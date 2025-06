Pi Networki hind on valmis plahvatuslikuks tagasitulekuks: Kas $0,77 läbimurde rally toimub 2025. aastal?

Pi Network äärmisel piiril: Kas PI on valmis pärast 78% langust kosmosesse tõusma?

PI Network silmitsi dramaatilise taastumisega pärast 78% langust. Kas bullish wedge muster suudab käivitada väljundi üle $0.77? Kõik, mida pead teadma.

Kiired faktid: PI hind langes 78% 2024. aasta veebruari kõigi aegade kõrgeimast.

2024. aasta veebruari kõigi aegade kõrgeimast. Praegune tugi: $0.65 – kas see püsib?

$0.65 – kas see püsib? Potentsiaalne tõusueesmärk: $0.77, kui momentum muutub bullish’iks.

$0.77, kui momentum muutub bullish’iks. MACD näitab muutust positiivse momentum’i suunas.

Pärast kuude kestvat müüki näitab PI Network krüptovaluuta lootusekiiri, mis võiks tähendada tugeva taastumise algust. 2025. aastal, mil krüptovaluutade volatiilsus suureneb, on kõik pilgud suunatud PI järgmisele sammule.

Digitaalne valuuta, mis kuulub kiiresti kasvavasse Pi Network’i, on alates 2024. aasta veebruari kõigi aegade kõrgusest $2.98 vaeva näinud. Raskes tagasipöördes langes PI vapustavatesse $0.65. Kuid muutus võib olla õhus.

Klassikaline langusmuster, mida iseloomustavad üha madalamad tipud ja madalamad põhjad, on kujunenud alates varade järsust korrigeerimisest. Ajalooliselt tähendavad need mustrid võimalikku bullish läbimurret — kui ja ainult siis, kui hind tõuseb üle ülemise trendijoone tugeva mahuga.

Eelmised diagrammi tegevused annavad põhjust elevuseks. Kui PI eelnevalt sarnases seadistuses vastupanu lõhkus, tõusis see 115%, hüpates $0.58-lt $1.25-le. Hetkel seisab PI taas silmitsi kriitilise vastupanu tsooniga, kus hind loksub just alla $0.70. Kui ostjad kambritesse siseneks, on $0.77 ja isegi $0.90 suunas läbimurre võimalik.

Milline on momentum’i muutumine PI-s?

Momentum’i indikaatorid kinnitavad PI võimalikku pöördepunkti. Kahe tunni diagrammil on MACD (Moving Average Convergence Divergence) andnud bullish signaali — oluline 12-perioodi EMA ületamine 26-perioodi EMA-lt. See tehniline roheline tuli on sageli esimene märk elujõulise tagasituleku algusest.

Veelgi paljutõotavam on see, et Chaikin Money Flow (CMF) on muutunud positiivseks, andes märku uuest ostujõust, kuna PI ehitab kõrgemaid põhjasid tõusvas kanalites. See positsioneerib PI võimaliku tõuke jaoks üle kuldse suhte $0.70, ja kui momentum püsib, võib see ulatuda $0.77 lähedale 0.382 Fibonacci taastumiseni.

Küsimused ja vastused: Sinu parimad Pi Networki hinna küsimused 2025. aastaks

Kas PI tõenäoliselt taastub 2025. aastal?

Kui praegune tugi püsib $0.65 ja ostjad säilitavad survet, viitavad tehnikad võimalusele liikuda $0.77–$0.90 suunas.

Mis võiks käivitada uue tõusu?

Vastupidise langusmustri resistentsuse ületamine koos kiireneva mahuga võiks saata PI kõrgustesse.

Millised riskid on alles?

Kui müüjad sekkuvad ja murravad $0.65 tuge, võib PI kukkuda $0.60 või madalamale. Nagu alati, jääb krüpto äärmiselt volatiilseks.

Kuidas jälgida PI hinnaliikumist?

Külastage suuremaid platvorme nagu Binance ja CoinMarketCap, et jälgida reaalajas diagramme ja uusimaid suundi.

Kuidas positsioneerida end PI järgmise liikumise jaoks

– Uurige igapäevaseid ja 2-tunniseid trendijoone läbimurde kinnitamiseks.

– Jälgige tõusvaid kauplemismahtusid ja bullish momentum’i signaale.

– Seadke selged ostu/müügi tasemed vastupanu ($0.65) ja vastupanu ($0.77–$0.90) põhis.

– Olge kursis Pi Networki arengutega ametlikest kanalitest.

Kas oled valmis järgmiseks PI Networki tõusuks?

Check-list PI taastumise jälgimiseks 2025. aastal:

✔ Jälgige $0.65 tuge & langusmustri läbimurret

✔ Jälgige MACD ja CMF momentum’i indikaatoreid

✔ Jälgige mahus purunemisi sisenemise/väljumise signaalide jaoks

✔ Kontrollige usaldusväärseid saite reaalajas värskenduste jaoks

Olge tähelepanelik – 2025. aasta võib olla PI Networki jaoks murdepunktiks.

