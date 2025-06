Tržište bežičnih infotainment sustava u vozilima 2025.: 12% CAGR potaknut potražnjom za povezanim automobilima i 5G integracijom

Izvještaj o tržištu bežičnih infotainment sustava u vozilima 2025: Trendovi, prognoze rasta i strateški uvidi za sljedećih 5 godina

Izvršni sažetak i pregled tržišta

Bežični infotainment sustavi u vozilima (IVI) predstavljaju transformativni segment unutar tržišta automobilskih elektronika, integrišući bežičnu povezanost, multimediju, navigaciju i telematiku kako bi poboljšali iskustvo vožnje. Do 2025. godine, globalno tržište bežičnih IVI sustava doživljava robustan rast, potaknuto rastućom potražnjom potrošača za besprijekornom povezanošću, proliferacijom pametnih uređaja i prelaskom automobilskih industrija na povezane i autonomne vozila.

Prema MarketsandMarkets, globalno tržište infotainment sustava u vozilima predviđa se da će doseći 30,4 milijarde USD do 2025. godine, pri čemu bežična rješenja čine brzo rastući udio. Usvajanje bežičnih tehnologija kao što su Bluetooth, Wi-Fi i mobilna povezanost (uključujući 5G) omogućava proizvođačima automobila da ponude napredne značajke kao što su ažuriranja zračnim putem (OTA), navigacija u stvarnom vremenu, usluge streaminga i integracija pametnih telefona bez potrebe za fizičkim vezama.

Ključni igrači u industriji—uključujući Bosch Mobility, Panasonic Automotive i Harman International—intenzivno ulažu u istraživanje i razvoj kako bi razvili intuitivne, prilagodljive i sigurne bežične IVI platforme. Ovi sustavi sve više koriste cloud usluge, glasovne asistente i AI vođenu personalizaciju kako bi se razlikovali u ponudi i zadovoljili razvijajuće očekivanja potrošača.

Regionalno, Sjeverna Amerika i Europa ostaju u prednjem dijelu usvajanja bežičnih IVI sustava, podržane visokim stopama elektrifikacije vozila, strogim sigurnosnim propisima i tehnološki osviještenom potrošačkom bazom. Međutim, Azija-Pacifik se pojavljuje kao najbrže rastuće tržište, potaknuto rastućom proizvodnjom automobila, urbanizacijom i brzim uvođenjem mreža visoke brzine, posebno u Kini i Indiji (Statista).

Gledajući unaprijed ka 2025. godini, tržište bežičnog IVI sustava je spremno za daljnju ekspanziju, potpirenu:

Fokusom proizvođača automobila na razlikovanje vozila putem digitalnih iskustava

Rastućim partnerstvima između OEM-a i tehnoloških pružatelja

Regulatornom podrškom za infrastrukturu povezanih vozila

Potreban potrošača za sigurnosnim, praktičnim i zabavnim značajkama

U sažetku, bežični infotainment sustavi u vozilima postaju ključni za evoluciju povezane mobilnosti, oblikujući budućnost korisničkog iskustva u automobilskoj industriji i stvaranja vrijednosti.

Ključni tehnološki trendovi u oblikovanju bežičnog infotainmenta u vozilima

Bežični infotainment sustavi u vozilima (IVI) brzo transformiraju automobilsko iskustvo, nudeći besprijekornu povezanost, zabavu i pristup informacijama bez ograničenja fizičkih kablova. Kako se automobilska industrija kreće prema 2025. godini, nekoliko ključnih tehnoloških trendova oblikuje evoluciju i usvajanje bežičnih IVI sustava.

Integracija 5G povezanosti: Uvođenje 5G mreža je ključni pokretač za bežične IVI sustave, omogućujući ultra-brzi prijenos podataka, nisku latenciju i pouzdane poveznice. To omogućava streaming u stvarnom vremenu, cloud usluge i poboljšanu komunikaciju vozilo-sve (V2X). Proizvođači automobila kao što su BMW Group i General Motors već integriraju 5G module u svoje najnovije modele, otvarajući put za napredna bežična infotainment iskustva.

Bežična integracija pametnih telefona: Tehnologije poput Apple CarPlay i Android Auto razvijaju se kako bi podržale bežične veze, eliminirajući potrebu za USB kablovima. Ovaj trend se ubrzava, pri čemu se očekuje da će preko 80% novih vozila u Sjevernoj Americi nuditi bežično ogledanje pametnih telefona do 2025. godine, prema Strategy Analytics.

Ažuriranja zračnim putem (OTA): Bežični IVI sustavi sve više oslanjaju se na OTA ažuriranja za isporuku novih značajki, sigurnosnih zakrpa i ispravaka bugova. To smanjuje potrebu za posjetama prodajnim mjestima i osigurava da infotainment platforme budu ažurirane. Tesla i Ford su lideri u industriji u korištenju OTA sposobnosti za infotainment i sustave vozila.

Poboljšane usluge in-car Wi-Fi i hotspot: Proizvođači automobila partneriraju s telekom provoditeljima kako bi ponudili robusnu in-car Wi-Fi, podržavajući više uređaja i aplikacija s visokim protokom podataka. AT&T i Verizon proširuju svoje automobilske rješenja za povezivanje, čineći bežični infotainment pristupačnijim i pouzdanim.

Glasovna i kontrola pokretima: Napredak u obradi prirodnog jezika i senzorima omogućava intuitivniju, hands-free kontrolu bežičnih IVI sustava. Mercedes-Benzov MBUX i BMW Groupov iDrive 8 predstavljaju ovaj trend, nudeći sofisticirane glasovne asistente i sučelja temeljen na pokretima.

Ovi tehnološki trendovi zajednički pokreću tržište bežičnog IVI ka većoj praktičnosti, personalizaciji i sigurnosti, postavljajući temelje za novu eru povezane mobilnosti u 2025. i dalje.

Konkurentski pejzaž i vodeći igrači

Konkurentski pejzaž tržišta bežičnih infotainment sustava u vozilima (IVI) 2025. godine karakteriziran je brzom tehnološkom inovacijom, strateškim partnerstvima i snažnim fokusom na korisničko iskustvo. Tržište je dominirano mješavinom etabliranih dobavljača automobila, tehnoloških divova i novih startupa, svi nastojeći osvojiti dio rastuće potražnje za povezanim, bežičnim infotainment rješenjima.

Ključni igrači uključuju Robert Bosch GmbH, Continental AG, Panasonic Automotive Systems, HARMAN International (podružnica Samsunga) i Alpine Electronics. Ove tvrtke koriste svoje opsežne kapacitete istraživanja i razvoja i uspostavljene odnose s proizvođačima automobila kako bi isporučile napredne bežične IVI platforme koje podržavaju značajke kao što su ažuriranja zračnim putem (OTA), bežična integracija pametnih telefona (npr. Apple CarPlay, Android Auto) i cloud usluge.

Tehnološke tvrtke poput Qualcomm Technologies, Inc. i NXP Semiconductors igraju ključnu ulogu pružanjem čipseta i rješenja za povezivost koja omogućavaju visoku brzinu bežične komunikacije unutar vozila. Njihove platforme podržavaju Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i nadolazeće 5G standarde, koji su bitni za besprijekorna infotainment iskustva i razmjenu podataka u stvarnom vremenu.

Proizvođači automobila sami sve više razvijaju proprietarne infotainment ekosustave ili surađuju s tehnološkim partnerima. Na primjer, Tesla, Inc. nastavlja postavljati standarde sa svojim vertikalno integriranim, softverski vođenim infotainment sustavima, dok Volkswagen AG i Toyota Motor Corporation ulažu u prilagođene platforme koje naglašavaju bežičnu povezanost i integraciju aplikacija.

Startupovi i nišni igrači, poput Aptiv PLC i Visteon Corporation, također ostvaruju značajne proboje nudeći modularna, skalabilna bežična IVI rješenja prilagođena električnim vozilima i uslugama sljedeće generacije mobilnosti.

Konkurentsko okruženje dodatno oblikuju strateški savezi, poput partnerstva između HARMAN International i Microsoft za integraciju cloud usluga, i suradnja između Qualcomm i BMW Group za naprednu bežičnu povezanost. Kako tržište zasićuje, diferencijacija će se sve više temeljiti na softverskim sposobnostima, besprijekornoj bežičnoj integraciji i sposobnosti isporuke personaliziranih, nadogradivih korisničkih iskustava.

Veličina tržišta, prognoze rasta i analiza CAGR-a (2025–2030)

Globalno tržište bežičnih infotainment sustava (IVI) predviđa se da će doživjeti robustan rast između 2025. i 2030. godine, potaknuto rastućom potražnjom potrošača za besprijekornom povezanošću, napretkom u bežičnim komunikacijskim tehnologijama i proliferacijom povezanih vozila. Prema nedavnim procjenama, tržište bežičnih IVI sustava će dostići vrednovanje od približno 18,7 milijardi USD do 2025. godine, uz godišnju stopu rasta (CAGR) od 10,2% do 2030. godine, što će na kraju premašiti 30,4 milijarde USD do kraja prognoziranog razdoblja MarketsandMarkets.

Ova rastuća putanja temelji se na nekoliko ključnih faktora. Proizvođači automobila sve više integriraju bežične tehnologije poput Bluetootha, Wi-Fi-a i mobilne povezanosti (uključujući 5G) u infotainment platforme kako bi podržali značajke poput ažuriranja zračnim putem (OTA), navigaciju u stvarnom vremenu i usluge streaminga. Prelazak na električna i autonomna vozila dodatno ubrzava usvajanje naprednih bežičnih IVI sustava, jer ova vozila zahtijevaju sofisticirane korisničke sučelje i rješenja za povezanost International Data Corporation (IDC).

Regionalno, Azija-Pacifik se očekuje da će dominirati tržištem bežičnih IVI sustava, predstavljajući preko 40% globalnih prihoda do 2025. godine, potaknuto visokim volumenima proizvodnje vozila u Kini, Japanu i Južnoj Koreji, kao i brzim urbanizacijama i rastom raspoloživog dohotka. Sjeverna Amerika i Europa također daju značajan doprinos, s jakom potražnjom za premijum vozilima i strogim regulativama za povezivanje vozila i sigurnosnim značajkama Statista.

Putujuća vozila i dalje ostaju najveći segment, ali se očekuje da će komercijalna vozila pokazati najbrži rast zbog rastućih potreba za povezivanjem flote.

i dalje ostaju najveći segment, ali se očekuje da će komercijalna vozila pokazati najbrži rast zbog rastućih potreba za povezivanjem flote. OEM instalirani sustavi će i dalje nadmašivati rješenja aftermarket, budući da proizvođači automobila prioritiziraju integraciju bežičnih infotainment platformi u tvornici.

će i dalje nadmašivati rješenja aftermarket, budući da proizvođači automobila prioritiziraju integraciju bežičnih infotainment platformi u tvornici. 5G omogućeni IVI sustavi predviđaju se da će zabilježiti najvišu CAGR, posebno u segmentima premijum i električnih vozila.

U sažetku, tržište bežičnih infotainment sustava u vozilima postavljeno je za značajnu ekspanziju od 2025. do 2030. godine, uz tehnološke inovacije, regionalne automobilske trendove i razvijajuće očekivanja potrošača kao primarne pokretače rasta.

Regionalna analiza tržišta: Sjeverna Amerika, Europa, Azija-Pacifik i ostatak svijeta

Globalno tržište za bežične infotainment sustave (IVI) doživljava robustan rast, pri čemu su regionalne dinamike oblikovane usvajanjem tehnologije, proizvodnjom automobila i preferencama potrošača. U 2025. godini, tržišta Sjeverne Amerike, Europe, Azije-Pacifika i ostatka svijeta (RoW) predstavljaju različite prilike i izazove za sudionike na tržištu.

Sjeverna Amerika: Sjevernoameričko tržište karakterizira visoka penetracija povezanih vozila i jaka potražnja potrošača za naprednim infotainment značajkama. Proizvođači automobila u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi brzo integriraju bežične tehnologije poput Wi-Fi-a, Bluetooth-a i mobilne povezanosti kako bi podržali besprijekornu integraciju pametnih telefona i ažuriranja zračnim putem (OTA). Prisutnost vodećih automobilski OEM-a i tehnoloških pružatelja, poput Ford Motor Company i General Motors, ubrzava inovacije. Prema Allied Market Research, očekuje se da će Sjeverna Amerika zadržati značajan udio u globalnom tržištu bežičnih IVI sustava u 2025. godini, potaknuta očekivanjima potrošača za premijum iskustvima u vozilu.

Sjevernoameričko tržište karakterizira visoka penetracija povezanih vozila i jaka potražnja potrošača za naprednim infotainment značajkama. Proizvođači automobila u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi brzo integriraju bežične tehnologije poput Wi-Fi-a, Bluetooth-a i mobilne povezanosti kako bi podržali besprijekornu integraciju pametnih telefona i ažuriranja zračnim putem (OTA). Prisutnost vodećih automobilski OEM-a i tehnoloških pružatelja, poput Ford Motor Company i General Motors, ubrzava inovacije. Prema Allied Market Research, očekuje se da će Sjeverna Amerika zadržati značajan udio u globalnom tržištu bežičnih IVI sustava u 2025. godini, potaknuta očekivanjima potrošača za premijum iskustvima u vozilu. Europa: Evropsko tržište potiče se strogim regulativama za sigurnost vozila i povezanost, kao i snažnim fokusom na električna i hibridna vozila. Proizvođači automobila poput Volkswagen AG i BMW Group su u vrhu integracije bežičnih infotainment sustava koji podržavaju napredne značajke pomoći vozaču i navigacije. Pritisk Europske unije na digitalizaciju i pametnu mobilnost dodatno povećava usvajanje. Statista predviđa postepeni rast usvajanja bežičnih IVI sustava u zapadnoj Europi, posebno u Njemačkoj, Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Evropsko tržište potiče se strogim regulativama za sigurnost vozila i povezanost, kao i snažnim fokusom na električna i hibridna vozila. Proizvođači automobila poput Volkswagen AG i BMW Group su u vrhu integracije bežičnih infotainment sustava koji podržavaju napredne značajke pomoći vozaču i navigacije. Pritisk Europske unije na digitalizaciju i pametnu mobilnost dodatno povećava usvajanje. Statista predviđa postepeni rast usvajanja bežičnih IVI sustava u zapadnoj Europi, posebno u Njemačkoj, Francuskoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Azija-Pacifik: Azija-Pacifik je najbrže rastuća regija, potaknuta rastućom proizvodnjom vozila, urbanizacijom i rastućim raspoloživim dohotkom. Kina, Japan i Južna Koreja su vodeća tržišta, s domaćim OEM-ima kao što su Toyota Motor Corporation i Hyundai Motor Company koji intenzivno ulažu u bežične infotainment platforme. Proliferacija 5G mreža i vladini inicijative za promicanje pametnog prijevoza su ključni pokretači rasta. Mordor Intelligence ističe potencijal Azije-Pacifika da nadmaši druge regije u usvajanju bežičnih IVI sustava do 2025. godine.

Azija-Pacifik je najbrže rastuća regija, potaknuta rastućom proizvodnjom vozila, urbanizacijom i rastućim raspoloživim dohotkom. Kina, Japan i Južna Koreja su vodeća tržišta, s domaćim OEM-ima kao što su Toyota Motor Corporation i Hyundai Motor Company koji intenzivno ulažu u bežične infotainment platforme. Proliferacija 5G mreža i vladini inicijative za promicanje pametnog prijevoza su ključni pokretači rasta. Mordor Intelligence ističe potencijal Azije-Pacifika da nadmaši druge regije u usvajanju bežičnih IVI sustava do 2025. godine. Ostatak svijeta (RoW): U regijama poput Latinske Amerike, Bliskog Istoka i Afrike, usvajanje je sporije, ali raste, potpomognuto postepenim poboljšanjima u infrastrukturi povezanosti i rastućom potražnjom za povezanim vozilima. Lokalizirana rješenja i partnerstva s globalnim pružateljima tehnologije pomažu zatvoriti razliku. MarketsandMarkets napominje da, iako tržišni udio ostaje skroman, regije RoW predstavljaju neiskorišteni potencijal za buduću ekspanziju.

Budući izgled: Inovacije i nove mogućnosti korištenja

Budući izgled za bežične infotainment sustave (IVI) u 2025. godini oblikovan je brzim tehnološkim inovacijama i pojavom novih mogućnosti korištenja koje daleko nadmašuju tradicionalne audio i navigacijske funkcionalnosti. Kako se proizvođači automobila i tehnološki pružatelji natječu za razlikovanje svojih ponuda, očekuje se nekoliko ključnih trendova koji će definirati sljedeću generaciju bežičnih IVI sustava.

Jedna od najznačajnijih inovacija je integracija 5G povezanosti, koja će omogućiti ultra-nisku latenciju, visoku propusnost podataka i besprijekorne cloud usluge. Ovaj napredak će podržavati streaming u stvarnom vremenu, ažuriranja softvera zračnim putem (OTA) i poboljšanu komunikaciju vozilo-sve (V2X), otvarajući put za više uronjene i interaktivne infotainment doživljaje. Prema Qualcomm, automobilske 5G platforme već usvaja vodeći OEM-i, s masovnim uvođenjem koje se očekuje u 2025. godini.

Umjetna inteligencija (AI) i strojno učenje također će odigrati ključnu ulogu u personalizaciji sadržaja infotainmenta i optimizaciji korisničkih sučelja. AI-driven glasovni asistenti, kontrole pokretima i prediktivne preporuke postat će standardne značajke, poboljšavajući angažman vozača i putnika. Gartner predviđa da će prihodi od automobilske umjetne inteligencije doseći 14 milijardi USD do 2025. godine, s infotainment sustavima kao primarnim pokretačem ovog rasta.

Nove mogućnosti korištenja proširuju opseg bežičnih IVI sustava. Na primjer, igranje u automobilu, video konferencije i mogućnosti rada na daljinu stiču popularnost, osobito kako se tehnologije autonomne vožnje razvijaju i oslobađaju pažnju putnika. Partnerstva između proizvođača automobila i pružatelja sadržaja, poput Netflixa i Spotify, očekuje se da će se proliferirati, nudeći besprijekoran pristup platformama za zabavu i produktivnost.

Osim toga, uspon električnih vozila (EV) utječe na inovacije IVI. Kako vremena punjenja ostaju pitanje, proizvođači automobila koriste bežični infotainment za poboljšanje iskustva unutar kabine tijekom sesija punjenja, nudeći prilagođen sadržaj i usluge. Prema IDC, konvergencija usvajanja EV-a i naprednog infotainmenta postat će ključni diferencijator u odlukama o kupovini potrošača do 2025. godine.

U sažetku, krajolik za bežične infotainment sustave u vozilima 2025. godine biće definiran 5G povezanošću, AI-vođenom personalizacijom, proširenim zabavnim i produktivnim mogućnostima korištenja i dubljom integracijom sa razvijajućim ekosustavom EV-a.

Izazovi, rizici i strateške prilike

Tržište bežičnih infotainment sustava (IVI) 2025. godine suočava se sa složenim pejzažem izazova, rizika i strateških prilika dok se proizvođači automobila i tehnološki pružatelji natječu za zadovoljenje razvijajućih očekivanja potrošača i regulatornih zahtjeva. Jedan od primarnih izazova je osiguranje robustne kibernetske sigurnosti. Kako bežična povezanost postaje svugdje prisutna, vozila su sve više ranjiva na cyber napade koji ciljaju infotainment sustave, koji mogu poslužiti kao ulazne točke do kritičnih kontrola vozila. Proizvođači automobila moraju ulagati u naprednu enkripciju, redovita ažuriranja softvera i sigurne protokole za ažuriranje zračnim putem (OTA) kako bi ublažili ove rizike, prema smjernicama Nacionalne uprave za sigurnost u prometu na cestama i nedavnim savjetima iz industrije.

Interoperabilnost i standardizacija također predstavljaju značajne prepreke. Proliferacija bežičnih protokola—kao što su Bluetooth, Wi-Fi, 5G i novi standardi vozilo-sve (V2X)—stvara izazove integracije za OEM-e i dobavljače razine 1. Fragmentirani standardi mogu dovesti do neusklađenih korisničkih iskustava i problema s kompatibilnošću, posebno kako potrošači očekuju besprijekornu povezanost s širokim spektrom osobnih uređaja. Industrijski konzorciji poput Connectivity Standards Alliance rade na rješavanju ovih razlika, ali potpuna harmonizacija ostaje nedovršena.

Još jedan rizik je brzi tempo tehnološke zastarjelosti. Ciklus potrošačke elektronike je znatno kraći od vremenskih okvira razvoja automobila, što otežava proizvođačima automobila da održe IVI sustave aktualnima. To može rezultirati time da vozila stižu s zastarjelim hardverom ili softverom, što negativno utječe na zadovoljstvo kupaca i percepciju brenda. Strateška partnerstva s tehnološkim firmama i usvajanje modularnih, nadogradivih platformi—kao što su one koje promovišu Qualcomm i NVIDIA—nude prilike za budućnost IVI ponuda i smanjenje vremena ulaska na tržište za nove značajke.

S druge strane, pomak prema vozilima definiranima softverom i uspon usluga temeljenih na pretplati otvaraju nove izvore prihoda. Proizvođači automobila mogu iskoristiti bežične IVI platforme za isporuku personaliziranog sadržaja, real-time navigacije i intra-automobilskog trgovanja, kao što pokazuju inicijative BMW Group i Tesla. Dodatno, integracija naprednih sustava pomoći vozaču (ADAS) i kontrole aktivirane glasom poboljšavaju sigurnost i angažman korisnika, pozicionirajući bežični IVI kao središnju osovinu u ekosustavu povezanih automobila.

U sažetku, iako je tržište bežičnih IVI sustava 2025. godine ispunjeno tehničkim i strateškim rizicima, proaktvno ulaganje u sigurnost, interoperabilnost i fleksibilne arhitekture bit će ključ za otključavanje njenog punog potencijala i iskorištavanje pojavnih prilika.

Izvori i reference

