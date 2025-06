Pi Network-prisen klar til eksplosiv comeback: Vil $0,77 breakout-rallyet ske i 2025?

Pi Network på randen: Er PI klar til at eksplodere efter et fald på 78%?

PI Network sigter mod en dramatisk genopretning efter et fald på 78%. Kan den bullish kileformation drive et brud over $0,77? Alt hvad du behøver at vide.

Hurtige fakta: PI-prisen faldt med 78% fra sin rekordhøje pris i februar 2024.

fra sin rekordhøje pris i februar 2024. Nuværende støtte: $0,65 – vil den holde?

$0,65 – vil den holde? Potentielt upside-mål: $0,77 hvis momentum bliver bullish.

$0,77 hvis momentum bliver bullish. MACD signalerer et skift til positivt momentum.

Efter måneders uophørlige salg viser PI Network-cryptovalutaen tegn på håb, der kunne markere starten på en kraftfuld genopretning. I 2025, mens kryptovalutaernes volatilitet stiger, er alle øjne rettet mod PIs næste skridt.

Den digitale valuta, der er hjemmehørende i det hurtigt voksende Pi Network, har kæmpet siden den ramte sin all-time high på $2,98 i februar 2024. I en brutal tilbagevending faldt PI en chokerende 78%, hvilket resulterede i et bundniveau nær $0,65. Men der kan være ændringer i luften.

Et klassisk faldende kilemønster spiller nu ud på PI/USD dagsgrafen, ofte en forløber for bullish reverseringer i kryptoverdenen. Med volumen, der begynder at opbygge sig, holder optimistiske tradere øje med PI, og spekulerer: Kan mønten ryste sine bearish kæder af sig og tænde for en ny rally?

Hvad driver håbene om genopretning for PI Network?

Et faldende kilemønster, defineret ved strammende lavere højder og lavere lavpunkter, er blevet dannet siden aktivets stejle korrektion. Historisk set signalerer disse mønstre en mulig bullish breakout—hvis, og kun hvis, prisen stiger over den øverste trendlinje med stærk volumen.

Tidligere chart-aktion giver grunde til begejstring. Da PI tidligere brød igennem modstand i en lignende opsætning, steg den med 115%, fra $0,58 til $1,25. I øjeblikket konfronterer PI igen en kritisk modstandszone, med prisen svævende lige under $0,70. Hvis købere træder ind, er en breakout mod $0,77 og endda $0,90 en mulighed.

For mere kontekst om krypto chartmønstre og teknisk analyse, besøg CoinMarketCap eller CoinDesk.

Hvordan skifter momentum i PI?

Momentumindikatorer bekræfter muligheden for en PI-omvending. På to-timers grafen har MACD (Moving Average Convergence Divergence) vist et bullish signal—den afgørende 12-perioders EMA krydser over 26-perioders EMA. Dette tekniske grønne lys er ofte det første tegn på en livlig comeback.

Endda mere lovende er Chaikin Money Flow (CMF) blevet positiv, hvilket signalerer fornyet købsstyrke, mens PI bygger højere lavpunkter inden i en stigende kanal. Dette placerer PI til en mulig opadgående bevægelse over den gyldne ratio ved $0,70, og hvis momentum holder, en stigning til $0,77 nær 0,382 Fibonacci retracement.

Q&A: Dine top Pi Network pris spørgsmål for 2025

Er det sandsynligt, at PI vil rebounce i 2025?

Hvis den nuværende støtte holder ved $0,65 og købere opretholder presset, tyder tekniske signaler på, at en bevægelse mod $0,77–$0,90 er mulig.

Hvad kunne udløse en ny rally?

Et bekræftet breakout over den faldende kilemodstand, kombineret med accelererende volumen, kunne sende PI til vejrs.

Hvilke risici forbliver?

Hvis sælgere træder til og bryder $0,65 støtten, kunne PI falde mod $0,60 eller lavere. Som altid forbliver kryptovalutaer meget volatile.

Hvordan kan jeg følge PIs prisaktion?

Besøg store platforme som Binance og CoinMarketCap for at overvåge live grafer og nyeste trends.

Sådan positionerer du dig til PIs næste skridt

– Studer de daglige og 2-timers trendlinjer for breakout-bekræftelse.

– Hold øje med stigende handelsvolumener og bullish momentumindikatorer.

– Sæt klare køb/salg-niveauer baseret på støtte ($0,65) og modstand ($0,77-$0,90).

– Hold dig opdateret om Pi Network-udviklinger via officielle kanaler.

Klar til at ride med på den næste PI Network-stigning?

Tjekliste til at følge PIs comeback i 2025:

✔ Hold øje med $0,65 støtte & faldende kile breakout

✔ Overvåg MACD og CMF momentumindikatorer

✔ Følg volumenstigninger for indgang/udgangssignaler

✔ Tjek pålidelige sider for opdateringer i realtid

Hold dig skarp—2025 kunne være et afgørende år for PI Network.

Referencer