מחיר רשת פאי מוכן לקאמבק דרמטי: האם תהיה פריצה של 0.77 דולר בשנת 2025?

רשת Pi על סף: האם PI עומד להמריא לאחר קריסה של 78%?

רשת PI חותרת לשיקום דרמטי לאחר ירידה של 78%. האם דפוס הוודג' השורי יכול להניע פריצה מעל ל-$0.77? כל מה שצריך לדעת.

עובדות מהירות: מחיר PI התרסק ב-78% מהשיא של פברואר 2024.

מהשיא של פברואר 2024. תמיכה נוכחית: $0.65 – האם זה יחזיק?

$0.65 – האם זה יחזיק? מטרה פוטנציאלית כלפי מעלה: $0.77 אם המומנטום יהפוך לשורי.

$0.77 אם המומנטום יהפוך לשורי. MACD מצביע על שינוי למומנטום חיובי.

לאחר חודשים של מכירות בלתי פוסקות, נכס הקריפטו של רשת PI מראה רמזים של תקווה שיכולים לציין את תחילתה של התאוששות חזקה. בשנת 2025, כאשר התנודתיות בשוק הקריפטו גוברת, כל העיניים מופנות למהלך הבא של PI.

המטבע הדיגיטלי, שנמצא בשימוש ברשת Pi הצומחת במהירות, struggled after hitting its all-time high of $2.98 in February 2024. During a brutal reversal, PI plunged an eye-watering 78%, bottoming near $0.65. But change may be in the air.

דפוס הוודג' השורי הקלאסי מתגלה כעת על הגרף היומי של PI/USD, שהוא לרוב קדם לפריצות שוריות בעולם הקריפטו. עם תחילת התגברות של נפח המסחר, סוחרים אופטימיים עוקבים אחרי PI בקפידה, ותוהים: האם המטבע יכול לשחרר את הכבלים השוריים ולהניע ראלי חדש?

מה מניע את תקוות השיקום של רשת PI?

דפוס הוודג' היורד, המוגדר על ידי מקומות גבוהים ונמוכים הולכים וצטמצמים, התקבל מאז התיקון הקשה של הנכס. באופן היסטורי, דפוסים כאלה מעידים על אפשרות לפריצת שורית – אם ורק אם המחיר יעלה מעל לקו המגמה העליון עם נפח חזק.

פעולה קודמת על הגרפים מציעה סיבות להתלהבות. כאשר PI פרץ בעבר דרך התנגדות במבנה דומה, הוא קפץ ב-115%, מקפיצה מ-$0.58 ל-$1.25. כיום, PI ניצב שוב מול אזור התנגדות קריטי, כאשר המחיר מרחף מעט מתחת ל-$0.70. אם הקונים יתאגדו, פריצה לעבר $0.77 ואפילו $0.90 נמצאת על השולחן.

למידע נוסף על דפוסי גרפים של קריפטו וניתוח טכני, בקרו ב-CoinMarketCap או CoinDesk.

איך משתנה המומנטום ב-PI?

אינדיקאטורים של מומנטום מחזקים את האפשרות לשינוי ב-PI. על הגרף לשעתיים, ה-MACD (ממוצע נע של התכנסות-מפגש) הציג אות שורי – החצייה הקריטית של ה-EMA ל-12 תקופות מעל ה-EMA ל-26 תקופות. אור ירוק טכני זה הוא לעיתים הראשון שמעיד על חזרה רוחבית.

מה שיותר מבטיח, ה-Chaikin Money Flow (CMF) הפך לחיובי, מסמן כוח קנייה מחודש כאשר PI בונה נמוכים גבוהים יותר בתוך ערוץ עולה. זה מציב את PI לדחיפה אפשרית מעל לתאריך הזהב ב-$0.70, ואם המומנטום יחזיק, ריצה ל-$0.77 קרוב לשחזור פיבונאצ'י 0.382.

שאלות ותשובות: השאלות המרכזיות שלכם לגבי מחיר רשת PI בשנת 2025

האם סביר ש-PI יתאושש בשנת 2025?

אם התמיכה הנוכחית מחזיקה ב-$0.65 והקונים שומרים על הלחץ, הטכניים Suggest that a move towards $0.77-$0.90 is possible.

מה יכול להניע ראלי חדש?

פריצה מאושרת מעל ההתנגדות של הוודג' היורד, יחד עם נפח מואץ, יכולות לשלוח את PI לגבהים חדשים.

איזה סיכונים נותרו?

אם המוכרים נכנסים ומשבטים את התמיכה ב-$0.65, PI עלולה ליפול לעבר $0.60 או נמוך יותר. כמו תמיד, הקריפטו נשאר מאוד תנודתי.

איך אני יכול לעקוב אחרי פעולות המחיר של PI?

בקרו בפלטפורמות המרכזיות כמו Binance ו-CoinMarketCap כדי לעקוב אחרי גרפים חיים ומגמות עדכניות.

איך למקם את עצמך להצלחה עם מהלך הבא של PI

– למד את קווי המגמה היומיים והשל שעתיים כדי לאשר פריצה.

– שים לב לנפחי מסחר עולה ולסימנים של מומנטום שורי.

– קבע רמות ברורות לקנייה/מכירה בהתאם לתמיכה ($0.65) והתנגדות ($0.77-$0.90).

– הישאר מעודכן על התפתחויות רשת Pi דרך ערוצים רשמיים.

מוכן לנסוע עם העלייה הבאה של רשת PI?

רשימת בדיקה למעקב אחרי חזרת PI בשנת 2025:

✔ צפה בתמיכה ב-$0.65 & פריצת הוודג' היורד

✔ עקוב אחרי אינדיקאטורים של מומנטום MACD ו-CMF

✔ עקוב אחרי מהירות שיא לנפחים לרמזים כניסה/יציאה

✔ בדוק אתרים מהימנים לעדכונים בזמן אמת

שמור על ערנות – 2025 עשויה להיות שנה קריטית לרשת PI.

