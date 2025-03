AI akciju iespējas: Kāpēc Vistra un Vertiv ir vairāk nekā tikai lieli vārdi

AI tirgus atdziest, tomēr investīciju iespējas rodas tādās uzņēmumos kā Vistra un Vertiv.

Vistra paplašina kodolenerģijas un atjaunojamās enerģijas jomas, kas ir būtiskas AI enerģijas intensīvai nākotnei.

Vistra mērķis ir sadarboties ar mākoņu gigantiem (Microsoft, Amazon, Google) uzticamas, oglekļa bezmaksas enerģijas nodrošināšanai.

Vertiv, kuru vada Deivids Kote, gūst panākumus datu centru risinājumu pieprasījumā, sadarbojoties ar Nvidia.

Vertiv spēcīgais pasūtījumu atlikums un prognozētā 25% gada peļņas izaugsme norāda uz spēcīgu potenciālu.

Pašreizējais tirgus piedāvā pievilcīgas ieejas punktus Vistra un Vertiv, solot ilgtermiņa investoru atlīdzību.

Kādreizējā satraukuma ap AI akcijām ir atdzisusi, un tirgus satricinājumi ir atstājuši daudzus augsta profila spēlētājus skrienam. Tomēr šajā vētrā rodas iespējas izšķirošiem investoriem gūt labumu no krituma. Tas īpaši attiecas uz tādiem uzņēmumiem kā Vistra un Vertiv, kuri ir stratēģiski novietoti, lai gūtu labumu no nākamā AI virzītā izaugsmes viļņa.

Vistra, kas ir jaudīgs mazumtirdzniecības elektroenerģijas un elektroenerģijas ražošanas uzņēmums, nesen izpelnījās uzmanību ar transformējošām paplašināšanām savā degvielas kapacitātē, būtiski palielinot savus kodolenerģijas un atjaunojamās enerģijas avotus. Šis stratēģiskais solis nav tikai skaitļu pievienošana viņu grāmatām; tas ir aicinājums nākotnes enerģijas atkarībai, īpaši AI pasaulē. Tā kā AI lietojumprogrammas kļūst arvien datu intensīvākas, stabilu, uzticamu enerģijas avotu pieprasījums nekad nav bijis lielāks.

Iedomājieties to: digitālie giganti mākoņdatošanā—Microsoft Azure, Amazon Web Services un Google Cloud—visi ir pievērsušies kodolenerģijai, lai apmierinātu savu izsalkumu pēc 24/7 uzticamības. Šajā enerģijas šaha spēlē kodols izceļas kā oglekļa bezmaksas jātnieks, kas pārvar atjaunojamo resursu neparedzamību. Vistra ir gatava spēles laukumā, gatava parakstīt līgumus ar šiem hiperskalāriem, solot nākotni ar spēcīgām partnerattiecībām un stabiliem ienākumiem.

Izpilddirektora Džima Burka pārliecinošā apņemšanās iesaistīties ar lieliem hiperskalāriem nav vienkārši korporatīva bravāde; tā ir stratēģiska plāna daļa, kas novieto Vistra megatrenda centrā. Virzība uz visu elektrifikāciju—no elektriskajiem transportlīdzekļiem līdz gudrai infrastruktūrai—saplūst ar AI pieaugumu, palielinot enerģijas pieprasījumu līdz nepieredzētām līmenim. Ar akcijām, kas tiek tirgotas pievilcīgās cenās un solīgu darījumu tuvumā, Vistra potenciāls šķiet elektrizējošs.

Pievēršot uzmanību Vertiv, datu centru iekārtu gigants, ir uzbudinoša izaugsmes stāsts tirgus satricinājumu vidū. Vadošā industrijas leģenda Deivids Kote, Vertiv panākumi atspoguļo neapmierināto pieprasījumu pēc moderniem datu centru risinājumiem. Sadarbojoties ar tādiem gigantiem kā Nvidia, Vertiv izceļas ainavā, ko dominē lieli, diversificēti uzņēmumi. Ar ievērojamu pasūtījumu atlikumu, kura vērtība ir 7,2 miljardi dolāru, un gaidāmo 25% peļņas izaugsmi gadā, nākotne šķiet ne tikai optimistiska, bet arī spoži optimistiska.

Pašreizējie tirgus apstākļi ir nostādījuši Vertiv akcijas pievilcīgā pozīcijā ieejai, piedāvājot tās novērtējumus, kas čukst solījumus par spēcīgiem atdeviem. Neskatoties uz dažām Eiropas birokrātiskām grūtībām, pamatpieprasījums pēc datu centru infrastruktūras ir nepārprotams un gatavs izaugsmei.

Kad investoru skepsi mazinās un novērtējumi izlīdzinās, Vistra un Vertiv iznāk ne tikai kā izdzīvotāji, bet kā līderi, kas gatavi gūt labumu no nākamā AI paplašināšanās posma. Pasaulē, kas arvien vairāk paļaujas uz nepārtrauktu, neatlaidīgu datu plūsmu, šie uzņēmumi nodrošina tehnoloģiju pamatu, kas apgaismos nākotni.

Investoriem šī ir ne tikai iespēja—tā ir bāka AI miglā, kas norāda ceļu uz ievērojamiem ilgtermiņa ieguvumiem.

Nākamais Lielais Ieguldījums: Kāpēc Vistra un Vertiv ir gatavi AI virzītai izaugsmei

AI tirgus maiņas izpratne

Nesenā tirgus svārstīgums ir izraisījis kritumu AI akciju entuziasmā, taču šis kritums piedāvā unikālas iespējas investoriem. Tādas kompānijas kā Vistra un Vertiv ir pozicionētas, lai gūtu ievērojamu labumu no nākotnes AI izaugsmes, gūstot labumu no jaunām tendencēm enerģijas un datu centru sektoros. Apskatīsim sīkāk, kāpēc šie uzņēmumi ir stratēģiski ieguldījumi un kā tie atbilst mainīgajām tirgus vajadzībām.

Vistra stratēģiskie soļi enerģijā

Vistra paplašināšanās kodolenerģijas un atjaunojamās enerģijas jomā iezīmē kritisku pagriezienu uz ilgtspējīgām, oglekļa bezmaksas enerģijas avotiem. Šis solis nav tikai skaitļu spēle; tas stratēģiski saskan ar pieaugošajām enerģijas prasībām, ko nosaka AI tehnoloģijas. Lieli mākoņu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, Microsoft Azure, Amazon Web Services un Google Cloud, prasa būtiskus un uzticamus enerģijas avotus, bieži vien izvēloties kodolu kā uzticamu risinājumu.

Kāpēc kodolenerģija?

– Uzticamība un stabilitāte: Kodolenerģija nodrošina stabilu enerģijas ražošanu, kas ir būtiska datu centriem, kuriem nepieciešama 24/7 darbība bez svārstībām, kas saistītas ar citiem atjaunojamiem avotiem.

– Oglekļa bezmaksas risinājums: Pieaugot vides bažām, kodols izceļas kā nulles emisiju enerģijas avots, padarot to pievilcīgu uzņēmumiem, kas vēlas samazināt savu oglekļa pēdas nospiedumu.

Izpilddirektora Džima Burka vīzija

Džims Burks, Vistra izpilddirektors, mērķē nodrošināt partnerattiecības ar hiperskalāriem, solot stabilus ienākumus, pieaugot AI pieprasījumam. Šis pieejas veids novieto Vistra kā galveno spēlētāju globālās elektrifikācijas virzībā, kas ietver elektriskos transportlīdzekļus un inteliģento infrastruktūru.

Vertiv loma datu centru paplašināšanā

Vertiv, vadošais datu centru risinājumu sniedzējs, turpina plaukt industrijas veterāna Deivida Kote vadībā. Sadarbojoties ar tehnoloģiju gigantiem, piemēram, Nvidia, Vertiv ir stratēģiski novietota, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc modernizētas datu centru infrastruktūras. Viņu plašais pasūtījumu atlikums un prognozētā peļņas izaugsme uzsver viņu tirgus dominanci.

Eiropas birokrātiskie izaicinājumi

– Birokrātiskas grūtības: Lēni regulatīvie procesi Eiropā var radīt pagaidu kavējumus; tomēr nepārtrauktais un pieaugošais pieprasījums pēc datu centriem visā pasaulē paliek spēcīgs.

– Ilgtermiņa perspektīvas: Neskatoties uz šiem izaicinājumiem, Vertiv tirgus pozīcija turpina pievilināt investorus, īpaši ņemot vērā tās spēju ilgtermiņa izaugsmei un inovācijām datu centru tehnoloģijās.

Ieguldījumu ieskati un ieteikumi

Tirgus prognozes un industrijas tendences

– AI pieaugošās enerģijas vajadzības: Tā kā AI tehnoloģijas kļūst arvien izplatītākas, uzticamas enerģijas nepieciešamība turpinās augt, padarot enerģijas ieguldījumus, piemēram, Vistra, arvien pievilcīgākus.

– Datu centru pieprasījums: Mākoņdatošanas un pakalpojumu paplašināšanās palielina pieprasījumu pēc modernizētiem datu centru risinājumiem, kas novieto Vertiv kā būtisku tirgus spēlētāju.

Pretrunas un ierobežojumi

– Vides bažas: Lai gan kodolenerģija ir oglekļa bezmaksas, jautājumi par kodolatkritumu apsaimniekošanu un drošību joprojām ir sabiedrības bažas.

– Infrastruktūras izmaksas: Datu centru izaugsme un uzturēšana prasa ievērojamus kapitālus, radot riskus, ja tirgus apstākļi pēkšņi mainās.

Darbības ieguldījumu padomi

1. Diversificējiet ar enerģiju un tehnoloģijām: Apsveriet ieguldījumus nozarēs, kas apvieno tehnoloģijas ar ilgtspējīgu enerģiju, piemēram, Vistra un Vertiv.

2. Uzraugiet ilgtermiņa tendences: Pievērsiet uzmanību globālajai AI pieņemšanai un infrastruktūras attīstībai kā rādītājiem enerģijas un datu centru pieprasījumam.

3. Novērtējiet novērtējumus: Ņemot vērā pašreizējos tirgus apstākļus, šīs akcijas var būt novērtētas par zemu, piedāvājot potenciālu atdevi, kad tirgi stabilizējas.

4. Palieciet informēti: Sekojiet enerģijas politikas izmaiņām un tehnoloģiju attīstībai, lai pielāgotu savas ieguldījumu stratēģijas attiecīgi.

Investori, kuri izmanto šīs iespējas, var gaidīt, ka gūs labumu ne tikai no AI atjaunojuma, bet arī no neatņemamās infrastruktūras, kas to nodrošina.