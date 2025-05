Il Boom dell’IA: Perché Broadcom e ServiceNow Stanno Rubando la Scena

Broadcom e ServiceNow sono attori chiave che stanno attirando l’attenzione di Wall Street in mezzo alle sfide economiche grazie ai loro ruoli nel settore dell’IA.

Broadcom, cruciale nei data center, ha un aumento del 25% delle entrate, arrivando quasi a 15 miliardi di dollari, con i guadagni dall’IA in aumento del 77%, sostenuti dalle esigenze di trasferimento dati ad alta velocità.

Nonostante il successo, l’elevato multiplo degli utili di Broadcom e l’industria ciclica dei chip sollevano preoccupazioni sulla valutazione.

ServiceNow beneficia dell’automazione dei workflow guidata dall’IA, con un aumento del 19% delle entrate da abbonamenti e 22,1 miliardi di dollari in obbligazioni di prestazione.

La domanda federale degli Stati Uniti per la tecnologia favorisce ServiceNow, che scambia a 59 volte gli utili futuri, mirando a un mercato di 275 miliardi di dollari entro il 2026.

Nonostante le valutazioni elevate, l’interesse degli investitori è alimentato dai ruoli critici di Broadcom e ServiceNow nel futuro dell’IA, anche se la gestione del rischio è fondamentale.

AI is everywhere, but this is why people come to ServiceNow

Guarda questo video su YouTube

In mezzo a un turbolento panorama economico, due titani nel settore dell’intelligenza artificiale (IA) — Broadcom e ServiceNow — stanno catturando l’attenzione di Wall Street con un slancio impressionante. Le loro valutazioni elevate potrebbero sembrare scoraggianti all’inizio, ma non si può negare i ruoli formidabili che queste aziende giocano nel panorama dell’IA in rapida evoluzione.

Broadcom si presenta come un elemento fondamentale nel sofisticato mondo dei data center, fornendo hardware critico necessario per soddisfare le crescenti richieste dei carichi di lavoro dell’IA. L’azienda ha dimostrato la sua capacità di navigare abilmente le sfide della catena di approvvigionamento in mezzo a una domanda crescente di soluzioni hardware per chip di IA. Con i ricavi in aumento del 25% anno su anno, arrivando quasi a 15 miliardi di dollari, e il reddito legato all’IA che è aumentato del 77% a 4,1 miliardi di dollari, la narrativa di crescita di Broadcom è convincente. Questo aumento è in gran parte alimentato dalla crescente necessità di trasferimenti di dati ad alta velocità e di hardware di calcolo avanzato, consolidando la posizione di Broadcom nell’esplosione dell’infrastruttura IA.

Eppure, l’elevato multiplo degli utili di Broadcom solleva preoccupazioni. Scambiando a 97 volte gli utili passati, c’è scetticismo sulla sua valutazione attuale, specialmente considerando la natura intrinsecamente ciclica dell’industria dei chip. Le recessioni economiche tendono a portare a periodi di domanda rallentata, ponendo potenziali rischi al ribasso se la crescita nel mercato dei chip si arresta.

In parallelo a Broadcom, ServiceNow sta capitalizzando sulla ondata di trasformazione guidata dall’IA nell’automazione dei workflow. Con un focus preciso sul miglioramento dell’efficienza operativa all’interno delle organizzazioni, ServiceNow sta attraversando un momento favorevole grazie al suo robusto modello basato sugli abbonamenti. Nel primo trimestre, le entrate da abbonamenti sono aumentate del 19% e le obbligazioni di prestazione sono salite a 22,1 miliardi di dollari. L’appetito crescente del settore federale degli Stati Uniti per soluzioni tecnologiche semplificate e convenienti rafforza ulteriormente la traiettoria di ServiceNow.

La valutazione di ServiceNow riflette la fiducia degli investitori nelle sue capacità nell’IA, scambiando a 59 volte gli utili futuri. L’ampia opportunità di mercato dell’azienda, con proiezioni di un mercato indirizzabile di 275 miliardi di dollari entro il 2026, la rende un’opzione attraente per chi ha un appetito per il potenziale di crescita a lungo termine. Gli analisti prevedono che gli utili di ServiceNow potrebbero aumentare di quasi il 30% all’anno, potenzialmente mitigando i rischi associati a un clima economico più debole.

Sebbene le elevate valutazioni di queste azioni possano far riflettere, i guadagni prospettici per gli investitori in Broadcom e ServiceNow sono legati ai loro ruoli integralmente critici nella rivoluzione dell’IA. Per coloro che guardano al futuro della tecnologia, mantenere un occhio attento su questi leader di settore potrebbe essere saggio. La morale? In un mondo di rapidi progressi tecnologici, Broadcom e ServiceNow esemplificano i potenziali premi di audaci passi nel confine digitale — e sottolineano i rischi di navigarvi.

Perché Broadcom e ServiceNow Dominano il Panorama dell’IA

Esplorare l’Impatto di Broadcom sull’Infrastruttura IA

Dominanza nei Data Center:

Broadcom è cruciale nel settore dell’IA grazie alle sue soluzioni semiconduttoriali avanzate essenziali per data center sempre più sofisticati. Man mano che crescono i carichi di lavoro dell’IA, aumenta la domanda di un’infrastruttura di trasferimento dati robusta ed efficiente, posizionando Broadcom come una pietra miliare del settore.

Performance Finanziaria:

L’impressionante performance finanziaria di Broadcom, con un aumento del 25% delle entrate anno su anno e un notevole aumento del 77% delle entrate legate all’IA, sottolinea la sua forza. Questa crescita è indicativa della crescente necessità globale di capacità di elaborazione dati ad alta velocità e affidabili.

Sfide e Ciclicità del Mercato:

Nonostante una robusta crescita, l’elevata valutazione di Broadcom — scambiando a 97 volte gli utili passati — solleva scetticismo. Gli investitori sono cauti a causa della natura ciclica dell’industria dei semiconduttori, che storicamente affronta contrazioni durante le recessioni economiche.

Casi d’Uso nel Mondo Reale:

L’hardware di Broadcom è fondamentale per le aziende che cercano di implementare l’IA per l’analisi dei big data, l’elaborazione in tempo reale, e le applicazioni avanzate di machine learning. I loro prodotti supportano settori che vanno dalla finanza alla sanità, mostrando versatilità nelle applicazioni pratiche.

Il Ruolo di ServiceNow nell’Automazione dei Workflow

Modello di Reddito Sottoscrittivo:

ServiceNow eccelle con il suo modello di reddito basato sugli abbonamenti, che ha registrato un aumento del 19% delle entrate da abbonamenti nel primo trimestre. Le organizzazioni di vari settori stanno adottando sempre più soluzioni guidate dall’IA per migliorare l’efficienza operativa.

Mercato Indirizzabile in Crescita:

Il focus dell’azienda sull’automazione dei workflow la posiziona all’interno di un mercato che si prevede crescerà fino a un’opportunità di 275 miliardi di dollari entro il 2026. Questo ampio mercato potenziale è alimentato dalla necessità di soluzioni tecnologiche semplificate e convenienti sia nel settore privato che in quello pubblico.

Resilienza Economica:

Nonostante le elevate valutazioni con un multiplo degli utili futuri di 59, il potenziale di ServiceNow di aumentare gli utili di quasi il 30% all’anno offre un cuscinetto contro le recessioni economiche. Il loro focus sull’IA consente alle organizzazioni di ottimizzare le operazioni, allineandosi direttamente con le attuali tendenze tecnologiche.

Come Implementare Soluzioni ServiceNow:

Le organizzazioni possono iniziare valutando i loro flussi di lavoro esistenti e identificando i colli di bottiglia. Sfruttando le capacità di automazione guidata dall’IA di ServiceNow, le aziende possono ridurre strategicamente le inefficienze e migliorare la produttività.

Controversie e Limitazioni

Broadcom:

Sebbene i progressi di Broadcom li posizionino come leader del settore, esistono preoccupazioni sui modelli di prezzo e potenziali sovra-valuazioni. Inoltre, le tensioni geopolitiche potrebbero interrompere le catene di approvvigionamento e influenzare gli affari internazionali.

ServiceNow:

Per ServiceNow, le limitazioni potrebbero derivare da ostacoli all’integrazione con i sistemi aziendali esistenti. Man mano che la tecnologia IA evolve, garantire compatibilità e funzionalità senza interruzioni diventa vitale.

Insights e Previsioni degli Esperti

Previsioni per Broadcom:

Gli analisti di mercato si aspettano una continua crescita per Broadcom in seguito all’aumento delle esigenze dell’IA. Tuttavia, la vigilanza sui costi delle materie prime e sulla stabilità geopolitica sarà cruciale.

Tendenze per ServiceNow:

Le previsioni per ServiceNow suggeriscono che continuerà a espandere le sue capacità in ambito IA, consolidando la sua nicchia nell’automazione dei workflow all’interno dei principali settori industriali.

Raccomandazioni Azionabili

– Diversificare gli Investimenti: Sebbene investire in leader dell’IA come Broadcom e ServiceNow possa essere redditizio, diversificare tra i settori può mitigare i rischi associati alla volatilità del mercato.

– Monitorare le Tendenze Tecnologiche: Rimanere aggiornati sugli avanzamenti nelle tecnologie IA e sui cambiamenti nei contesti normativi che potrebbero influenzare i risultati degli investimenti.

– Adottare Cambiamenti Incrementali: Per le aziende, l’adozione di soluzioni IA in maniera incrementale può offrire chiare intuizioni sui miglioramenti e una transizione fluida.

Link Rilevanti

– Broadcom

– ServiceNow

Comprendere le strategie e le dinamiche di mercato di aziende come Broadcom e ServiceNow può offrire intuizioni preziose sul futuro dell’IA. Bilanciando i rischi degli investimenti con le nuove opportunità emergenti, gli stakeholder possono ottimizzare il loro approccio nell’evolvente ecosistema tecnologico.