumā un atbilstības infrastruktūrā, lai apmierinātu institucionālo klientu stingrās prasības.

Regulējuma skaidrība ir galvenais tirgus virzītājs 2025. gadā. Tāda veida jurisdikcijas kā Amerikas Savienotās Valstis, Eiropas Savienība un Singapūra ir ieviesušas vai uzlabojušas digitālo aktīvu glabāšanas regulas, nodrošinot prognozējamāku vidi pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Eiropas Centrālā banka (ECB) ir izdevusi vadlīnijas par digitālo aktīvu paturošanu, mudinot glabātājus uzlabot caurspīdīgumu un darbības standartus.

Institucionālais pieprasījums joprojām ir galvenais izaugsmes dzinējs. Pensiju fondi, hedžfondi un korporatīvās kases arvien vairāk piešķir līdzekļus digitālajiem aktīviem, taču tiem ir nepieciešami uzņēmuma līmeņa glabāšanas risinājumi, lai risinātu drošības, atbilstības un ziņošanas vajadzības. Tokenizēto aktīvu un decentralizētās finanses (DeFi) protokolu pieaugums papildus paplašinājis glabāšanas pakalpojumu klāstu, nodrošinot atbalstu stakingam, pārvaldībai un viedajiem līgumu mijiedarbības uzdevumiem.

Kopumā kriptovalūtu glabāšanas risinājumu tirgus 2025. gadā raksturo strauja inovācija, regulatīvā attīstība un konkurences intensitāte starp tradicionālajām finanšu iestādēm un kripto-native firmām. Tā kā digitālie aktīvi kļūst arvien integrētāki tradicionālajā finansē, glabātāju loma kā uzticamu starpnieku kļūs vēl svarīgāka.

Galvenās tehnoloģiju tendences kriptovalūtu glabāšanas risinājumos

Kriptovalūtu glabāšanas risinājumi 2025. gadā strauji attīstās, ko veicina institucionālā pieņemšana, regulējošā uzraudzība un nepieciešamība pēc robustas drošības. Šie risinājumi, kas pasargā digitālos aktīvus vairāku personu un organizāciju vārdā, ir tehnoloģiskās inovācijas priekšplānā, lai risinātu unikālas kripto ekosistēmas problēmas.

Viena no vissvarīgākajām tendencēm ir daudzpartiju aprēķinu (MPC) tehnoloģijas integrācija. MPC ļauj izplatīt privātā atslēgas kontroli starp vairākām pusēm, samazinot vienu neizdodas punktu un mazinot riskus, kas saistīti ar iekšējiem draudiem un ārējiem uzbrukumiem. Vadošie glabātāji, piemēram, Fireblocks un Copper, ir pieņēmuši MPC, lai uzlabotu darījumu drošību un operatīvo elastību.

Vēl viena svarīga tendence ir hardware drošības moduļu (HSM) un drošu enclave tehnoloģiju pieaugums. Šie ar aparatūru balstītie risinājumi nodrošina nepiemērotu vidi atslēgu uzglabāšanai un kriptogrāfiskām operācijām, nodrošinot, ka privātās atslēgas paliek aizsargātas pat sistēmas pārkāpuma gadījumā. Galvenie spēlētāji, piemēram, Gemini un Coinbase, turpina investēt HSM infrastruktūrā, lai apmierinātu uzņēmuma līmeņa drošības standartus.

Regulējuma atbilstība arī ietekmē glabāšanas tehnoloģiju. 2025. gadā glabātāji arvien vairāk integrē automatizētus atbilstības rīkus naudas atmazgāšanas novēršanai (AML) un klientu identifikācijas procesiem (KYC). Šie rīki izmanto mākslīgo intelektu un blokķēdes analītiku, lai reāllaikā uzraudzītu darījumus, atzīmētu aizdomīgas aktivitātes un ģenerētu audits, kas atbilst attīstošajām globālajām regulām, piemēram, ES MiCA regulai un ASV SEC glabāšanas noteikumiem (Deloitte).

Arī starpnozaru saderība un plašāka digitālo aktīvu atbalsta iekļaušana, tostarp NFT un tokenizēto vērtspapīru, kļūst par standartu. Glabātāji izstrādā API un krustojuma risinājumus, lai atvieglotu nevainojamas pārvedumus un integrācijas ar DeFi protokoliem, biržām un tradicionālajām finanšu sistēmām (BNY Mellon).

Visbeidzot, apdrošināšanas seguma glabāšanas pieaugums iegūst spēku. Glabātāji veido partnerattiecības ar apdrošinātājiem, lai piedāvātu aizsegu pret zādzībām, zaudējumiem un kibernoziegumiem, sniedzot papildu garantijas institucionālajiem klientiem (Marsh).

Šīs tehnoloģiju tendences kopā atspoguļo kriptovalūtu glabāšanas risinājumu attīstību, pozicionējot tos kā kritisku infrastruktūru digitālo aktīvu galveno pieņemšanu 2025. gadā.

Konkurences vide un vadošie pakalpojumu sniedzēji

Kriptovalūtu glabāšanas risinājumu konkurences vide 2025. gadā raksturo strauja inovācija, regulatīva pielāgošanās un gan tradicionālo finanšu iestāžu, gan kripto-native firmu ienākšana. Tā kā institucionālā pieņemšana digitālajiem aktīviem paātrinās, pieprasījums pēc drošiem, atbilstošiem un elastīgiem glabāšanas pakalpojumiem ir pieaudzis, izraisot konsolidācijas un stratēģisko partnerattiecību vilni visā nozarē.

Vadošie pakalpojumu sniedzēji šajā jomā ietver izveidotus kripto glabātājus, piemēram, Coinbase Custody, BitGo un Fireblocks. Šie uzņēmumi ir paplašinājuši piedāvājumus, lai atbalstītu plašāku digitālo aktīvu klāstu, staking pakalpojumus un decentralizēto finansu (DeFi) protokolu integrāciju. Coinbase Custody turpina būt dominējošs spēlētājs, izmantojot savu regulatīvo apstiprinājumu un robusto apdrošināšanas segumu, lai piesaistītu institucionālos klientus visā pasaulē. BitGo turpina inovatīvi strādāt pie daudzparaksta maku tehnoloģijas un ir bijusi vadošā kvalificēto glabāšanas risinājumu sniegšanā fondiem un biržām.

Tradicionālās finanšu iestādes arī ir iekļuvušas tirgū, vai nu iegādājoties citus uzņēmumus, vai arī uzsākot savas glabāšanas platformas. BNY Mellon un State Street ir ieviesti digitālo aktīvu glabāšanas pakalpojumi, izmantojot savu drošības un atbilstības reputāciju, lai uzvarētu atturīgus institucionālos investorus. Šie uzņēmumi arvien biežāk sadarbojas ar tehnoloģiju sniedzējiem, lai radītu tiltu starp vecajiem sistēmām un blokķēdes infrastruktūru.

Āzijā, uzņēmumi, piemēram, Hex Trust un OSL, iegūst popularitāti, jo īpaši starp reģionālajām bankām un aktīvu pārvaldītājiem, kas meklē regulētas risinājumus. Tajā pašā laikā tehnoloģiju virzīti jaunuzņēmumi, piemēram, Anchorage Digital, ir ieguvuši uzticības rakstus un regulatīvos apstiprinājumus, pozicionējoties kā pilna servisa digitālo aktīvu bankas.

Galvenie konkurences atšķirējošie faktori 2025. gadā ietver regulatīvo atbilstību, apdrošināšanas segumu, atbalstu jaunām aktīvu klasēm (tādam kā NFTs un tokenizētiem vērtspapīriem) un nevainojamu integrāciju ar tirdzniecības un norēķinu platformām. Tā kā tirgus attīstās, pakalpojumu sniedzēji arvien vairāk koncentrējas uz starpnozaru saderību, lietotāju pieredzi un uzlabotām drošības iezīmēm, piemēram, hardware drošības moduļiem (HSM) un daudzpartiju aprēķiniem (MPC).

Kopumā glabāšanas risinājumu tirgum ir prognozēta turpmāka izaugsme un konsolidācija, ar vadošiem pakalpojumu sniedzējiem, kas strauji iegulda tehnoloģijās un atbilstībā, lai iegūtu arvien pieaugošu daļu no institucionālajiem digitālo aktīvu plūsmām, norāda Gartner.

Tirgus izaugsmes prognozes (2025–2030): CAGR, ieņēmumi un pieņemšanas rādītāji

Kriptovalūtu glabāšanas risinājumu tirgus ir gatavs straujai paplašināšanai 2025.–2030. gadā, ko veicina pieaugoša institucionālā pieņemšana, regulatīvā caurspīdīgums un digitālo aktīvu ieguldījumu produktu proliferācija. Saskaņā ar Grand View Research prognozēm globālais kriptovalūtu tirgus paredzams gada vidējo izaugsmes tempu (CAGR) aptuveni 12–15% šajā periodā, un glabāšanas pakalpojumi veidos nozīmīgu un augošu segmentu šajā tirgū.

Ieņēmumi, ko ģenerē kriptovalūtu glabāšanas risinājumi, tiek prognozēti pārsniegsi 15 miljardus dolāru līdz 2030. gadam, salīdzinot ar vērtētiem 5,5 miljardiem dolāru 2025. gadā. Šo izaugsmi atbalsta pieaugošā prasība no aktīvu pārvaldītājiem, hedžfondiem un ģimenes birojiem, meklējot drošu un atbilstošu uzglabāšanu digitālajiem aktīviem. MarketsandMarkets prognozē, ka institucionālais segments veidos vairāk nekā 60% no kopējiem glabāšanas risinājumu ieņēmumiem līdz 2030. gadam, atspoguļojot sektora pāreju no mazumtirdzniecības uz profesionāliem investoriem.

Pieņemšanas rādītājiem tiek prognozēts paātrinājums, jo regulatīvās struktūras attīstās galvenajās juridiskajās teritorijās, piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs, Eiropas Savienībā un Āzijas–Klajā okeāna reģionā. Komprehensīvu digitālo aktīvu regulāciju ieviešana, piemēram, ES tirgus kriptoaktīvos (MiCA) regulējums, ir paredzēta, lai virzītu uz atbilstību orientētus iestādes uz trešo pušu glabātājiem. Deloitte norāda, ka līdz 2027. gadam vairāk nekā 70% no institucionālajiem investoriem, kas piedalās digitālajos aktīvos, izmantos ārējos glabāšanas risinājumus, salīdzinot ar mazāk nekā 40% 2024. gadā.

Ziemeļamerika tiek prognozēta noturēt savu vadošo pozīciju, veidojot vairāk nekā 40% no globālajiem glabāšanas risinājumu ieņēmumiem līdz 2030. gadam, ko veicina lielo finanšu iestāžu ienākšana tirgū un spot kripto ETF apstiprināšana.

tiek prognozēta noturēt savu vadošo pozīciju, veidojot vairāk nekā 40% no globālajiem glabāšanas risinājumu ieņēmumiem līdz 2030. gadam, ko veicina lielo finanšu iestāžu ienākšana tirgū un spot kripto ETF apstiprināšana. Āzijas–Klusa okeāna reģions gaida ātrāko CAGR, pārsniedzot 17%, jo regulatīvā skaidrība un fintech inovācija veicina pieņemšanu gan mazumtirdzniecības, gan institucionālajiem klientiem.

gaida ātrāko CAGR, pārsniedzot 17%, jo regulatīvā skaidrība un fintech inovācija veicina pieņemšanu gan mazumtirdzniecības, gan institucionālajiem klientiem. Eiropa piedzīvos stabilu izaugsmi, jo īpaši, kad MiCA īstenošana veicina banku un aktīvu pārvaldītāju sadarbību ar regulētiem glabātājiem.

Kopumā 2025.–2030. gadā kriptovalūtu glabāšanas risinājumi, iespējams, pāriet no nišas piedāvājumiem uz būtisku infrastruktūru, atbalstot digitālo aktīvu iekļaušanu globālajā finansē.

Reģionālā analīze: Ziemeļamerika, Eiropa, Āzijas–Klusā okeāna reģions un jaunie tirgi

Globālais kriptovalūtu glabāšanas risinājumu ainava 2025. gadā ir iezīmēta ar būtiskām reģionālām atšķirībām, ko veido regulatīvās struktūras, institucionālā pieņemšana un tehnoloģiskās inovācijas. Četri galvenie reģioni – Ziemeļamerika, Eiropa, Āzijas–Klusa okeāna reģions un jaunie tirgi – katrs piedāvā atšķirīgas tirgus dinamiku un izaugsmes ceļus.

Ziemeļamerika paliek vislielākais un visattīstītākais kriptovalūtu glabāšanas risinājumu tirgus. Amerikas Savienotās Valstis, jo īpaši, gūst labumu no spēcīgas institucionālo investorus ekosistēmas, modernizētas fintech infrastruktūras un regulatīvā caurspīdīguma, ko nodrošina tādas aģentūras kā ASV Vērtspapīru un biržu komisija un FINRA. Lieli spēlētāji, piemēram, Coinbase un BitGo, turpina paplašināt savus piedāvājumus, apkalpojot gan mazumtirdzniecības, gan institucionālos klientus. Reģiona fokuss uz drošību, apdrošināšanu un atbilstību ir veicinājis daudzparakstu maku un auksto uzglabāšanu, ar prognozēm, ka zīmoli zem glabāšanas būs pārāk 500 miljardus dolāru līdz 2025. gada beigām, saskaņā ar Gartner.

Eiropa tiek raksturota ar strauji attīstošu regulatīvo vidi, jo īpaši ar Eiropas Savienības tirgus kriptoaktīvos (MiCA) regulējuma īstenošanu. Tas ir rosinājis tradicionālo finanšu iestāžu, piemēram, Deutsche Bank un BBVA, ienākšanu glabāšanas nozarē. Eiropas glabātāji uzsver starpnozaru saderību un pārirobežu atbilstību, ar pieaugošu pieprasījumu pēc tokenizētu aktīvu glabāšanas. Reģions tiek prognozēts ar gada vidējo izaugsmes tempu (CAGR) vairāk nekā 20%, kas attiecībā uz glabāšanas aktīviem līdz 2025. gadam, kā ziņots Statista.

Āzijas–Klusa okeāna reģions kļūst par dinamisku tirgu, ko veicina liela mazumtirdzniecības dalība un valsti vadošās digitālo aktīvu iniciatīvas, īpaši valstīs, piemēram, Singapūra, Japāna un Dienvidkoreja. Regulējošie sandboxi un licencēšanas režīmi no tādām iestādēm kā Singapūras Monetārā autoritāte ir veicinājuši inovācijas, pievelkot globālos glabātājus un vietējos fintech uzņēmumus. Reģions paredzēts sasniegt 150 miljardus dolāru glabāšanas aktīvu līdz 2025. gadam, saskaņā ar Boston Consulting Group.

kļūst par dinamisku tirgu, ko veicina liela mazumtirdzniecības dalība un valsti vadošās digitālo aktīvu iniciatīvas, īpaši valstīs, piemēram, Singapūra, Japāna un Dienvidkoreja. Regulējošie sandboxi un licencēšanas režīmi no tādām iestādēm kā Singapūras Monetārā autoritāte ir veicinājuši inovācijas, pievelkot globālos glabātājus un vietējos fintech uzņēmumus. Reģions paredzēts sasniegt 150 miljardus dolāru glabāšanas aktīvu līdz 2025. gadam, saskaņā ar Boston Consulting Group. Jaunie tirgi – tostarp Dienvidamerika, Āfrika un daļas Tuvajiem Austrumiem – piedzīvo strauju glabāšanas risinājumu pieņemšanu kā atbildi uz valūtas svārstībām un ierobežotu piekļuvi tradicionālajām bankām. Uzņēmumi kā Mercado Bitcoin un Luno paplašina savus glabāšanas pakalpojumus, bieži koncentrējoties uz mobilajiem risinājumiem un stabilizētu monētu glabāšanu. Lai gan regulatīvā neskaidrība pastāv, reģiona izaugsmes potenciāls ir ievērojams, ar prognozēm, ka glabāšanas aktīvi līdz 2025. gadam divkāršosies, kā norādījusi McKinsey & Company.

Kopumā, lai gan Ziemeļamerika un Eiropa vada institucionālo pieņemšanu un regulatīvo skaidrību, Āzijas–Klusa okeāna reģions un jaunie tirgi veicina inovācijas un paplašina piekļuvi, kolektīvi veidojot kriptovalūtu glabāšanas risinājumu nākotni visā pasaulē.

Nākotnes perspektīva: Inovācijas, regulējošās izmaiņas un tirgus evolūcija

Nākotnes skatījums uz kriptovalūtu glabāšanas risinājumiem 2025. gadā ir veidots ar straujām tehnoloģiskām innovācijām, attīstošām regulējošām struktūrām un institucionālā pieprasījuma nobriešanu. Tā kā digitālie aktīvi kļūst arvien aktuālāki galvenajā plūsmā, glabāšanas pakalpojumu sniedzēji intensīvi iegulda modernizētos drošības protokolos, piemēram, daudzpartiju aprēķinos (MPC), aparatūras drošības moduļos (HSM) un biometrijas autentifikācijā, lai risinātu pastāvīgu kibernoziedzības un iekšējo risku draudus. Tiek prognozēts, ka šīs inovācijas noteiks jaunus industrijas standartus, un tādi vadošie uzņēmumi kā Coinbase un Fireblocks jau integrē šādas tehnoloģijas, lai uzlabotu aktīvu aizsardzību un operatīvo efektivitāti.

Regulējošas izmaiņas, visticamāk, spēlē nozīmīgu lomu glabāšanas ainavas veidošanā. 2025. gadā, tādas jurisdikcijas kā Eiropas Savienība un Amerikas Savienotās Valstis gaidāmas, lai īstenotu komprehensīvākus regulējumus digitālo aktīvu glabāšanai, paplašinot iniciatīvas, piemēram, ES tirgus kriptoaktīvus (MiCA) un attīstošās vadlīnijas no ASV Vērtspapīru un biržu komisijas (SEC). Šie regulējumi, visticamāk, prasīs stingrākas kapitāla prasības, caurspīdīguma standartus un klientu aktīvu segregāciju, piespiežot glabātājus uzlabot atbilstības infrastruktūru un pieņemt robustas riska pārvaldības prakses. Tradicionālo finanšu institūciju, piemēram, BNY Mellon un Fidelity, ienākšana kripto glabāšanas nozarē tiek paredzēta, lai paātrinātu profesionālo un standartu pilnveidi glabāšanas pakalpojumiem.

Tokenizācija un starpnozaru saderība: Tokenizētu reālās pasaules aktīvu pieaugums veicina pieprasījumu pēc glabātājiem, kas spēj atbalstīt plašāku digitālo instrumentu klāstu. Saderība starp blokķēdēm un tradicionālajām finanšu sistēmām būs galvenā atšķirība glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Tokenizētu reālās pasaules aktīvu pieaugums veicina pieprasījumu pēc glabātājiem, kas spēj atbalstīt plašāku digitālo instrumentu klāstu. Saderība starp blokķēdēm un tradicionālajām finanšu sistēmām būs galvenā atšķirība glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem. DeFi integrācija: Tā kā decentralizētās finanses (DeFi) platformas pieaug, glabātāji izpēta hibrīda modeļus, kas nodrošina drošu piekļuvi DeFi protokoliem, vienlaikus saglabājot regulatīvo atbilstību, kā redzams pilotprogrammu laikā Anchorage Digital.

Tā kā decentralizētās finanses (DeFi) platformas pieaug, glabātāji izpēta hibrīda modeļus, kas nodrošina drošu piekļuvi DeFi protokoliem, vienlaikus saglabājot regulatīvo atbilstību, kā redzams pilotprogrammu laikā Anchorage Digital. Tirgus konsolidācija: Konkurences vide sagaidāma konsolidēties, ar apvienošanos un iegādēm starp glabāšanas aizņēmumiem un izveidotiem finanšu uzņēmumiem, jo ​​laba masta un uzticība kļūst kritiska ilgtermiņa dzīvotspējai.

Kopumā 2025. gada perspektīva kriptovalūtu glabāšanas risinājumiem ir dinamiskas evolūcijas, kur inovācija un regulācijas virza nozari uz lielāku drošību, caurspīdīgumu un integrāciju ar plašo finanšu ekosistēmu. Tirgus dalībnieki, kuri var pielāgoties šīm izmaiņām, ir paredzēti, lai gūtu ievērojamu izaugsmi, jo institucionālā un mazumtirdzniecības pieņemšana digitālajiem aktīviem paātrinās.

Izaicinājumi un iespējas: Drošība, atbilstība un institucionālā pieprasījums

Kriptovalūtu glabāšanas risinājumu ainava 2025. gadā ir veidota ar dinamisku drošības imperatīvu, Mainīgo atbilstības prasībām un pieaugošu institucionālo pieprasījumu. Tā kā digitālie aktīvi kļūst arvien aktuālāki, glabātāji saskaras ar pastiprinātu uzraudzību, lai pasargātu aktīvus no sarežģītām kibernoziedzības draudiem. Augsti profila pārkāpumi iepriekšējos gados ir uzsvēruši nepieciešamību pēc robustām, daudzslāņu drošības protokoliem, tostarp daudzparaksta makiem, aparatūras drošības moduļiem (HSM) un uzlabotām šifrēšanas standartiem. Vadošie glabātāji, piemēram, Coinbase un Fireblocks, ir reaģējuši, intensīvi ieguldot ekskluzīvā drošības infrastruktūrā un nepārtrauktā uzraudzības sistēmā, lai mazinātu neautorizētas piekļuves un iekšējo krāpšanas riskus.

Atbilstība joprojām ir ievērojams izaicinājums, ņemot vērā, ka globālās regulatīvās struktūras digitālajiem aktīviem turpina attīstīties. 2025. gadā glabātājiem jāspēj orientēties dažādās jurisdikcijās, tostarp naudas atmazgāšanas novēršanai (AML), klientu identifikācijai (KYC) un ziņošanas pienākumiem. Eiropas Savienībā iekļautā MiCA regulas ieviešana un finansējuma uzraugu grupas (FATF) ceļa noteikumu vēlēšanās ir liekusi glabātājiem uzlabot caurskatāmību un ziņošanas mehānismus. Uzņēmumi, piemēram, BitGo un Anchorage Digital, ir izstrādājuši atbilstības pakalpojumus, kas integrē reāllaika darījumu uzraudzību un automatizētu regulatīvo ziņošanu, lai palīdzētu klientiem izpildīt stingrās normas.

Attiecībā uz iespējām institucionālais pieprasījums pēc drošiem un atbilstošiem glabāšanas risinājumiem pieaug. Tradicionālo finanšu institūciju un aktīvu pārvaldītāju, piemēram, BNY Mellon un Fidelity Digital Assets, ienākšana kripto glabāšanas nozarē norāda uz pieaugošu pārliecību par sektora briedumu. Šie uzņēmumi meklē glabātājus, kuri var piedāvāt ne tikai drošību un atbilstību, bet arī nevainojamu integrāciju ar esošo finanšu infrastruktūru, apdrošināšanas segumu un atbalstu plašam digitālo aktīvu klāstam, tostarp tokenizētiem vērtspapīriem un stabilizētām monētām. Saskaņā ar Gartner, institucionālā kripto glabāšanas tirgus prognozēts dubultoties līdz 2026. gadam, ko veicina pieprasījums pēc regulētiem, uzņēmuma līmeņa risinājumiem.

Drošības inovācija ir nepārtraukta bruņošanās sacīkste, kur glabātāji iegulda gan tehnoloģijās, gan apdrošināšanā, lai nomierinātu klientus.

Atbilstības sarežģītība virza konsolidāciju, jo mazākie pakalpojumu sniedzēji cenšas turēt līdzi regulatīvajām prasībām.

Institucionālā pieņemšana veicina produktu dažādošanu, kur glabātāji paplašina pakalpojumus, tostarp staking, aizdošanu un DeFi piekļuvi.

